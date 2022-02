Lieselotte gehört mit ihren 66 Jahren zu den Best-Ager-Models der aktuellen Staffel. Hier stellen sich Martina, Lieselotte und Barbara vor.

"Germany's Next Topmodel" ist am 3. Februar 2022 in die 17. Staffel gestartet. Alle wichtigen Infos im Überblick siehst du hier.

Im Clip: Lieselotte hat Lust, bei Heidi einen sexy Walk zu lernen

Best Agerin Lieselotte: Rhythmus im Blut

Lieselotte ist eine energiegeladene, strahlende Frau, die in ihrem Leben immer wieder Neues gewagt hat. Auch mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" geht sie unbetretene Pfade. Mit ihren 66 Jahren möchte sie andere dazu inspirieren, ihr Ding zu machen.

Das musikalische Talent liegt in der Familie: Sowohl ihr Ex-Mann als auch ihr Sohn sind musikalisch begabt, wie sie einem Interview mit "Deutsche Mugge" erzählt. Kein Wunder, schließlich hat Lieselotte selbst Musik studiert und ist heute noch mit ihr verbunden. Mit ihrer Band Mona Lise konnte sie in der Vergangenheit einige Erfolge einfahren. Rockmusik ohne vorgegebene Noten war nach ihrem Musikstudium jedoch Neuland für sie.

Lieselotte auf einer musikalischen Reise

Lieselottes Karriere als Sängerin ergibt sich eher durch einen Zufall. Weil sie erfährt, dass eine Band händeringend nach einer Sängerin sucht, wagt die damals 27-jährige Keyboarderin einen ungewöhnlichen Schritt: Sie wechselt ohne Gesangserfahrung hinter das Mikro. Mit ihr als Frontfrau schaffte es die somit vierköpfige Band Mona Lise schließlich in die Jahreshitparade der DDR. "Tränen" landet 1987 auf Platz 11. Weitere Hits wie "Ruhelos" und "Harmonie von gestern" knüpfen an den Erfolg an.

Sowohl Udo Lindenberg als auch Inga Humpe haben Interesse an einer Zusammenarbeit mit der deutschen Frauenrockband. Trotz aller Bemühungen scheitern die Kollaborationen jedoch an der politischen Situation in der DDR. Die Band trennt sich kurz vor der Wende, Lieselotte ist jedoch noch heute begeisterte Musikerin.

Ihr Sohn – Lieselottes größtes Geschenk

Mit 19 Jahren lernt Lieselotte ihren Mann Hans-Jürgen kennen. Der gemeinsame Sohn des Musikerpaares kommt einige Jahre später zur Welt. "Er ist mein ein und alles", erzählt das Model im "red."-Interview. "Ich war sehr jung. Er war nicht geplant, aber mein größtes Geschenk", fügt sie hinzu. Ende der 80er Jahre lässt sich Lieselotte scheiden und verlässt ihre Band Mona Lise, um mehr Zeit mit ihrem Sohn Sebastian verbringen zu können.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: