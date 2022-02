Die Chipstüten sind schon gelagert, deine Familie, Freundinnen und Freunde bereit – aber das Wichtigste für den Samstagabend fehlt noch: Eine neue Staffel von "The Masked Singer". Das lange Warten hat bald ein Ende: Die bunte Rätselshow geht schon bald in eine neue Runde.

Start von "The Masked Singer" 2022

Das neue Jahr ist schon gekommen, aber "The Masked Singer" lässt noch auf sich warten – nicht mehr lange allerdings. Am Samstag, 19. März 2022 ist es endlich soweit und du kannst wieder neue Folgen genießen.

Staffel 6 – so funktioniert die Show

Bei "The Masked Singer" stellen sich zehn Stars einer besonderen Herausforderung. Sie schlüpfen für sechs Folgen in ein aufwendig gestaltetes Kostüm und singen als geheime Stars in jeder Show einen oder mehrere Songs.

Das Rateteam, das aus drei Mitgliedern besteht, und die Zuschauer:innen müssen anhand der Stimme und den Indizien herausfinden, wer sich unter den Masken verbirgt. Dabei treten die Prominenten nicht nur zum Singen auf die große Bühne, sie hauchen ihrem jeweiligen Kostüm auch einen unverwechselbaren Charakter mit ganz eigenen Besonderheiten ein.

Die Masken treten in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an. Anschließend stimmen die Zuschauer:innen per App ab, wen sie in der nächsten Show wiedersehen wollen. Der geheime Sänger oder die geheime Sängerin mit den wenigsten Stimmen, muss bei der spannenden Enthüllung am Ende der Folge seine Identität preisgeben.

Das erwartet dich in der neuen Staffel

Sechs neue Folgen, zehn neue Kostüme und jede Menge Rätselspaß – das und noch mehr erwartet dich in der kommenden Staffel 6. Viel ist zwar noch nicht über die neuen Masken bekannt, aber eine von ihnen wird nach dem Vorbild einer Kinderzeichnung designt sein.

In der vergangenen Staffel machte Moderator Matthias Opdenhövel den Aufruf, dass Kinder eine Zeichnung für eine Maske einsenden können und eine von ihnen wird in den neuen Folgen um den Sieg bei "The Masked Singer" antreten.

Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" 2022

Am Samstag, 19. März 2022 startet die neue Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben. Immer samstags gibt es eine neue Folge, insgesamt sind es sechs Stück. Damit du keine Ausstrahlung verpasst, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick. Das Finale findet am 23. April 2022 statt.

"The Masked Singer": Alle Masken aus Staffel 6

Sobald mehr zu den Masken bekannt ist und es Infos gibt, findest du sie hier.

So siehst du die Show im Livestream oder als Wiederholung

Über den ProSieben-Livestream kannst du alle Episoden von "The Masked Singer" online streamen. Alternativ steht dir der Stream auch auf Joyn zur Verfügung. Wenn du hingegen zur Ausstrahlung beschäftigt bist, kannst du dir alle ganzen Folgen online auf TheMaskedSinger.de anschauen.

Das Rateteam: Wer ist dabei?

Die Zuschauer:innen sind nicht die Einzigen, die es brennend interessiert, wer unter den Masken steckt. Ein Rateteam achtet auf jedes Detail der Performances und in den Indizien-Clips, um den geheimen Sänger:innen auf die Schliche zu kommen. Sobald bekannt ist, wer in dieser Staffel seine detektivische Seite unter Beweis stellt, liest du es hier.

Matthias Opdenhövel: Moderator von #MaskedSinger

Matthias Opdenhövel lässt es sich auch in der neuen Staffel nicht entgehen, als Moderator durch die Show zu führen. Er ist seit der ersten Folge dabei und verliert sein Herz regelmäßig an die liebevoll gestalteten Masken.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Zu Beginn der Staffel gehen zehn Masken ins Rennen. Doch am Ende jeder Folge muss sich ein geheimer Star zu erkennen geben und die Zuschauer:innen erfahren, wer im Kostüm steckt. Hier findest du, sobald die Show beginnt, wer dabei ist und wer bereits seine Identität preisgeben musste.