"Germany's Next Topmodel" ist am 3. Februar 2022 gestartet. Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel siehst du hier im Überblick.

Dieses Jahr hat Heidi Klum die Türen noch weiter geöffnet. Der Cast der 17. Staffel ist so vielfältig wie nie.

Im Clip: Die erste Entscheidung der 17. Staffel

Der Weg zum begehrten Titel ist kein Zuckerschlecken: Von Anfang an steht Heidi Klum vor der Wahl, welche Teilnehmerinnen eine Runde weiterkommen und welche wieder nach Hause reisen müssen. In jeder Folge scheidet normalerweise mindestens ein Model aus. Schließlich kann sich nur eine der Frauen den Traum erfüllen, "Germany's Next Topmodel 2022" zu werden. Wer in welcher Folge gehen musste, siehst du hier.

Wer ist raus in Folge 1?

In der ersten Folge können gleich drei Teilnehmerinnen Heidi Klum nicht überzeugen. Unterstützt wird Heidi bei ihren Entscheidungen von Gastjurorin Kylie Minogue.

Die Schweizerin Emilie ist die Erste, die es nicht in die nächste Runde schafft. Schon vor ihrem Auftritt gibt es Probleme mit ihren Schuhen: Emilie rutscht immer wieder raus und entscheidet sich schließlich dafür, barfuß zu laufen. Designerin Jasmin Erbas hat dazu eine klare Meinung: "Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man will natürlich das Kleid mit den Schuhen präsentieren."

Auch Meline muss schon nach der ersten Folge abreisen. Ihr Walk wird von Heidi als "ein bisschen komisch" beschrieben. Zudem ist sie in einer Gruppe mit Barbara und Viola, die Heidi bei der Entscheidung als eher "schläfrig" bezeichnet. Während es für die anderen beiden weitergeht, ist der Traum von GNTM 2022 für Meline vorbei.

Die Dritte im Bunde ist Pauline. Bei ihr gibt es ebenfalls Schwierigkeiten bei den Proben: Der 18-Jährigen ist ihr Kleid etwas zu freizügig und es wird von der Designerin noch mal angepasst. Diese äußert vor der Modenschau Zweifel: "Ich hoffe, sie schafft [es], da selbstsicherer zu wirken." Auch Heidi sieht bei ihrem Walk Luft nach oben. Somit kann Pauline bei der harten Konkurrenz kein Ticket für Folge 2 lösen.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Folge verpasst? Das war Folge 1 von "Germany's Next Topmodel".

Das könnte dich auch interessieren: