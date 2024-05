Am 6. April startete das größte TV-Rätsel Deutschlands in die zehnte Runde. Jetzt sind alle Masken bekannt und die Spekulationen in der Community laufen auf Hochtouren. Welche Stars könnten sich darunter verstecken?

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 6. April läuft endlich wieder jeden Samstag eine neue Folge "The Masked Singer" um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

In der ersten Show zeigten sich alle Masken das erste Mal live auf der Bühne.

Welche Stars die Community schon jetzt darunter vermutet, liest du hier.

Welcher Promi passt zu welcher Maske?

Die Vorfreude auf die 10. Staffel "The Masked Singer" ist groß. Entsprechend werden die Shows wieder einmal von allerlei Spekulationen begleitet, wer sich unter den spektakulären Masken verbergen könnte. Hier findest du einen Überblick über Ideen aus der Community, welcher Promi zu welcher Maske passen könnte.

+++ Update vom 6. Mai 2024

Welche Promis stecken unter den finalen Masken?

Finale! Nach fünf spannenden Folgen steht nun die finale große Show kurz bevor. Im Halbfinale wurde die zauberhafte Frühlings-Elfe Elgonia demaskiert. Unter der Maske: No Angels-Star Nadja Benaissa.

Im Finale stehen nun die Flip Flops, der Floh und das Krokodil. Die vier maskierten Sänger:innen werden garantiert am 18. Mai live im "The Masked Singer"-Finale aufgedeckt. Inzwischen haben sich die Tipps in der Joyn App verhärtet. Diese Stars vermuten die Zuschauer:innen unter den Masken (Stand 6. April):

+++ Update vom 29. April 2024

Das Krokodil

Sebastian Krumbiegel (74 %)

Ralf Moeller (5 %)

Ben Becker (4 %)

Tim Mälzer (3 %)

Der Flip Flop

Heiko Lochmann (60 %)

Roman Lochmann (14 %)

Christian Ehrlich (8 %)

Nico Santos (5 %)

Der Floh

Mirja Boes (68 %)

Christine Urspruch (10 %)

Barbara Schöneberger (6 %)

Ruth Moschner (5 %)

Das tippen die Zuschauer:innen nach Folge 4

Das Feld bei "The Masked Singer" 2024 lichtet sich immer weiter. In Folge 4 wurde der Robodog enthüllt. Und wie von der Community schon lange vermutet, steckte tatsächlich Moderatorin Nazan Eckes unter der Maske.

Übrig bleiben jetzt noch der Floh, Elgonia, die Flip Flops und das Krokodil. Dank der neuen Indizien in der letzten Liveshow haben sich auch die Top-Guessings etwas verändert. Hier der aktuelle Stand im Überblick (Stand 23. April):

Das Krokodil

Sebastian Krumbiegel (54 %)

Ben Becker (16 %)

Ralf Moeller (10 %)

Uwe Ochsenknecht (2 %)

Elgonia

Nadja Benaissa (73 %)

Lucy Diakovska (9 %)

Senna Gamour (5 %)

Judith Williams (2 %)

Der Flip Flop

Heiko Lochmann (64 %)

Roman Lochmann (15 %)

Christian Ehrlich (4 %)

Nico Santos (3 %)

Der Floh

Mirja Boes (75 %)

Christine Urspruch (10 %)

Ruth Moschner (4 %)

Martina Hill (3 %)

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024 immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update vom 22. April 2024

Neue Spekulationen in Show 3

Auch in der dritten Ausgabe der Jubiläums-Staffel tippt die Community - ihr - fleißig in der Joyn App mit. Da dieses Mal die Zuckerwatte ihren Star enthüllen musste, stellt sich die Frage: Wer versteckt sich unter den verbliebenen Masken des Krokodils, Elgonia, des Flohs, des Robodogs und der Riesen-Überraschung Flip Flop? Hier findest du alle aktuellen Tipps aus der App im Überblick (Stand 22. April) - hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas verändert?

Das Krokodil

Sebastian Krumbiegel (52 %)

Ben Becker (22 %)

Ralf Moeller (6 %)

H.P. Baxxter (2 %)

Elgonia

Nadja Benaissa (76 %)

Judith Williams (5 %)

Senna Gamour (4 %)

Anke Engelke (2 %)

Der Robodog

Flip (orange)

Flop (blau)

Roman Lochmann (58 %)

Heiko Lochmann (29 %)

Christian Ehrlich (4 %)

Tom Kaulitz (2 %)

Der Floh

Mirja Boes (59 %)

Christine Urspruch (19 %)

Martina Hill (6 %)

Kim Fisher (4 %)

Extra-Fakt: Kurz vor ihrer Enthüllung erkannten nur 8 Prozent Annett Louisan als Zuckerwatte. Der Top-Tipp war nach wie vor Enie van de Meiklokjes (36 %), gefolgt von Nina Hagen (14 %) und Jella Hase (10 %).

+++ Update vom 15. April 2024 +++

Im Clip: Enthüllung - Diese Schauspielerin und Sängerin tapste als Babylöwe auf der Bühne

Das sind die Tipps für alle Masken nach Folge 2

In Folge 2 von "The Masked Singer" wurde der Babylöwe als Uschi Glas enttarnt. Für alle übrigen Masken heißt es: Weiterrätseln! Welche Stars verstecken sich unter dem Krokodil, dem Flip Flop und den anderen fantasievollen Kostümen? In der Joyn App stimmen die Zuschauer:innen weiterhin fleißig ab. Während sich einige Tipps aus der ersten Show verhärtet haben, stehen einige neue Promis an der Spitze der Rateliste. Das sind die Top-Tipps in der Joyn App nach Folge 2. (Stand: 15. April 2024)

Das Krokodil

Sebastian Krumbiegel (47 %)

Ben Becker (18 %)

Johannes Oerding (5 %)

Gronkh (5 %)

Die Zuckerwatte

Enie van de Meiklokjes (50 %)

Heidi Klum (11 %)

Jella Haase (8 %)

Annett Louisan (6%)

Der Robodog

Der Flip Flop

Heiko Lochmann (Die Lochis) (47 %)

Joey Heindle (18 %)

Nico Santos (9 %)

Roman Lochmann (Die Lochis) (8 %)

Der Floh

Mirja Boes (47 %)

Christine Urspruch (26 %)

Ruth Moschner (11 %)

Barbara Schöneberger (4 %)

Elgonia

Nadja Benaissa (56 %)

Anke Engelke (21 %)

Judith Williams (10 %)

Sarah Connor (2 %)

+++ Update vom 8. April 2024 +++

Im Clip: Die erste Enthüllung in Staffel 10 - lagst du richtig?

Wer verbirgt sich unter dem Flip Flop?

Keine Badelatsche, sondern ein Flip Flop. Doch wer steckt unter dem farbenfrohen Strandliebling? Das bleibt erst mal ein Rätsel, vor allem für das Rateteam. Das spekuliert zwar auf Thore Schölermann, ist sich aber keinesfalls sicher. Denn der Moderator war bereits der Kosmonaut bei "The Masked Singer" 2021. Ähnlichkeiten zu anderen Prominenten stechen Palina Rojinski und ihre Rate-Kolleg:innen auch nicht ins Auge. Und so geht das Rätselraten um den kunterbunten Flip Flop weiter.

Weitere Tipps, wer sich unter dem Flip Flop verbergen könnte, sind diese hier:

Die User:innen in der Joyn App liegen nah dran, aber haben noch ein paar weitere Ideen (Stand 8. April 2024):

Elgonia: Wer steckt unter der Maske?

Vor allem das aufwendig gestaltete Kostüm der Elgonia verzaubert die Zuschauer:innen in der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer". Mit reichlich Kirschblüten verziert, erweckt die Maske Frühlingsgefühle und das vor allem bei Jurorin Palina Rojinski "Diese grazile Haltung - man sieht, da hat jemand Bühnenerfahrung", so die Moderatorin und gibt somit gleich mal einen Tipp ab, wer hinter der Frühlingsbotin stecken könnte: Mieze Katz ist Palinas Tipp - und das, obwohl die Sängerin bereits in der letzten Staffel für Rätselfalten sorgte.

Wer sich hinter der fröhlichen Elfe Elgonia verbergen könnte? Die Zuschauer:innen scheinen eine klare Favoritin zu haben, nämlich Nadja Benaissa von den No Angels. Ganz einig ist man sich vor den Fernsehergeräten der Nation aber auch nicht.

Hier sind die Tipps, wer sich hinter Elgonia verbergen könnte:

Nadja Benaissa

Mietze Katz

Judith Williams

Mel Chisholm

Und das sind die Tipps der User:innen in der Joyn App (Stand 8. April 2024):

Verbirgt sich hinter Tapsi, dem Babylöwen, eine Schauspielerin?

Niedlich und mit großen Kulleraugen: Der Babylöwe tapste sich in die Herzen der Zuschauer:innen. Die Spekulationen, wer sich hinter der Maske verbergen könnte, halten sich jedoch noch in Grenzen. Heiße Anwärterin ist die Schauspielerin Uschi Glas, auf die viele der User:innen tippen - sowohl auf Social Media als auch in der Joyn App.

Palina weiß zu der Maske nur eines zu sagen: "Ich will dich mit heimnehmen", so süß ist der Babylöwe Tapsi. Sie vermutet jedoch, dass der Promi, der hinter der Maske steckt, Wert auf Astrologie legt, vielleicht ja vom Sternzeichen Löwe ist? Rick Kavanian ist sich da nicht so sicher, er hat eine andere Vermutung: Gisela Schneeberger (die Waage ist).

Hier sind die Tipps, wer unter der Maske von dem Babylöwen Tapsi stecken könnte:

Die User:innen in der Joyn App hingegen haben noch ein paar andere Tipps auf Lager (Stand 8. April 2024):

Uschi Glas (61 %)

Martina Hill (8 %)

Ruth Moschner (8 %)

Hella von Sinnen (4 %)

Wer steckt hinter der Maske des Flohs?

Der Floh will endlich gesehen werden! Dieses Ziel erreichte er mit seinem Auftritt auf der großen "The Masked Singer"-Bühne auf jeden Fall. Auf einer Schnecke reitend, performt der Floh und lässt die Jury schon rätseln, noch bevor er zu singen beginnt. Vor allem Palina fragt sich: Stecken hinter dem Kostüm womöglich nicht nur ein, sondern gleich zwei Promis?

Sowohl bei der Jury, als auch bei den Zuschauer:innen steht das große Rätselraten an, denn niemand scheint den Durchblick zu haben. So gibt es zahlreiche Tipps vor allem der Zuschauer:innen, und das Rate-Karussell dreht sich fröhlich weiter.

Wer ist der Floh? Hier die Tipps:

In der Joyn App sehen die Spekulationen ziemlich ähnlich aus (Stand 8. April 2024):

Mirja Boes (47 %)

Ruth Moschner (14 %)

Christine Urspruch (11 %)

Barbara Schöneberger (9 %)

Was sind die Tipps für das Krokodil und seine Kolleg:innen?

Bei den übrigen Masken, die wir bereits vor der ersten Liveshow kennenlernen durften, tut sich so einiges. Hier wurde schon vor dem ersten gesungenen Ton fleißig gerätselt. Jetzt ist - zumindest vermeintlich - immerhin klar, welches Geschlecht die Stars unter den Masken haben. Hier die aktuellen Tipps aus der Joyn App (Stand 8. April):

Das Krokodil

Sebastian Krumbiegel (42 %)

Torsten Sträter (12 %)

Jens Knossalla (9 %)

Montana Black (5 %)

Die Zuckerwatte

Enie van de Meiklokjes (72 %)

Ruth Moschner (6 %)

Sally Özcan (5 %)

Jella Haase (3 %)

Der Robodog

Die Couchpotato wurde in der ersten Folge bereits enthüllt - hier ist das Rätsel bereits gelöst. Wer sich darunter verbarg, hat allerdings niemand für möglich gehalten.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Welcher Promi steckt unter dem Krokodil?

Nach der Bekanntgabe des Krokodils als vierte Maske im Bunde sind die Spekulationen auf Social Media noch recht vage. Vom echten Rocker, vielleicht sogar Rapper, bis hin zu Alligatoah (naheliegend?) und René Casselly könnte es noch jede:r sein.

In der Joyn App sehen die Tipps vor der ersten Livesendung wie folgt aus (Stand 3. April 2024):

Wer steckt unter der Zuckerwatte?

Nachdem sie in Staffel 10 nicht mehr als festes Mitglied im Rateteam sitzt, liegt die Vermutung nahe, dass sich Ruth Moschner unter einer der Masken befinden könnte. Besonders die Zuckerwatte schein die User:innen als passende Maske für die Moderatorin zu sehen. Pink, flauschig, süß - das passt zu Ruth.

Auf den ersten Blick scheint die Zuckerwatte eher weiblich, doch auch männliche Promis können sich einige wunderbar darunter vorstellen. Und gerade weil Rea Garvey eine ausgeprägte Abneigung gegen plüschige Masken hat, scheint das ebenfalls ein guter Tipp zu sein.

Diese Stars könnten sich laut Fans außerdem unter der Zuckerwatte verbergen:

In der Joyn App wird ebenfalls fleißig abgestimmt und vor der ersten Show am 6. April 2024 vermuten die Fans folgende Stars unter der Zuckerwatte (Stand 3. April 2024):

Die Couchpotato: Ist es (endlich) Stefan Raab?

Keine der anderen bisher veröffentlichten Masken hat so viele unterschiedliche Assoziationen hervorgerufen wie die Couchpotato. Besonders vom Aussehen scheint sie große Ähnlichkeit mit einigen deutschen Stars zu haben. Ganz vorn mit dabei ist - wie auch in den vergangenen Staffeln immer wieder - Stefan Raab. Aber auch TV-Koch Johann Lafer erkennen viele Ratefüchse in der Maske wieder. Außerdem ganz vorn in der Spekulations-Liste: Fernsehmoderator Jörg Draeger - besonders der Schnauzer passt gut-, der niederländische Moderator Harry Wijnvoord, Reiner Calmund und Horst Schlemmer aka Hape Kerkeling.

Aber das war noch längst nicht alles! Auch diese Stars könnten angeblich unter der Maske stecken:

In der Joyn App sehen die Spekulationen noch vor dem ersten gesungenen Ton der Couchpotato so aus (Stand 3. April 2024):

In der ersten Sendung der neuen Staffel wurde die Couchpotato bereits enttarnt. Hier erfährst du, welches TV-Urgestein hinter der Maske steckte.

Wer könnte den Robodog zum Leben erwecken?

Bei dem Mix aus Hund und Roboter halten sich die Spekulationen noch etwas in Grenzen. Vor allem, weil der Robodog mehr durch sein süßes Äußeres auffällt als durch Ähnlichkeiten mit Promis. Logisch erschiene es aber einigen, wenn sich der bekannte Hundetrainer Martin Rütter darunter verbergen würde. Wegen der Ähnlichkeit zu Rosty - unter dem Ratepanel-Mitglied Rick Kavanian damals steckte - wird außerdem gemutmaßt, ob nicht Michael "Bully" Herbig oder Christian Tramitz dabei sein könnten.

Weitere Tipps, wer der Robodog sein könnte, sind diese hier:

Die User:innen in der Joyn App hingegen haben da andere Vermutungen (Stand 3. April 2024):

Ob bei diesen Tipps schon der richtige dabei ist, siehst seit dem 6. April 2024 immer live am Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.