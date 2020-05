Wie – das Halbfinale war gar nicht gestern? Da hat Topmodel Heidi Klum die GNTM 2020-Mädchen ganz schön auf die Schippe genommen. Dabei schrie das ehrfürchtig erwartete Cover-Shooting für Harper’s Bazaar in Folge 15 förmlich nach dem GNTM 2020 – Halbfinale. Zumindest für die Kandidatinnen bei "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum". Jacky: "Das ist Halbfinale – was soll das sonst sein?" Heidi Klum lässt die Vermutungen ihrer Nachwuchsmodels gekonnt unkommentiert.

Nach der Entscheidung gestern Abend überrascht die Jurorin ihre sechs Mädchen dann aber mit einer ernüchternden Nachricht: "Wir hängen noch 'ne Runde dran!"

Der Termin für das GNTM 2020-Halbfinale in Staffel 15 ist damit erst nächste Woche: am 14.5.2020 ab 20:15 in Folge 16.

Heidi Klum: "Ich hab' nie behauptet, dass nächste Woche schon das Finale ansteht!"

Die Aufregung nach der Entscheidung in Woche 15 war riesig. Larissa schied aus, die anderen sechs Mädchen feierten ihren Einzug ins Finale – oder? Nicht ganz. Denn Heidi macht ihren aufstrebenden "Germany’s next Topmodels" einen Strich durch die Modelrechnung: "Die Mädchen reden die ganze Zeit vom Einzug ins Finale – wie kommen die denn da drauf?"

Die Topmodel-Jurorin hat nie behauptet, dass das GNTM 2020-Finale schon nächste Woche ansteht. Um zu den Finalistinnen zu gehören, müssen die Models nächste Woche erst noch durchs Halbfinale.

Lijana: "Ich bin jetzt erst im Halbfinale!"

Da haben die Mädchen bei ihrer Finale-Rechnung wohl den Faktor "Heidi" vergessen. Mathematik-Studentin Lijana kann es nicht fassen: "Heidi hat uns nur verarscht – ich bin jetzt erst im Halbfinale!", erzählt sie ihrer ausgeschiedenen Freundin Larissa im Videochat.

Die Entscheidung im GNTM-Halbfinale: Nicht alle sechs Mädchen kommen ins Finale

Die sechs Halbfinalistinnen können dafür in Folge 16 mit der härtesten aller Wochen rechnen. Die Halbfinal-Preview zeigt ein Fotoshooting in luftiger Höhe - Es geht hoch hinaus!

Jetzt muss Heidi testen, wer in den letzten 15 Wochen am meisten gelernt hat. Jedes Detail zählt. Denn: "Leider kann ich nicht alle sechs Mädchen mit ins Finale nehmen", so das Supermodel.

Für die Halbfinalistinnen heißt es beim Shooting nächste Woche daher wieder: Klettern, posen – springen?

Tamara: "This is scary as hell!"

Die vorletzte Runde verlangt den Models alles ab. Der Einzug ins Finale hängt am seidenen Faden – oder besser gesagt an einem Baukran. An diesem hängt nämlich nächste Woche ein Gerüst, auf dem die Mädchen in schwindelerregender Höhe das alles entscheidende Foto shooten müssen.

Lijana kämpft mit ihrer Höhenangst, Tamara findet nur englische Worte: "This is scary as hell!"

Wer verdient es nicht, ins Finale zu kommen?

Wer wächst in Staffel 15 noch ein letztes Mal über sich hinaus? Die Entscheidung wird hart und der Konkurrenzkampf in der GNTM-Villa erreicht den Höhepunkt. Die Mädchen müssen sich gegenseitig bewerten.

Für die Entscheidung im Halbfinale will Heidi die Meinung ihrer Models wissen: "Wer hat es nicht verdient, ins Finale zu kommen?" Die Auflösung gibt es nächste Woche im GNTM-Halbfinale im TV, im Livestream und auf Joyn.

