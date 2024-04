Vom Boob-Moment bis zu verbalen Entgleisungen: Das sind die lustigsten Momente von GNTM 2024

In der glitzernden Welt von "Germany's Next Topmodel" gibt es neben Glanz und Glamour immer wieder Szenen, die uns zum Schmunzeln bringen. Vom Laufsteg-Patzer bis zum verbalen Fauxpas - irgendetwas ist doch immer!

Das Wichtigste in Kürze Bei GNTM 2024 läuft nicht immer alles nach Plan. Die lustigsten Highlights dieser Staffel gibt's hier.

Große Premiere: In der 19. Staffel kämpfen erstmals Male Models um den Titel Germany's Next Topmodel. Heißt auch: Ab sofort gibt es männliche Waschbrettbäuche in Hülle und Fülle zu bewundern. So viel Testosteron und Sex-Appeal, damit hat selbst Heidi Klum zuweilen zu kämpfen.

Sexy Waschbrettbäuche für die Modelchefin

"Also ich gucke die ganze Zeit. Ich sehe einen Waschbrettbauch nach dem nächsten, das ist schon echt krass", staunt Heidi nicht schlecht zum Staffelauftakt. Daran müsse sich der Weltstar erst noch gewöhnen.

I love! Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Heidi Klum

Heidi Klum: "Das sieht aus, als hättest du in die Hose gemacht"

Eine Situation in Staffel 19 dürfte vielen in Erinnerung geblieben sein. Beim Catwalk-Teaching in Woche fünf sorgt Heidis Feedback an Kandidat Linus für viele Lacher. "Sorry, das sieht aus, als hättest du in die Hose gemacht!", amüsiert sich die Modelchefin über die Laufleistung des Berliners. Autsch, armer Linus.

Doch das ist nicht das einzige witzige Intermezzo zwischen dem 25-Jährigen und der Modelchefin. Schon beim Casting in Berlin sorgt die Fehlsichtigkeit des Studenten für Verwirrung.

Bei seiner Vorstellung hat Linus offenbar vergessen, ob er weit- oder kurzsichtig ist. Als er dann auch noch beteuert, langsichtig zu sein, greift Heidi ein. Sie, selbst weitsichtig, erklärt den Unterschied zwischen Kurz- und Weitsichtigkeit. Fazit: Linus leidet unter Kurzsichtigkeit. Gut, dass das geklärt ist.

Marvin und der falsche Fotograf

Etwas verwirrt ist wohl auch Marvin, als ihm bei seinem Sedcard-Shooting ein kleiner Fauxpas unterläuft. Vor lauter Aufregung verwechselt er Starfotograf Christian Anwander mit Christian Schuller, einem anderen Meister seines Fachs.

Zum Glück nimmt Anwander Marvin diesen Patzer nicht allzu übel und reagiert mit Humor. "Aber das war schon ein bisschen unangenehm", erklärt Marvin im Anschluss.

Jetzt schon legendär: Xenias Nippel-Gate beim Walk im Football-Stadion

Tiefe Einblicke beim Walk im Football-Stadion in Folge 8: Xenias Busen-Blitzer überschattet ihre Catwalk-Performance. © ProSieben

In die Kategorie "unangenehm" fällt sicherlich auch Xenias Boob-Moment beim Football-Walk in Woche acht: Plötzlich macht sich Xenias Träger mitten in ihrer Performance selbstständig und rutscht nach unten. Trotz dieses ungewollt tiefen Einblicks zieht das Model ihren großen Auftritt aber durch.

Pikant: Ein Footballer, der als Statist neben dem Runway steht, hat das Busen-Drama komplett mitangesehen. Wie die Hoferin später lachend im Interview erklärt, habe sie in diesem Moment "schnell weggeschaut" und sich nur gedacht: "Oh nein! Er hat meine T*tten gesehen!"

Und: Der nächste Boob-Moment lässt nicht lange auf sich warten. Beim Entscheidungs-Walk in Folge 10 "kommen sie wieder zum Vorschein". Doch der Fauxpas kann ihre Leistung nicht trüben. Heidi lacht und bemerkt: "Es ist so, als würdest du immer alles von dir zeigen wollen."

Eine Toilette mit Traum-Ausblick: Yusupha kriegt sich nicht mehr ein

Seit Folge 8 wohnen die Models in einem Luxus-Penthouse über den Dächern von Los Angeles. Der Ausblick von dieser mehr als üppigen Bleibe hat es in sich.

Male Model Yusupha ist vor allem von einem ganz speziellen (stillen) Ort in der Mega-Unterkunft sehr angetan: "Alter, das gibt doch nicht! Ich sitze auf der Toilette und wenn ich so links gucke, sehe ich die ganze Stadt." Der Barkeeper aus Bremen zeigt sich sichtlich begeistert.

Ich kann alles sehen, aber kein Mensch kann mich sehen. Wie geil ist das denn? Yusupha

Wie geht es weiter bei "Germany's Next Topmodel"? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.