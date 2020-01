"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lucy ist sehr selbstbewusst und möchte sich auf keinen Fall verstecken. Die GNTM-Kandidatin geht mit dem Transgender-Thema sehr offen und locker um.

Lucy macht sich Sorgen beim Fitting

Beim Fitting für die Modenschau in Folge 1 macht sie sich allerdings Sorgen, ob ihre fehlende Geschlechtsanpassung möglicherweise zum Problem werden könnte. Ihre Bedenken lösen sich aber schnell wieder in Luft auf, denn mit den Kleidern von Star-Designer Julien Macdonald wird es kein Problem aufgrund ihrer noch ausstehenden Geschlechtsanpassung geben. Allerdings gibt es eine andere Herausforderung während des Fittings, denn der Designer braucht lange, um das ideale Outfit für sie zu finden. Doch damit geht Lucy sehr professionell um. Nach etwa 20 Kleidern wurde auch für Lucy ein passendes Outfit gefunden und sie schafft es in die nächste Runde von GNTM 2020 nach einem guten Walk bei der Show.

Lucy möchte "Germany's next Topmodel" werden

Lucy ist überzeugt, dass sie Chancen hat, GNTM 2020 zu werden: "Dieses Jahr ist eine Jubiläums-Staffel und die Welt ist so im Wandel aktuell. Ich fände es schön, wenn in so einem besonderen Jahr mal ein Transgender-Model gewinnen würde."

Wie sich Lucy in den nächsten Folgen von "Germany's next Topmodel" 2020 schlagen wird, erfährst du immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben, im Live-Ticker und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: