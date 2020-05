Wen kürt Heidi Klum zu "Germany’s next Topmodel" 2020? Lijana, Maureen, Sarah und Jacky stehen am Donnerstag im großen Finale der 15. Staffel und kämpfen um den Sieg. Der Kampfgeist der Models ist groß und die Aufregung steigt.

GNTM-Kandidatin Sarah ist stolz auf sich

Sie hat wohl die größte Entwicklung in der Staffel durchlebt. Anfangs noch schüchtern und ruhig, zeigt Sarah von Woche zu Woche, was sie kann. Vor dem Finale präsentiert sie sich selbstbewusst. "Ich würde sagen, ich habe einfach das Gesamtpaket, welches man als Model mitbringen muss. Auch auf dem Catwalk konnte mir noch niemand das Wasser reichen", erklärt die Zahnarztassistentin aus Vorau (Österreich). Mit ihrem Talent auf dem Laufsteg will sie bei Model-Chefin Heidi punkten.

Der Sonnenschein unter den Mädchen

"Ich habe ein Strahlen, das nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt", beschreibt sich Maureen im Interview. Tatsächlich gibt es kaum einen Moment (in der Staffel), in der Maureen nicht lächelt oder gute Laune verbreitet. "Ich versuche immer, Leute um mich herum zum Lächeln zu bringen und sie mit meiner Art und meinem Können zu verzaubern."

Jackys Traum vom Modelleben

Der Ehrgeiz hat vor allem Jacky gepackt. Sie will sich den Titel "Germany's next Topmodel 2020" holen: "Ich möchte meinen Traum fortsetzen, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, dabei in Rollen zu schlüpfen, Geschichten zu erzählen oder einfach ich selbst sein zu können. Ich möchte eine weitere Tür öffnen, um Menschen zu inspirieren und meine Reichweite nutzen, um Gutes zu tun."

Lijana will ein Vorbild sein

Und auch Lijana hat ein klares Ziel vor Augen: "Ich möchte "Germany’s next Topmodel" werden und durch meine Reichweite ein Zeichen gegen Mobbing setzen."

Wer gewinnt das Cover der deutschen Harper's BAZAAR, den Modelvertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 Euro? Und wen kürt Heidi Klum zu "Germany’s next Topmodel" 2020?

Verpasse nicht das große Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2020 live aus Berlin am Donnerstag, den 21. Mai 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

