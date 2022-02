GNTM 2022: So sahen Martina und Barbara früher aus

Zum Start der 17. Staffel "Germany's Next Topmodel" sprechen Barbara, Lou-Anne, Lena, Luca, Paulina und Sophie über ihre ersten Begegnungen mit Kameras. Martina war schon in den Neunzigerjahren als Model aktiv. Wie ihre Karriere verlief, verrät sie im Interview. Und zeigt Fotos und professionelle Aufnahmen von damals.

Martina: "Ich habe Anfang der Neunziger mit Fotografen gearbeitet, die jetzt absolute Starfotografen sind"

Im Clip: Erste Modelbilder von #GNTM-Kandidatin Martina

Schon in den Neunzigerjahren war Martina mehrere Jahre lang als Model beschäftigt. Im Interview erzählt sie von dieser prägenden Zeit in der Modelbranche, in der sie einige Prominente persönlich kennenlernen durfte: "Das zweite Bild war mit einem Fotografen, der jetzt wirklich ein Starfotograf ist."

Barbara: "Damals waren die Fotos nicht so klar und so schön"

Mit ihren 68 Jahren hat Barbara einen etwas anderen Blick auf die Welt und schätzt Dinge, die wir heute oft als selbstverständlich betrachten: die Qualität der Bilder. Denn Schärfe war früher keine Selbstverständlichkeit. "Damals waren die Fotos nicht so klar und so schön", sagt Barbara. Umso mehr hängt sie an einem Bild, das ihre Gesichtszüge besonders gut zeigt.

Luca: "Ich hatte tatsächlich mal eine 'Germany's Next Topmodel'-Geburtstagsfeier"

Geht man den Anfängen von Lucas Topmodel-Traum nach, muss man bis in ihre Grundschulzeit zurückblicken. Denn schon damals spielte die heute 19-Jährige nicht nur "Germany's Next Topmodel" nach, sie lud sogar zu einer GNTM-Geburtstagsparty. Im Interview verrät sie, was eine gelungene GNTM-Sause ausmacht.

Lena: "Im Kindergarten war ich immer gefühlt die Lauteste von allen"

Bei der Vorstellung ihrer Kinderfotos zeigt Lena ihre wilde Seite. Denn schon in jungen Jahren war die heute 21-Jährige stets unter den auffälligeren Kids. "Im Kindergarten war ich immer gefühlt die Lauteste von allen", gesteht die Studentin, während sie Bilder von vergangenen Spielplatzabenteuern präsentiert.

Paulina: "Ich hatte das Gefühl, dass ich langweilig bin"

Ein Foto liegt der "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Paulina besonders am Herzen. Es zeigt die Topmodel-Anwärterin in Polen, auf dem Bauernhof ihrer Großeltern. "Ich hatte das Gefühl, dass ich langweilig bin", sagt Paulina, als sie erzählt, dass sie die Sommerferien immer dort verbracht hat. Jahre später weiß sie, diese Urlaube waren etwas Besonderes.

Lou-Anne: "Ich habe immer mit meinen Haaren herumexperimentiert"

Gemeinsam mit ihrer Mutter Martina, die ebenfalls Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" teilnimmt, schaut Lou-Anne ihre Kinderfotos durch. Die junge Österreicherin erzählt über die Experimentierfreudigkeit mit ihren Haaren und die ersten Kurzhaarfrisuren. Ein Bild stimmt die 50-Jährige besonders nachdenklich.

Sophie: "Ich bin ein kleines Barbie-Girl in meiner Barbie-World"

Die 19-jährige Studentin liebt es, sich schön anzuziehen und zu stylen. Besonders hoch im Kurs steht dabei die Farbe Pink. "Ich bin ein kleines Barbie-Girl in meiner Barbie-World", verrät die Abiturientin des Jahrgangs 2021. Welche Bereiche sie zu Hause farblich optimiert hat, erzählt sie im Interview.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

