Nach 15. Wochen bei GNTM haben die Models langsam den Dreh raus: Tagesablauf, Shootings, Konkurrentinnen. Aber an eine Sache können sie sich nur schlecht gewöhnen: Die Entfernung zu ihren Liebsten. Aber Heidi hat da ein kleines Mittelchen, das Wunder wirken könnte.

GNTM-Anastasia: "Ich habe gar nichts mehr gecheckt"

Mitten während des Foto-Shootings verschwindet Heidi plötzlich. Anastasia ist völlig perplex: "Ich dachte, 'liegt es an mir oder warum ist Heidi jetzt weggegangen?' Da habe ich mich schon ein bisschen komisch gefühlt. Weil Heidi geht nie bei Fotoshootings einfach so weg."

Was Anastasia nicht sieht ist, dass Heidi mit einem jungen Mann zurück ans Set kommt. Vielleicht ein neues Male Model, mit dem Anastasia shooten soll? "Ich habe ihn zuerst nicht sehen können, weil ich bin kurzsichtig und ich sehe weit einfach nicht. Dann habe ich Kenneth gesehen, meinen Freund, ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich dachte nur so 'aahhh'“

Keine Sekunde später liegt sich das Paar überglücklich und küssend in den Armen. So viel Freude kann nur ansteckend sein. Auch der Fotograf muss die ein oder andere Tränen verdrücken. Ach, diese junge Liebe!

Heidi Klum: "Auf die Mädchen warten diese Woche so einige Überraschungen"

Jetzt befinden sich die GNTM-2020-Kandidatinnen auf der Zielgeraden: Wer schafft es ins Halbfinale und wer wird beim Finale glänzen? Eins ist klar: Die nächsten Wochen verlangen den Models alles ab. Dafür erwartet Heidi, dass sie top in Form sind.

"Um den Mädchen eine letzten Push in Richtung [GNTM-2020]-Finale zu geben, wollte ich ihnen nochmal eine ganz besondere Freude machen", erklärt das Supermodel. Deswegen wird nicht nur Anastasia überrascht, sondern auch die anderen Kandidatinnen.

Lijana kann es gar nicht glauben: "Ich bin runter in die Halle und auf einmal höre ich meine Schwester singen, ich dachte jetzt drehe ich komplett durch", lacht sie. Jacky hat zwar die Vermutung, dass da etwas faul sein könnte, was genau, weiß sie aber nicht: "Ich dachte mir schon 'komisch, warum werden wir einzeln in die Villa gebracht …'"

Von wem Jacky überrascht wird und wer weiter auf den Titel "Germany’s next Topmodel" 2020 hoffen kann, das erfahrt ihr in der 15. Folge von "Germany's next Topmodel" am Donnerstag, den 7. Mai 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

