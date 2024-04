Wer ist Single, wer ist vergeben? Und wessen Herz schlägt beim Anblick dieses Kandidaten höher? Im GNTM-Lovetalk verraten die Models mehr über ihr Liebesleben.

Das Wichtigste in Kürze Beim GNTM-Lovetalk erfährst du endlich mehr über das Liebesleben der Models . Wer steht auf wen? Und wer ist noch auf der Suche nach der großen Liebe?

"Ich bin glücklicher Single"

In dieser Staffel sind erstmals auch Männer im Cast. Für jeden Geschmack ist also was dabei - zumindest theoretisch. Aber wie steht es wirklich um die Hormone der Models? Wird da heimlich geschwärmt? Wer ist von den Kandidat:innen überhaupt noch zu haben?

Also ich bin glücklich vergeben. Lucas

Während unter anderem Kadidja und Lucas in festen Händen sind, genießen andere Models ihr Single-Dasein. Jana und Yusupha zum Beispiel sagen deutlich: "Ich brauche gerade niemand an meiner Seite."

Der liebenswerte Marvin hingegen wäre für eine neue Liebe bereit. Auch Linus ist nicht abgeneigt.

Maximilian freut sich schon darauf, seine ersten Erfahrungen mit einer echten Beziehung machen zu können. Genau das empfindet auch Model-Kollegin Lydwine. Sie gibt ehrlich zu:

Ich hatte noch nie eine Beziehung. Lydwine

Dennoch hat jede:r von ihnen schon Bekanntschaft mit dem Dating-Leben gemacht. Und da war auch mal das ein oder andere Horror-Erlebnis dabei.

"Seine Mutter saß auf der Couch"

Die Models berichten von ihren Dating-Eskapaden. Und die haben es in sich!

Luka berichtet von einem Horror-Date, bei dem sich seine Begleitung schon nach wenigen Minuten übergeben musste. Ein zweites Treffen kam nicht zustande. "Sie hat keinen Sinn mehr darin gesehen", erzählt das Male Model.

Auch Lucas kann von solchen Dates ein Lied singen. Er verabredete sich zu einem Koch-Treffen. Dort angekommen, habe "plötzlich seine Mutter auf der Couch" gesessen. Nicht die beste Umgebung für ein erstes Kennenlernen!

In dieses Male Model sind die Kandidat:innen heimlich verliebt

Bei so vielen schönen Menschen unter einem Dach ist es wohl kaum verwunderlich, dass sich die ein oder andere Schwärmerei entwickelt. Für Maximilian und Lydwine könnte es nicht offensichtlicher sein.

Ich glaube, wir sind alle ein klein wenig in Dominik verliebt! Maximilian

Andere Models wiederum wollen ausschließlich Freundschaften in der Villa knüpfen. "Ich habe leider keinen Crush auf jemanden im Haus", behauptet Luka.

Auch Marvin und Linus scheinen eher auf eine neue Bekanntschaft abseits der Show zu hoffen: "Wenn ihr uns seht, kommt gerne einfach auf uns zu!"

