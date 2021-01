Heidi Klum präsentiert sich im spektakulären roten Kleid

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Kampagne zu #GNTM ist jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit ein funkelnder Hingucker voller Freude auf die Show und den kommenden Frühling. In diesem Jahr setzen Heidi Klum und ProSieben ein besonderes Ausrufezeichen. Einige Models aus der aktuellen Staffel werden vor dem Start in ganz Deutschland zu sehen sein. Neben Heidi Klum auf einem Plakat zu sehen zu sein, ist wohl der Traum von vielen Models. Danke an Heidi Klum und Rankin, dass ihr diesen Traum für einige unserer #GNTM-Kandidatinnen wahr werden lasst."

In der Kampagne für die 16. Staffel zeigt sich Heidi Klum in einem spektakulären roten Kleid, flankiert von ihren Rohdiamanten – den diesjährigen Kandidatinnen von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum". Das letzte Mal war Heidi Klum mit ihren Models in der 7. Staffel (2012) auf einem Plakatmotiv zu sehen.

Die 16. Staffel wird in einer groß angelegten 360°-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 2. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Schon vorher werden die vier Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Auf ProSieben wird das Format zusätzlich mit einer integrierten Kampagne zum Start mit Online Ads und TV-Trailern gepusht. Darüber hinaus wurden Radio und Spotify Audio Ads produziert.

Neuer Titel-Song verkündet

Der offizielle Opener-Song von #GNTM heißt "White Lies" (VÖ: 15. Januar) und kommt in diesem Jahr von VIZE x Tokio Hotel.

Alle #GNTM-Opener-Songs im Überblick

2020: "Look At Her Now" von Selena Gomez

2019: "Melancholic Paradise" von Tokio Hotel

2018: "The One (I Want To Know)” von Kids in Trouble feat. Irfane

2017: "24K Magic" von Bruno Mars

2016: "Work" von Rihanna feat. Drake

2015: "What I Did For Love" von David Guetta feat. Emeli Sandé

2014: "It Should Be Easy" von Britney Spears feat. Will.i.am

2013: "Scream & Shout" von Will.i.am feat. Britney Spears

2012: "Turn Me On" von David Guetta feat. Nicki Minaj

2011: "Girls Beautiful" von Bullmeister (Jost & Roth Radio Mix)

2010: "Fight For This Love" von Cheryl Cole

2009: "Circus" von Britney Spears

2008: "Amazing" von Seal

2007: "Hit Me Up" von Gia Farrell

2006: "Nasty Girl" von The Notorious B.I.G. feat Diddy & Nelly

"Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" – die 16. Staffel ab 4. Februar 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben

