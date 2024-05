In Woche 13 werden einige Kandidat:innen zu einem Casting eingeladen. Elevator Boy Bene Schulz ist Brand Ambassador für NYX Professional Makeup und hilft bei der Auswahl der Models. Wer holt sich den nächsten großen Job bei "Germany's Next Topmodel" 2024?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Die nächste Chance auf einen Job wartet in Folge 13: NYX Professional Makeup sucht sein neues Kampagnen-Gesicht.

Wer holt sich welche Jobs in Staffel 19? Alle Infos findest du hier.

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

Die Aufregung ist groß, als zu Beginn von Woche 13 ein Brief von Heidi Klum ins Model-Penthouse flattert. Zu Recht, schließlich steht das nächste Casting an. Allerdings nicht für alle: Eine Einladung erhalten Kadidja, Dominic, Lea, Armin, Fabienne, Grace, Jermaine und Marvin.

Sie dürfen nicht nur auf eine große Kampagne für NYX Professional Makeup hoffen. "Wer sich den Job sichert, muss nicht mehr zur Entscheidung antreten und ist damit eine Runde weiter", lässt die Modelchefin mitteilen. Na, wenn das kein Ansporn ist!

Anzeige

Anzeige

Kreativität ist gefragt

Beim Beauty-Casting müssen die Kandidat:innen ihre Kreativität unter Beweis stellen. Die Challenge ist nicht ohne: In einem kurzen Videoclip sollen die Models ihre persönliche Transformation darstellen, zuerst ohne Make-up und dann mit einem selbst geschminkten Look. "Wir wollen eure Story hören", fordert Elevator Boy und Brand Ambassador Bene Schulz.

Die Aufgabe ist klar: Zeige deine Persönlichkeit! Die Looks meiner Models sollen herausstellen, wer sie sind. Heidi Klum

Der Ehrgeiz der Models ist groß, schließlich sucht NYX Professional Makeup zwei Gesichter für ihre bisher größte Augenbrauen-Kampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Clip: Beauty-Casting mit Elevator Boy Bene Schulz

Diese Models sichern sich die Beauty-Kampagne

Am Ende des Tages konnten manche Models mehr, manche weniger bei den Kund:innen punkten. "Ihr habt es uns wirklich nicht leicht gemacht", betont Johanna Herfurtner, General Manager NYX Professional Makeup. Doch eine Entscheidung ist gefallen.

"Unser erstes Kampagnen-Gesicht wird …", macht es die Kundin im Beisein der Models noch einmal spannend, "… wird die Lea sein." Die Düsseldorferin habe die Kund:innen mit ihrer offenen und ehrlichen Art überzeugt. Damit schnappt sich die 24-Jährige nicht nur die begehrte Beauty-Kampagne, sondern bereits ihren zweiten Job der Staffel.

Ihr gleich tut es Jermaine. "Du hast wirklich ganz, ganz viel von dir preisgegeben", lobt Johanna Herfurtner bei der Jobverkündung. Der Kasseler habe gezeigt, "dass es Mut kostet auf der einen Seite, aber dass es das auch wirklich wert ist, sich selbst zu zeigen und eben auch neue Dinge auszuprobieren".

Mit ihrem zweiten Staffel-Job in der Tasche sind Lea und Jermaine automatisch eine Runde weiter.

Welche Models ergattern die nächsten Jobs bei "Germany's Next Topmodel" 2024? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

+++ Update, 18. April 2024 +++

Anzeige

Diese Kandidatin schnappt sich die beliebte Intimissimi-Kampagne in Folge 10

"Ich schäme mich nicht": Beim Intimissimi-Casting wachsen die Models über sich hinaus

Casting! Den Kandidatinnen winkt eine Mega-Kampagne in dieser Woche. Wer schnappt sich den großen Job? © ProSieben / Sven Doornkaat

In Woche zehn geht es für die Kandidatinnen zum großen Unterwäsche-Casting von Intimissimi. Der Traumjob für viele der Models, die in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten wollen.

Dabei legen die Kundinnen Elena Göcke, Head of Communication Intimissimi Germany, sowie Retail- und Product-Managerin Lisa Piontek besonders viel Wert auf Eleganz und Natürlichkeit. Doch die Posen in Unterwäsche sind alles andere als leicht.

Als junge Frau mit arabischen Wurzeln gehen Grace beim Casting einige Gedanken durch den Kopf:

Es ist nicht easy für mich, in Unterwäsche zu sein. Ich denke auch, dass es schwierig ist für meine Eltern. Grace

Und dennoch lässt sich Grace nicht aufhalten. Sie posiert selbstbewusst und begeistert die Kundinnen mit ihrer Natürlichkeit.

Ich möchte ein Vorbild für arabische Frauen sein. Ich schäme mich nicht. Keiner kann mir im Weg stehen. Grace

Nuri fühlt sich in Lingerie zunächst ebenfalls etwas unsicher. "Ich dachte nicht, dass ich in die Kampagne passe. Ich dachte, ich wäre zu dick", gibt die 22-Jährige zu.

Doch vor der Kamera scheinen ihre Selbstzweifel wie weggeblasen. Sie sieht wunderschön aus und fühlt sich offensichtlich wohl in ihrer Haut. Das bemerken auch die Kundinnen.

Ich habe mich wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich genug bin! Nuri

Anzeige

"Schöne Unterwäsche ist nicht nur für die Männer"

In ihrer natürlichen Schönheit präsentiert sich auch Kadidja. Sie sticht mit ihrem individuellen Look hervor und stellt klar: "Ich möchte zeigen, dass jede Frau stolz auf ihren Körper sein kann. Egal wie sie aussieht und welche Haare sie hat."

Und sie hat eine weitere wichtige Message: "Solche Kleidung ist nicht nur für die Männer. Man zieht sie vor allem für sich selbst an."

Grace sichert sich den Mega-Job in Woche 10

Selbstbewusstsein, Schönheit und Natürlichkeit. Jedes Model hat alles gegeben, um dem Traumjob bei Intimissimi näherzukommen. "Wir sind sehr zufrieden und es ist uns wirklich nicht leichtgefallen", stellt Kundin Elena Göcke klar.

Doch am Ende kann nur eine den Job bekommen. Grace und Kadidja haben mit ihrer Natürlichkeit und ihrer Ausstrahlung besonders herausgestochen und kommen in die engere Auswahl. "Das wird eine unserer größten Kampagnen in ganz Deutschland sein", betont Göcke.

Und ihre Wahl fällt auf Grace. Sie wird das neue Gesicht für die Unterwäsche-Marke Intimissimi. Die 24-Jährige kann ihr Glück kaum fassen und ist zu Recht stolz auf sich.

Von einem kleinen Dorf in Syrien auf Plakate von Intimissimi. [...] Mir fehlen gerade die Worte. Grace

+++ Update, 11. April 2024 +++

Fashion-Designer Kilian Kerner ist in geheimer Mission nach Los Angeles gereist: Er wird Heidi Klum nicht nur als Gastjuror in Folge 9 unterstützen, sondern auch die "bisher bedeutendsten Jobs" seiner Karriere vergeben. Davon wissen die Models aber zunächst herzlich wenig. Denn der Designer castet sie in dieser Woche versteckt.

Kilian Kerner vergibt "den größten Job" seiner Karriere

Fashion-Designer Kilian Kerner in geheimer Mission: In Woche neun hat er etwas ganz Besonderes geplant. © ProSieben / Sven Doornkaat

"Ich hab was im Gepäck, was Großes", kündigt der Designer im Interview an und macht keinen Hehl draus, dass er in dieser Woche etwas Besonderes bei "Germany's Next Topmodel" vorhat. Schließlich werde seine Marke diesen Sommer 20 Jahre alt, wie Kerner im Interview stolz verrät.

Dafür plant der gefeierte Designer eine breit angelegte Kampagne mit Foto- und Videoshooting. "Ich suche die Gesichter für meine '20 Jahre Kilian Kerner'-Kampagne - ein männliches und ein weibliches Gesicht", so der Designer. Außerdem werden die beiden Glücklichen für seine Jubiläums-Fashion-Show im Sommer gebucht.

Wer kann beim Hidden-Casting überzeugen?

Beim Teaching nimmt Kerner die Kandidat:innen genauestens unter die Lupe. "Ein Model muss mich immer schon in der ersten Sekunde flashen", stellt der Modeschöpfer seine Anforderungen im Interview klar. "Es muss Klick machen. Das Model muss wach sein, vom ersten Moment an. Es muss sein Gesicht, seinen Körper unter Kontrolle haben."

Ich möchte einfach Feuer sehen. Im Körper und aus den Augen muss es sprühen. Das ist das, was überzeugt. Kilian Kerner

Positiv in Erinnerung bleiben Kerner nach dem Training die Kandidatinnen Stella, Lea und Kadidja. Bei den Männern habe der Designer "noch mehr Highlights", wie er offenbart: Jermaine und Linus werden genannt. Außerdem möge Kerner die Zwillinge Julian und Luka "für den kommerziellen Bereich".

Diese Models sichern sich die XXL-Kampagne

Bei der Entscheidung lässt der Modeschöpfer schließlich die Katze aus dem Sack. "Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ein Gastjuror bei allem, was ihr gemacht habt, dabei war", erklärt Kerner den Models einleitend. "Das liegt daran, dass ich heute den größten Job meiner Karriere vergeben werde. Und zwar mit Abstand den größten."

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Gesicht für "20 Jahre Kilian Kerner" heute nennen werde. Kilian Kerner

Am meisten überzeugt haben den Fashion-Designer Kadidja, Lea, Jermaine und Armin. Sie dürfen hervortreten und auf den Mega-Job hoffen.

Dann stehen die Gewinnerin und der Gewinner fest. "Das Gesicht für die '20 Jahre Kilian Kerner'-Kampagne ist …", macht es der Designer noch einmal spannend: "… Lea!" Kurz darauf darf sich auch Jermaine freuen: Gemeinsam mit Lea sichert er sich die Mega-Kampagne für Kilian Kerner in Woche neun.

+++ Update, 9. April 2024 +++

Catwalk-Teaching mit Überraschung

In Woche neun steht ein Catwalk-Teaching mit Kilian Kerner an. Oder steckt noch mehr hinter seinem Besuch? © ProSieben / Sven Doornkaat

In Woche neun besucht Fashion-Designer Kilian Kerner das Model-Penthouse, um sein Know-how auf dem Laufsteg mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu teilen.

Für Aldin könnte allerdings mehr dahinterstecken: "Ein Catwalk-Teaching von Kilian Kerner - da habe ich erst mal gedacht, dass es vielleicht einen Job für die Berliner Fashion Week gibt." Nah dran! Beim Catwalk-Teaching handelt es sich tatsächlich um ein Casting.

Denn Kilian Kerner ist in einer Doppelfunktion hier. Klar möchte er das Bestmögliche aus den Topmodel-Anwärter:innen herausholen und weiter an ihrer Lauftechnik feilen. Doch der Modemacher ist auch hier, um Models für einen geheimnisvollen Job zu casten!

Ich werde heute den größten Job meiner gesamten Karriere vergeben. Und zwar mit Abstand den größten! Kilian Kerner

Diese Riesen-Kampagne winkt den Models in Folge 9

Der Job ist allerdings ein anderer - und weitaus größer. "Es wird ein Foto- und ein Video-Shooting für eine riesige Plakatkampagne geben. Meine Marke wird diesen Sommer 20 Jahre alt", kündigt der Modedesigner stolz an.

Wer kann Kilian Kerner überzeugen und den Mega-Job ergattern?

Das ist der größte Job, den es je bei GNTM gab. Lea

+++ Update, 4. April 2024 +++

Wer holt sich die Casting-Jobs in Folge 8?

Casting für das Musikvideo von Mike Singer bei "Germany's Next Topmodel": Wer bekommt den Job? © ProSieben / Annika Deckert

Freudige Überraschung in Folge 8: Als die Models nach und nach vor ihre Hotelzimmertüren schauen, entdecken sie die frohe Botschaft. Gleich drei Castings werden die Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Woche absolvieren dürfen und haben somit die Chance auf lukrative Jobs bei den Kund:innen.

Welches Model hat den passenden Groove?

Beim ersten Termin geht es um den Dreh des neuen Musikvideos von Mike Singer. Der 24-Jährige ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands und auch für die Models kein Unbekannter.

Jetzt tatsächlich höre ich auch noch fast jeden Tag mindestens ein Lied von ihm. Fabienne über Mike Singer

"Damit die Magie von einem Song wirklich rüberkommt, ist es wichtig, dass man erstens den Text fühlt, den Beat fühlt und einfach alles loslässt", erklärt Mike Singer die Herausforderung beim Casting. "Genau das suchen wir heute."

Der Musiker begrüßt die GNTM-Models persönlich und offenbart, dass er gleich mehrere Rollen im Video zu vergeben hat. Eine Mitarbeiterin des Plattenlabels sagt, dass vor allem Authentizität und Spaß gefragt seien.

Um diese Eigenschaften zu demonstrieren, sollen die Models zur nächsten Single von Mike Singer tanzen und performen. Eine Vorauswahl an Kandidatinnen und Kandidaten kommt dann eine Runde weiter. Dies gelingt Kadidja, Armin, Grace, Xenia, Marvin und Mare.

Job-Neid unter den Models?

Besonders Lucas hadert damit, nicht mehr im Rennen zu sein. Zu gern hätte er in seinem Metier, dem Tanzen, überzeugt. Dass Armin vorab ehrlich zugegeben hatte, kein großes Interesse an Dance-Moves zu haben, stößt ihm sauer auf. So kommt es zu einer kleinen Diskussion.

Die Models, die weitergekommen sind, widmen sich derweil der zweiten Aufgabe: Sie sollen Schauspieltalent beweisen, indem sie einen Streit improvisieren.

Nach lautem Geschrei und vielen heftigen Worten, die zum Glück nicht ernst gemeint sind, stehen die Casting-Gewinnerinnen und -Gewinner fest. Marvin und Xenia sichern sich den Job und sind im Musikvideo dabei.

Ab sofort geht's steil! Xenia

Nächstes Casting, nächste Chance

Die nächste Einladung stammt von Samuel Gärtner. Der Designer aus Frankfurt sucht Models für seine nächste Modenschau. Individualität und Personality werden heute besonders gefragt sein, verrät der Designer.

Im ersten Teil des Castings sollen die Models ihren Signature-Walk präsentieren. Wer hier überzeugt, darf weiter zum Fitting mit Outfits von Samuel Gärtner - das sind: Lilli, Kadidja, Lydwine, Aldin, Frieder und Marvin.

So eingekleidet, laufen die ausgewählten Models erneut. "Sie machen's einem nicht leicht", gibt Samuel Gärtner zu. Laufstegjobs bekommen schließlich Aldin, Kadidja und Marvin.

Eigentlich wollten wir nur zwei Models casten. Samuel Gärtner

Wer schnappt sich den dritten Job?

Beim dritten Job kommt eine weitere Facette des Modelberufs zum Tragen. Nach Schauspieltalent und Laufsteg-Auftritt steht nun die Präsenz vor der Kamera im Mittelpunkt. Das international erhältliche Printmagazin "Sleek" sucht mindestens zwei Models für ein Editorial Shooting.

"Wir suchen für diese Zusammenarbeit nicht nur ein Model, sondern wirklich starke Persönlichkeiten", erklärt Fotograf Nicolás Cuenca. Dass sie eine solche besitzen, versuchen die GNTM-Kandidat:innen in kurzen Vorstellungsrunden zu zeigen.

Die vier Favorit:innen der "Sleek"-Macher sind Kadidja, Mare, Maximilian und Jermaine. Sie sollen nun jeweils einzeln in die Rolle einer Fotografin oder eines Fotografen schlüpfen und bei einem fiktiven Fotoshooting ihre Ausstrahlung unter Beweis stellen. Während sie ein imaginäres Model fotografieren, werden sie selbst vom "Sleek"-Fotografen abgelichtet.

Jobzusagen gibt es für Kadidja und Maximilian, die ihre Freude nicht verbergen können.

Damit steht fest: Je zwei von drei Jobs gehen an Kadidja und Marvin. "Offensichtlich kommen die zwei gut bei den Kunden an", resümiert Heidi Klum nach dem kleinen Frankfurter Casting-Marathon.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Überraschung: Diese zwei Models bekommen den ersten Job nach dem Casting

Als die Topmodel-Anwärter:innen zum Probe-Casting mit Heidi Klum aufbrechen, ahnen sie noch nicht, welche Überraschung ihnen noch bevorsteht. Ein "echter Kunde" beobachtet die Models während des gesamten Teachings mit der Modelchefin.

Wer ist der geheime Kunde?

Gut versteckt gehen Katharina Enzmann, Head of Marketing Emmi Deutschland, und ihre Assistentin Leandra Meier auf Position. Auch dieses Jahr castet Emmi Caffè Latte seine neuen Kampagnen-Gesichter bei "Germany's Next Topmodel" - aber diesmal versteckt!

"Wir suchen das erste Mal ein Male und ein Female Model. Wir werden heute ganz genau aufpassen, was da unten passiert, während wir hier oben heimlich zuschauen", erklärt Marketing-Leiterin Katharina Enzmann.

Wir hoffen, dass Heidi alles aus den Models herausholt, dass wir ganz viel Persönlichkeit sehen können. Katharina Enzmann, Head of Marketing Emmi Deutschland

Wer kann beim Hidden-Casting überzeugen?

Nicht alle Models schaffen es, in der Casting-Situation zu glänzen. Während Dominik für die Kundinnen zu sehr versuche, "gut zu sein", kann Armin mit seiner lockeren Art punkten.

An Energie fehle es dagegen bei Kandidatin Xenia. Laut der Marketing-Leiterin bringt die Hoferin beim Teaching "etwas sehr Langweiliges mit". Ganz im Gegenteil zu Kadidja, die mit ihrer positiven Art sofort zu überzeugen weiß. Die Wienerin sei ein echter Hingucker. "Allein durch ihre Haare fällt sie mega auf", erklärt Katharina Enzmann.

Aldin erregt derweil nicht nur durch seine "tollen Augen" und seine "tolle Gesichtsform" bei den Kundinnen Aufmerksamkeit. Der Münchner ist auch der Einzige, der Heidi Klum beim Teaching die Hand gibt. "Aldin hat verstanden, worum es geht: Es ist ein Casting. Er hat sofort Casting gespielt mit Heidi", erwähnt die Emmi-Marketing-Leiterin lobend aus der Ferne.

Als Heidi Klum am Ende auflöst, dass während des gesamten Teachings ein "echter Kunde" zugeschaut habe, fallen die Models aus allen Wolken.

Diese Models sichern sich den ersten großen Job der Staffel

Dann der große Moment: Katharina Enzmann und Leandra Meier von Emmi Caffè Latte übernehmen und verkünden im Beisein der Kandidat:innen, wer von ihnen die neuen Marken-Gesichter für Emmi Caffè Latte 2024 sind.

Als Male Model wird Aldin vom Kunden gebucht. "Dann haben wir uns auch entschieden für Kadidja", gibt Marketing-Assistentin Leandra Meier kurz darauf bekannt. Damit steht fest: Aldin und Kadidja schnappen sich die erste große Kampagne der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel".

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der erste Job in Staffel 19 ruft!

Beim Casting-Teaching in Folge 7 werden die Models nicht nur von Heidi Klum genauestens beäugt. © ProSieben / Richard Hübner

In Woche sieben wird's lehrreich und tricky zugleich. Heidi Klum schlüpft in die Rolle der kritischen Kundin und gibt den Models ein Teaching in Sachen Casting.

Dank jahrelanger Erfahrung weiß die Modelchefin genau: "Wenn man als Model zum Casting eingeladen ist, hat man nur sehr wenig Zeit, um sich dem Kunden zu präsentieren und einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und genau so eine Situation üben wir heute."

Doch was die Topmodel-Anwärter:innen nicht wissen: Ein "echter Kunde" schaut heimlich zu und checkt, welches Model das Zeug für die Kampagne hat.