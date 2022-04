Die 17. Staffel von GNTM startete am 3. Februar 2022. Hier findest du alle Sendetermine.

"Germany’s Next Topmodel" 2022 steht ganz im Zeichen der Diversität. Hier findest du alle Kandidatinnen im Überblick.

Wer ist noch dabei und wer ist raus? Welche Models weiterhin vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 träumen dürfen, siehst du hier

Im Clip:Â Staffel 17 Episode 10: Castingmarathon in L.A.

Wiederholung der 10. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 10 ist am 8. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips gibt es aber jederzeit im Videobereich oder auf Joyn. 

Das passiert in Folge 10

Woche 10 ist Casting-Woche. Drei Castings stehen für die Topmodel-Anwärterinnen an. Außerdem gibt es eine Doppelchallenge. Beim 2-in-1-Shooting müssen die GNTM-Anwärterinnen sowohl beim Posen als auch auf dem Catwalk überzeugen.

Casting-Marathon bei GNTM

"Ein Model ohne Job ist kein Model", wie Heidi Klum stets zu sagen pflegt. In dieser Woche haben gleich drei Unternehmen zum Casting eingeladen. Das auf Haarschmuck spezialisierte Unternehmen Invisibobble, Schmuckhersteller Six und Pflegeprodukt-Hersteller Jean & Len. Wer konnte hier ĂĽberzeugen und einen Job ergattern?

2 in 1: Vom Fotoshooting direkt auf den Catwalk

Shooting und Entscheidungswalk gehen in dieser Woche direkt ineinander über. In bunten Kleidern von Gastjuror und Star-Designer Jeremy Scott posieren die Models zunächst in einem Küchen-Setting, bevor es direkt auf den Catwalk geht. Wer kann hier sowohl mit Pose als auch Walk überzeugen? Für gleich zwei Models endet in Folge 10 der Traum vom Titel "Germany’s Next Topmodel" 2022.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Â

