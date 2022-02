"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekanntgegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Video: Geheimnis gelüftet! Die neuen Masken der 6. Staffel

Nachdem bereits das Startdatum der 6. Staffel von "The Masked Singer" bekannt gegeben wurde, geht es mit den Enthüllungen weiter. Schau dir hier die ersten neuen Masken an.

Der Dornteufel bei "The Masked Singer"

Er wirkt gefährlich und gewaltig. Immerhin ist er imposant und groß. Doch wer mehr vom Dornteufel gesehen hat, merkt schnell, dass er nicht bedrohlich ist. Vielmehr setzt sich der Wüstenbewohner für Frieden ein und ist dabei auch in seiner Bewegung "DornT for Peace" aktiv. In seinem Kostüm wurden 10.000 einzeln ausgeschnittenen Schuppen aus Kunst-Krokodilleder verarbeitet.

Eine neue Maske: Die Möwe

Spaß muss sein! Die Möwe lacht für ihr Leben gern – und das auch ziemlich laut. Diese Maske ist also kaum zu übersehen und überhören. Damit auch andere etwas von ihrer guten Laune abbekommen, gibt sie ihr "Lachen to go" an missmutige Strandgäste weiter. Für das fröhliche Kostüm kamen nicht nur drei verschiedene Kunstfelle zum Einsatz, sondern auch zahlreiche Federn.

Wer steckt im Zebra?

Punkte statt Streifen. Das Zebra bei "The Masked Singer" weiß wie es auffällt: Es ist jung, kunterbunt und abenteuerlustig – und so springt es auch auf die große Bühne. Sein besonderer Look kommt durch Airbrush, Strass-Steine und Sterne auf dem Tüllrock zustande. Ob es mit seiner spaßigen Art auch bei den Zuschauer:innen punkten kann, erfährst du ab Samstag, 19. März 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben.