15 Staffeln lang hat Heidi Klum mit ihren Models bei jeder Entscheidung mitgefiebert: Wer ist bei GNTM weiter und wer ist raus? Doch in Folge 5 passiert etwas, mit dem wohl niemand gerechnet hätte – am wenigstens die Modelchefin selbst: Sie kann zum Entscheidungswalk am Venice Beach in Los Angeles nicht kommen.

Heidi Klum fehlt bei der Entscheidung

Alles steht am berühmten Venice Beach schon bereit: Der Catwalk ist ausgerollt, das Podest dreht sich und die GNTM-2020-Kandidatinnen warten auf das Go. Doch alles kommt anders: Fotograf Christian Anwander hat schlechte Neuigkeiten für die Models. Backstage erklärt er: "Also ihr Lieben, es tut mir sehr leid, aber ich bin der einzige Juror, weil die Heidi leider Gottes krank ist."

Zuvor hatte er mit Heidi telefoniert und die Nachricht übermittelt bekommen. "Lange wusste ich nicht, was ich überhaupt habe. Ich dachte es wäre vielleicht eine Erkältung oder ein Virus. Aber nach der Diagnose war ich sowas von geschockt – ein Parasit!", fasst Heidi die Diagnose zusammen. Das Topmodel hat sich mit einem Parasit namens Kryptosporidien infiziert. "Das wollte ich sofort mit meinen Fans teilen, denn viele wissen gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Jeder kann sich theoretisch einen Parasiten einfangen. Und es war mir wichtig, das den Leuten da draußen mitzuteilen", fügt sie hinzu.

GNTM 2020: Christian Anwander beurteilt die Mädchen alleine

Heidi hat vollstes Vertrauen in Christians Kompetenzen als Gast-Juror. Dennoch sorgt die Neuigkeit bei den Topmodel-Anwärterinnen für lange Gesichter. Sarah S. macht sich Gedanken um die Entscheidung: "Wir fragen uns, wie sich das auf jedes einzelne Mädchen auswirken wird. Es ist schon noch mal etwas anderes, wenn Heidi sagen kann: 'Nein, es war nur ein schlechter Walk, ich kenne die'. Das wird auch sehr spannend werden. Ich habe das auch nie in einer Staffel gesehen, dass Heidi das nicht macht, weil es ihre Show ist."

Vor allem Tamara muss sich beim Entscheidungswalk ins Zeug legen. Sie weiß: "Jetzt war ich beim Shooting nicht so gut. Das weiß er, das hat er gesehen. Deswegen macht es mir ein bisschen Sorgen, dass das die einzige Performance ist, die ihn dazu bringt die Entscheidung zu treffen."

Folge 5: Wer ist raus?

Nach dem anstrengenden Entscheidungswalk zittern fünf Kandidatinnen in der untergehenden Abendsonne L.A.s: Marie, Maribel, Cassandra, Johanna und Tamara wackeln. Wer von ihnen darf nächste Woche noch mal in High Heels schlüpfen? Und wer muss die große Modelkarriere an den Nagel hängen?

Christian hat seine Entscheidung schon getroffen: "Wie ihr wisst, war Heidi heute nicht da. Vielleicht ist das ja etwas Gutes, weil ich ja doch nicht so ein Schlimmer bin. Ich möchte die Verantwortung nicht tragen, eine von euch nach Hause zu schicken. Das wollen wir der Heidi überlassen", sagt er schmunzelnd.

Das letzte Wort hat nun mal die Modelchefin. "'Ich habe leider kein Foto für dich'. Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass ich einer anderen Person zutraue, diesen einen Satz zu sagen, ohne, dass ich dabei bin? Ich sage: nein", sagt Heidi bestimmt.

GNTM Folge 6: Shoot-Out

Nächste Woche geht es also für alle Models weiter. Dennoch hat diese Entscheidung einen Haken: Marie, Maribel, Cassandra, Johanna, Tamara stehen in Folge 6 von "Germany’s next Topmodel" im Shoot-Out.

