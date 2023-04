Neben beeindruckenden Performances erwarten dich auch in dieser Staffel von "The Masked Singer" wieder spannende Demaskierungen. Hier erfährst du jede Woche, wer in Staffel 6 ausgeschieden ist und enthüllt wurde.

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Im Clip: Ella Endlich ist das Zebra

"The Masked Singer": Wer ist im Finale raus? Welcher Star wurde demaskiert?

Im Finale von "The Masked Singer" müssen vier Stars ihr wahres Gesicht unter der Maske enthüllen. Wer die Show verlassen muss, entscheiden die Zuschauer:innen im Voting. Die Stars unter der Maske mit den wenigsten Stimmen werden jeden Samstag live auf ProSieben enthüllt, im Halbfinale trifft es sogar zwei Stars.

Noch im Rennen sind: der Dornteufel, das Zebra und die Discokugel. Wer von ihnen in Folge 6 demaskiert wird, erfährst du heute ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Die Gewinnerin steht fest

In Folge 6 mussten sich alle verbliebenen Masken der Enthüllung stellen. Das Zebra ist die Gewinnerin 2022. Alle enthüllten Masken im Überblick:

