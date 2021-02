31 Modelanwärterinnen beginnen ihre ganz eigene #GNTM-Geschichte. Die Nervosität steigt und die Mädchen können es kaum noch erwarten. "Ich freu mich riesig darauf, Heidi zu treffen!", verrät Miriam in der Preview. Heidi hat in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2021 schon eine Überraschung parat und ein prominenter Gastjuror steht ihr dabei zur Seite.

Im Clip: Erster Runway: Wird die Aufregung zu viel?

Mugler: "Ich bin ein Träumemacher"

Heidi Klum: " Manfred Thierry Mugler ist eine Ikone der Fashionszene. Ich freue mich, dass er gleich zum Auftakt als Gastjuror an meiner Seite ist und sein Wissen an meine Mädchen weitergeben wird."

Der Designer, der bereits mit Stars wie Beyoncé, Cardi B, David Bowie und Kim Kardashian zusammengearbeitet hat, hat große Ansprüche: "Ich bin Träumemacher. Mein Beruf ist kein Beruf, es ist eine Leidenschaft. Hauptsächlich werde ich von den Mädchen erwarten, dass sie mich verblüffen, Spaß haben, Stärke zeigen und Rampensäue sind."

Diese Eigenschaften sollte ein Model haben

Und welche Tipps gibt er den Topmodel-Anwärterinnen: "Die wichtigsten Eigenschaften, um als Model erfolgreich zu werden, sind Stärke, Konzentration und Fitness. Eine Persönlichkeit, die es versteht, sich weiterzuentwickeln und hervorzuheben, spricht mich am meisten an."

Nervenstärke müssen die Modelanwärterinnen schon bei ihrer ersten Aufgabe beweisen. "Heute lauft ihr eure erste große Modenschau!", verkündet Heidi und die Aufregung bei den Mädchen steigt - bei einem Model vielleicht zu sehr.

Die Preview zeigt: Hibbelig stehen alle Topmodel-Anwärterinnen auf einer Treppe und warten auf ihren großen Auftritt. Doch da kippt eines der Mädchen plötzlich um. Ein Aufschrei geht durch die Reihen. Einige laufen zu ihrer Mitstreiterin, um zu helfen. Was ist passiert?

Welche Kandidatin kann Heidi Klum und Manfred Thierry Mugler überzeugen? Für wen beginnt die große #GNTM-Reise? Und wer kommt seinem Traum, 'Germany’s Next Topmodel' zu werden, ein Stückchen näher?

Infos zu GNTM 2021 im Überblick:

"Germany's next Topmodel" 2021 kommt ab 4. Februar jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

Das könnte dich auch interessieren: