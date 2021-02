Das Modeln war für Miriam aus Berlin schon immer eine große Leidenschaft. Mit sieben Jahren hat sie damit begonnen, diesen Traum zu verfolgen. Doch einfach war das nicht immer. Mit 1,64 Metern misst sie nicht die typische Modelgröße. "Ich hab sehr oft 'Nein' gehört", erzählt die 24-Jährige. Mit ihrer Größe brauche sie es gar nicht erst versuchen, hatte man ihr gesagt. Doch sie hat es versucht und ist weit gekommen.

Miriam machte ihr Hobby zum Beruf

Ihre Leidenschaft fürs Modeln führte Miriam schon nach London und nach Kapstadt. Jedes Jahr versucht sie wenigstens vier Monate in der britischen Hauptstadt zu verbringen. Auch für große Kunden stand sie bereits vor der Kamera: "Ich hab schon für ganz viele tolle Marken gearbeitet", verrät sie. Darunter waren auch About You, Zalando und Essence Cosmetics.

Der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere war wohl die Teilnahme bei Miss Universe, dort durfte sie 2019 Deutschland vertreten. Ihr Selbstvertrauen, verdankt sie ihren Eltern und deren Unterstützung, wie Miriam mit strahlenden Augen erzählt: "Die haben mir immer gesagt, dass ich alles erreichen kann. [Auch deshalb] hab ich immer an mich geglaubt und ich wusste immer, dass ich meine Träume erreichen kann."

Miriam freut sich auf neue Herausforderungen bei #GNTM

Ob in schwindelerregender Höhe, unter Wasser oder mit exotischen Tieren – auf die vielfältigen Shootings bei "Germany’s Next Topmodel" freut sich Miriam: "Also da kann mich auf jeden Fall noch so einiges herausfordern."

Außerdem will sie jedem Mut machen, der davon träumt, Model zu werden und die eigentlich typische Modelgröße nicht erreicht. Neben ihrer Modelkarriere hat Miriam Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. In ihrer Freizeit schreibt sie Bücher und produziert einen Podcast, in dem sie Einblick in die Model-Welt gibt.

Miriams nervöser Tick

Ein Ziel hat Miriam außerdem noch vor sich: Sie will sich einen Tick abgewöhnen. "Wenn ich nervös bin, dann zieh ich immer an meiner Lippe", erzählt die 24-Jährige. Besonders schlimm hat sie ihre Lippe während der Studienzeit tracktiert: "Ich saß wirklich in den Klausuren und hab meine Lippe gepiesackt. Das ist echt ein Tick, der mich selbst auch nervt."

Aber so ist immer gleich ersichtlich, welche Herausforderungen bei "Germany’s Next Topmodel" das Petite Model nervös machen.

