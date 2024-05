Sie kann es kaum erwarten, dem Winter ein Ende zu setzen und den Frühling herbeizuzaubern. Auf der "The Masked Singer"-Bühne will sie ihre Magie verbreiten.

Elgonia gibt ihr Geheimnis preis

Nachdem die frühlingshafte Maske im Halbfinale ausscheidet, gibt sich der Star darunter endlich zu erkennen. Nadja Benaissa wird enthüllt und gibt sich zu erkennen.

Im Clip: Elgonia mit "My Immortal" von Evanescence

04.05.2024 • 20:49 Uhr Große Gefühle im Halbfinale Elgonia zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite, mit "My Immortal" von Evanescence. Das Publikum ist begeistert - das Ratepanel uneins. Während Palina auf No Angels-Mitglied Jessica Wahls tippt, vermutet Rick eher die Sängerin Namika. Jan Delay tut sich schwer mit einem Namen, meint aber einen nicht-deutschen Akzent während des englischen Songs gehört zu haben. Er wirft Lucy Diakovska in den Raum. Nach dem ersten Voting muss Elgonia allerdings zittern und noch einmal mit ihrem Herzens-Song auftreten. Sie wählt dafür "I Look To You" von Whitney Houston. Dieser Song gibt ihr Kraft und Inspiration. Am Ende hat es leider nicht gereicht und Elgonia scheidet kurz vor dem großen Finale aus. Enthüllt wird dabei Nadja Benaissa. Damit liegt das Rateteam und auch die User:innen mal wieder goldrichtig. Was bisher geschah Sie bringt den Frühling ins Halbfinale! Elgonia konnte sich in Folge 4 gegen den Robodog in der Buzzer-Runde durchsetzen, welcher kurz darauf demaskiert wurde. Mit "If I Could Turn Back Time" von Cher legte sie eine bühnenreife Show hin. Standing-Ovations und neue Indizien zu der Frühlings-Fee gab es noch dazu: Eine rote Perücke mit Locken und Würstchen mit grüner Soße. In der Joyn App sind sich die Zuschauer:innen einig: Es steckt eine ehemalige Girlgroup-Sängerin unter der Maske von Elgonia. Wie geht es für den Star im Halbfinale weiter?

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update vom 27. April 2024 +++

Elgonia mit "Hung Up" von Madonna

Folge 4: Zu dem Hit "Hung Up" von Madonna schwingt Elgonia auch ihr Tanzbein auf der Bühne. Für die grandiose Performance gibt es begeisterte Standing Ovations.

Die Choreo von Elgonia lässt Palina Rojinski an die No Angels denken. Oder doch die Girlgroup Monrose? Etwa Bahar Kizil oder Senna Gammour? Viviane Geppert landet in ihren Überlegungen bei Nadja Benaissa.

Rick Kavanian plädiert weiterhin auf Juliette Schoppmann.

Elgonia in der Buzzer-Runde

Für die Wackler heißt es in der zweiten Runde: Buzzer-Songs singen. Der Song und das Genre werden zusammengewürfelt. Dann müssen Elgonia, der Floh und der Robodog beweisen, dass sie flexibel bleiben können.

Elgonia erhält für ihre Buzzer-Runde definitiv keinen leichten Song. Sie muss "If I Could Turn Back Time" von Cher als gefühlvolle Ballade performen. "Schöner als im Original", urteilt Moderator Matthias Opdenhövel nach diesem starken Auftritt. Besser als Cher, das sei einmal dahingestellt, aber alle im Studio sind sich einig: Elgonia hat hier erneut richtig abgeliefert!

Dementsprechend geht das Rateteam weiter davon aus, dass eine professionelle Sängerin hinter der Maske stecken muss. Vivivane Geppert und Rick Kavanian bleiben mit Nadja Benaissa bzw. Juliette Schoppmann bei ihren Tipps aus der vorherigen Runde.

Elgonias Indizien aus Folge 4

Der Frühling ist endlich da. Die Blumen blühen laut Elgonia schöner als jeder Fußball-Hit .

Doch eine Perücke mit roten, lockigen Haaren gehört offenbar nicht dazu.

Unter Elgonias Tipps gegen Frühjahrs-Müdigkeit mischen sich Würstchen mit grüner Soße - ein typisch hessisches Gericht.

Es wird eine alte goldene Kamera eingeblendet.

Das tippen die User:innen in der Joyn App

Wenn vermuten die Zuschauer:innen unter der Maske von Elgonia? Das sind die Top Tipps aus der interaktiven Joyn App (Stand 27. April):

Nadja Benaissa ( 66 %)

Judith Williams (9 %)

Lucy Diakovska (9 %)

Senna Gammour (4 %)

Was bisher geschah

An diesem Wochenende hält Elgonia endlich Wort und bringt uns den Frühling! Letzte Woche traten die Masken erstmals in Battles gegeneinander an. Elgonia gab zusammen mit Robodog "The Power Of Love" zum Besten. Ohne zu zittern, ging es für die Fee in die nächste Runde. Die Indizien aus Folge 3 gaben Grund für neue Spekulationen. Steckt eine Girlgroup-Sängerin unter der zauberhaften Maske?

+++ Update vom 20. April 2024 +++

Elgonia zeigt ihre romantische Seite

Folge 3: Elgonia will den Frühling zu "The Masked Singer" bringen. Dafür hat sie sich in Folge 3 für den Film-Hit "It Must Have Been Love" von Roxette aus "Pretty Woman" entschieden. Bei ihrem gefühlvollen Auftritt zeigt Elgonia auch, was ihre Stimme so in sich hat.

Palina Rojinski muss bei dem Kommentar Elgonias zu "Hot Summer" an die Girlgroups Monrose oder No Angels denken. Ist es etwa Senna Gammour? Rick Kavanian ist verwirrt und versucht, seine Gedanken zu ordnen. Wotan Wilke Möhring denkt, Elgonia könnte sich "durchs Leben geboxt" haben - basierend auf dem Indiz der Boxhandschuhe. Steckt hinter Elgonia die Gewinnerin einer Casting-Show?

Im Duell mit dem Robodog

Unter dem Motto "Film-Hits" lassen Elgonia und der Robodog mit "The Power Of Love" von Huey Lewis & The News das Studio den Sci-Fi-Klassiker "Zurück in die Zukunft" neu erleben.

Im Clip: "Elgonia und der Robodog singen "The Power Of Love" von Huey Lewis & the News"

Die Stimmen der beiden Masken harmonieren bei ihrem Duell fantastisch. Als weiteres Indiz wird für Elgonia eine Krone gezeigt. Palina Rojinski vermutet hinter der Krone einen Musikpreis: Könnte tatsächlich eine Sängerin hinter Elgonia stecken?

Die Zuschauer:innen haben eine Entscheidung getroffen: Elgonia darf sich sicher auf die nächste Show freuen. Robodog muss leider weiter zittern.

Elgonias Indizien aus Folge 3

Bei ihrem Frühjahrsputz macht Elgonia eine Entdeckung: Die ganzen Farben sind verschwunden! Und eine mathematische Aufgabe taucht auf: 1000/1 .

Die Eisheiligen sind gkommen, um den Frühling zu vertreiben. Dann wird es bestimmt kein "Hot Summer". Doch Elgonia will sie mit ihren Boxhandschuhen vertreiben.

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

Die Zuschauer:innen haben in der App für ihre Vermutungen abgestimmt. Diese Promis erwartet die Community hinter Elgonia (Stand 20. April):

Nadja Benaissa (59 %)

Judith Williams (9 %)

Anke Engelke (7 %)

+++ Update vom 19. April +++

Was bisher geschah

Trotz des schlechten Wetters zauberte uns Elgonia in der ersten und zweiten Show den Frühling herbei. Vergangenen Samstag zeigte sie eine neue Seite von sich und rockte die Bühne mit dem Hit "She Works Hard For The Money". Rateteam und Zuschauer:innen sind sich sicher, dass eine professionelle Sängerin unter der Maske stecken muss. Zu wem können die Indizien, ein Handventilator, ein Herz mit den Farben rot, gelb und blau, der berliner Fernsehturm und ein goldener Bravo-Otto passen?

Die heißesten Tipps bisher sind Nadja Benaissa, Anke Engelke und Judith Williams. Steckt eine von ihnen unter der Maske?

+++ Update vom 18. April +++

Mehr Indizien zu Elgonia

Es hat sich mal wieder gelohnt, die "ProSieben Aftershow" einzuschalten. Nach jeder Livesendung sind hier die enthüllten Promis zu Gast und sprechen über ihre Erlebnisse während der Show. Hin und wieder verstecken sich zudem einige zusätzliche Indizien der Masken in der Sendung.

So auch am vergangenen Samstag. Elgonia gab gleich zwei zusätzliche Hinweise auf ihre Identität:

Der Berliner Fernsehturm - ob der für die Herkunft des Promis steht?

Ein goldener Bravo-Otto

Zusatz-Fakt: auch diese beiden Indizien würden zu dem Top-Tipp der Community Nadja Benaissa passen: Sie lebt in Berlin und gewann mit ihrer Girlband "No Angels" bereits den goldenen Bravo-Otto.

+++ Update vom 13. April 2024 +++

Der Frühling kommt in Fahrt - wer ist Elgonia?

Folge 2: Dieses Mal steht bei Elgonia und ihrem Drachen alles im Zeichen des Frühjahrsputzes. Nach ihrer Ballade in Show eins bringt Elgonia Schwung in die Bude. Mit "She Works Hard For The Money" von Donna Summer zeigt der Star darunter ein weiteres Mal, wie gut er singen kann.

Tosender Applaus, begleitet von Palinas Begeisterungsrufen folgen nach ihrem Auftritt.

Elgonia reißt die Hütte ab. Matthias Opdenhövel

Sie bemerkt, dass sich der Star unter Elgonia sehr gut und elegant bewegen kann. Bühnenerfahrung müsse demnach vorhanden sein. Rategast Linda Zervakis ist ebenfalls davon überzeugt, dass sich eine Profi-Sängerin darunter verbirgt. Sie tippt auf LaFee alias Christina Klein. Rick hingegen kommt Elgonias Stimme heute etwas anders vor - er tippt auf Nadja Benaissa.

Palina ist dagegen bei Sarah Engels - auch wenn diese bereits Teil von "The Masked Singer" war und sogar gewonnen hat.

Elgonias Indizien aus Folge 2

Statt dem Frühjahrsputz würde sie lieber Homeshopping machen.

Außerdem hat sie in ihrer Wohnung ein Bild von Bastian Pastewka hängen. Ob sie den Comedian gut kennt?

Und ein roter Pantoffel kommt beim Aufräumen zum Vorschein.

Nach dem ersten Gruppen-Voting kann sich Elgonia freuen: Wie in Show 1 kommt sie direkt in die nächste Runde.

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

In der App geht das Rätselraten munter weiter. Das sind die aktuellen Vermutungen aus der Community (Stand 13. April):

Nadja Benaissa (38 %)

Anke Engelke (30 %)

Judith Williams (18 %)

Was bisher geschah

In Show 1 von "The Masked Singer" präsentierte sich die Elfe Eglonia das erste Mal. Sie ist der Frühling und vertreibt den Winter. Mit dem stimmungsvollen Song "A Kiss From A Rose" von Seal begeistert sie das Publikum und das Rateteam. Weil sie so gut singen kann, vermuten Rick Kavanian, Palina Rojinski und Rategast Max Giesinger einen Profi unter der Maske. Mieze Katz und Lucy Diakovska tippen die drei. Die ersten beiden gezeigten Indizien sind außerdem ein Handventilator und eine Wolke als Herz, mit den Farben rot, gelb und blau bzw. lila.

Im Netz ist aufgrund der Indizien Nadja Benaissa eine der heiß diskutierten Tipps. Steckt sie wirklich unter Elgonia?

+++ Update vom 10. April 2024 +++

Ist Nadja Benaissa der Star unter der Maske?

Die engelsgleiche Stimme von Elgonia erinnert viele Zuschauer:innen an einen ganz bestimmten Angel - oder besser: einen No Angel. Die Popsängerin Nadja Benaissa wird auf Social Media als Top-Favoritin diskutiert.

"Das muss Nadja Benaissa sein!", heißt es in den Kommentaren. Zugegeben: Vergleicht man den Auftritt von Elgonia in Folge 1 von "The Masked Singer" mit bekannten Songs der Popsängerin sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten rauszuhören.

Aber passen auch die Indizien zu Nadja Benaissa? Worauf könnten der Handventilator und das farbige Herz anspielen? Darüber rätseln auch die Fans.

Vielleicht werfen weitere Indizien in der nächsten Folge von "The Masked Singer" 2024 am kommenden Samstag, dem 13. April 2024 Licht ins Dunkle.

+++ursprüngliche Meldung+++

Wer ist Elgonia? Tipps und Spekulationen

Folge 1: Es wird gefühlvoll und romantisch bei "The Masked Singer" 2024. Elgonia wagt sich an Weltstar Seals Ballade "Kiss From A Rose". Die Frühlingsbotin legt einen stimmgewaltigen Auftritt hin und lässt sich selbst von den hohen Tönen dieses Megahits aus den 90er-Jahren nicht aus dem Konzept bringen. Dafür gibt es im Anschluss vom Publikum viel Applaus. "Zauberhaft." Diesem Urteil von Palina ist nichts hinzuzufügen.

Angesichts dieser unglaublichen Performance ist sich das Rateteam einig: Es muss sich um einen Profi handeln. Die Namen von Mieze Katz von der Musikgruppe "Mia", "No Angels"-Star Lucy Diakovska (beide waren bereits Teil von "The Masked Singer") und Peter Maffay fallen unter anderem.

Im Clip: Die Indizien von Elgonia, der Frühlingsbotin

Das sind mögliche Indizien zu Elgonia

Elgonia liebt den Frühling.

Aufbruch und Neuanfang haben in ihrem Leben schon immer eine große Rolle gespielt.

Im Indizienclip wird ein Handventilator gezeigt.

Ein Herz am Himmel mit den Farben Blau, Gelb und Rot wird als weiteres Indiz gezeigt.

Vielleicht helfen ja die nächsten Indizien weiter, ein klareres Bild von dem Star unter der Maske zu bekommen. Denn Elgonia schafft es weiter in die zweite Runde und wird uns weiterhin mit ihrem frühlingshaften Charme - und ihrer Stimme - bezaubern.

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Elgonia läutet mit ihrer Magie und ihrem Drachen den Frühling ein. Wen vermuten die Zuschauer:innen von "The Masked Singer" 2024 unter der Maske?

(Stand: 6. April 2024)

Na, schon Frühlingsgefühle?

Zusammen mit ihrem treuen goldenen Drachen hat die Frühlingsbotin Elgonia das verborgene Reich Sakurara verlassen, um uns und die Natur aus dem Winterschlaf zu erwecken. Und trotz Frühjahrsmüdigkeit, den Eisheiligen und dem Frühjahrsputz ist sie optimistisch, alle bei "The Masked Singer" zu verzaubern.

Wer wird ihrer Magie widerstehen?

Sieh dir hier an, welche Masken sich neben Elgonia ins Finale kämpfen wollen:

Bestaune Elgonia in der nächsten Show am Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.