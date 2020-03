13 schwarze Boots mit XXL-Absatz und ein hochmotivierter Tanzchoreograph warten auf die GNTM 2020-Kandidatinnen am Pool der luxuriösen Modelvilla in L.A. Was das wohl bedeutet? Tänzer Micky K. klärt auf: "Heute müssen wir 'ne Schippe drauf legen für die Entscheidung." Und weiter: "Wir tanzen zu 'nem Song von Ava Max!"

Step by Step zur Entscheidung in Folge 9: Wer merkt sich die Schritte?

Diese Woche reicht es nicht, auf dem Catwalk ein Bein elegant vor das andere zu setzen. Die "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum"-Kandidatinnen müssen beweisen, dass sie sich in High Heels auch im Takt nach vorne, hinten, rechts und links bewegen können. Heidi Klum: "(…) damit etwas Bewegung ins Haus kommt!" – besser gesagt in die Modelvilla. Denn dorthin hat sie keinen geringeren als Star-Choreograph Micky K. einfliegen lassen.

Das Motto heute lautet Tanzchallenge und Entscheidungswalk: Wird die Entscheidung dadurch zum Fiasko?

GNTM 2020: Wer ist Micky K.?

Micky K. tanzt sonst für Stars wie Jennifer Lopez, Christina Aguilera und Britney Spears. Heuet tanzt er für die 13 GNTM-Kandidatinnen. Besser gesagt, mit ihnen. Denn die Mädchen sollen für die Entscheidung in Folge 9 eine echte Tanz-Choreographie zu "Torn" von Ava Max lernen - nicht für alle Mädchen ein Grund zum Freudentanz.

Lijana: "Ich bin Tanzchoreographin"

Support aus der Tanz-Branche bekommt Micky K. von GNTM-Lijana. Das Model outet sich gleich zu Beginn als passionierte Tänzerin: "Ich bin ja selbst Tanzchoreographin. Ich will genau sehen welche Bewegungen er macht!" Damit verfolgt die "Germany’s next Topmodel"-Anwärterin ein klares Ziel beim Tanz-Contest: "---damit ich bestmöglich abliefern kann!“

Johanna: "Ich hasse tanzen!"

Während Lijana’s Tänzerherz Freudensprünge macht, wird Micky K.’s Choreo für Johanna zum Sprung ins kalte Wasser. Die 20-jährige gesteht: "Ich hasse tanzen!" Ihr Walk in die nächste Runde scheint in Gefahr – denn schon die einzelnen Tanzschritte lassen sie verzweifeln: "In kurzer Zeit so 'ne Choreo zu lernen war für mich 'ne mittlere Katastrophe.", beklagt sich Johanna.

Micky K. erwartet vollen Einsatz

Die Schritte müssen sitzen. Micky K. hat hohe Erwartungen an die GNTM 2020-Mädchen. Denn nur, wer seinen Körper unter Kontrolle hat, kann auch als Model die Catwalks der Welt bewegen. Der Choreograph macht daher gleich zu Beginn eine klare Ansage: "Wenn ihr mir nichts gebt, kann ich euch auch nichts beibringen!"

Eine klare Challenge – denn nur wer Micky K. heute mit den richtigen Moves überzeugt, wird auch am Ende Heidi Klum dazu bewegen zu sagen: "Hier ist dein Foto!" Das weiß auch Kandidatin Maribel.

Maribel muss positive Kritik bekommen

Modelanwärterin Maribel stand die letzten Wochen schwer in der Kritik. Für sie ist klar: "Für mich ist es wichtig, dass ich diese Woche überwiegend positive Kritik bekomme." Beim Tanzen will sie daher mit positiven Vibes überzeugen. In der Tanz-Challenge sieht sie ihre Chance auf eine Top-Performance: "Tanzen macht mir Spaß!" Ob Maribel ihre Worte auch aufs Parkett bringt?

Fünf, Sechs, Sieben, Acht – Wer hat die Counts aufs Parkett gebracht?

Die magische Zahl der Woche lautet: Acht. Denn Tanzprofi Micky K. erklärt: „Beim Tanzen zählt man immer bis Acht. Wenn ihr die Counts nicht habt, seid ihr verloren.“ Welche GNTM 2020-Kandidatin tanzt sich an die Spitze und für wen endet die Show mit Ava Max' letztem Beat?

Heute Abend heißt es endlich: Bühne frei für unsere "Germany’s next Topmodel by Heid Klum"-Mädchen. Wir sitzen gespannt im Publikum, ihr auch?

Heute Abend heißt es endlich: Bühne frei für unsere "Germany's next Topmodel by Heid Klum"-Mädchen.

Los geht’s mit Germany’s next Topmodel – Folge 9 wie immer um 20:15 im TV, online in unserem Livestream auf prosieben.de oder auf Joyn. Mitlesen könnt ihr in unserem Liveticker.

