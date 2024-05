Am 6. April 2024 begann die 10. Staffel "The Masked Singer". Und damit hat sich einiges geändert! Hier bleibst du auf dem Laufenden über die aktuelle Staffel.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Ab 6. April 2024 gibt es jeden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn eine neue Liveshow.

In der neuen Staffel erwarten dich sogar zwei Enthüllungen in jeder Folge.

Im neu formierten Rate-Team sitzen Rick Kavanian und Palina Rojinski - Ruth Moschner macht Pause.

Die Staffel wird von Matthias Opdenhövel moderiert – wie die neun Staffeln zuvor.

Anzeige

Anzeige

Das sind die Sendezeiten von Staffel 10

"The Masked Singer" ist eine Liveshow. Im Nachhinein kannst du natürlich jede Sendung auf Joyn (Zappn in der Schweiz) nachschauen.

Nach sechs Shows wird der Sieger oder die Siegerin der Jubiläums-Staffel gekürt. Das Finale ist am 18. Mai 2024. Am 11. Mai pausiert "The Masked Singer".

Anzeige

So funktioniert die Show

Bei "The Masked Singer" steht - natürlich! - vor allem eines im Mittelpunkt: Raten, wer unter den Masken steckt. Neun neue Masken gibt es dieses Mal, unter jeder steckt ein Star, und jeder hat seinen ganz persönlichen Gesangsauftritt in der Show. Davor läuft jeweils einen kleiner Film, der neue Indizien und Hinweise auf den Promi unter dem Kostüm liefert. Nach jedem Auftritt gibt das Rateteam seine Tipps ab, welcher Promi sich unter der Maske verstecken könnte.

Am Ende jeder Show, dürfen die Zuschauer:innen via Voting in der Joyn App darüber entscheiden, welche Maske in der Show bleiben darf und welche gehen muss. Die ausgeschiedene Maske wird direkt im Anschluss demaskiert - und damit enthüllt, wer sich darunter verbarg.

Zusätzlich gibt es in Staffel 10 noch eine weitere Demaskierung pro Folge!

Anzeige

Mehr Spannung in der 10. Staffel!

Dieses Mal wird es nicht nur eine, sondern gleich zwei Demaskierungen pro Folge geben! Denn unter der Maske des Mysteriums steckt jede Woche ein neuer Promi, der ebenso wie die ausgeschiedene Maske enthüllt wird.

Im Clip: Sie kehrte als Mysterium zurück

Außerdem wird das Rateteam durchgewürfelt: Ruth Moschner, bisher fester Bestandteil des Panels, pausiert in Staffel 10.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024 immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Das Rateteam

Die neuen Ratefüchse sind "Rosty" aka Rick Kavanian und Palina Rojinski. Unterstützt werden sie von wechselnden prominenten Rategästen. Ob sie zu dritt die Indizien richtig deuten und die Masken schon vor der Enthüllung enttarnen können?

Die Masken der Jubiläums-Staffel

Neun Masken betreten am 6. April die große Bühne. Einige davon haben sich bereits vor der ersten Show zu erkennen gegeben. So zum Beispiel die Zuckerwatte, die Couchpotato, der Robodog und das Krokodil. Der Rest der Kandidat:innen hüllte sich bis zur ersten Liveshow in mysteriöses Schweigen.

Nach der ersten Show allerdings sind sie endlich alle da! Hier noch einmal zusammengefasst, welche Masken diese Staffel antreten:

Im Clip: Der Flip Flop zeigt sich endlich komplett

Diese Masken wurden bereits enthüllt

Du hast eine Demaskierung verpasst? Keine Sorge! Hier kannst du nachlesen, welche Masken bereits ausgeschieden sind und enttarnt wurden. Sowohl die regulären Kostüme als auch das Mysterium.

Stimm ab und rätsle mit - in der Joyn App!

In der Joyn App kannst du Teil der Show werden. Hier stimmst du ab, welche Maske weiterkommen soll und welche ausscheidet. Deine Stimme fließt direkt in die Entscheidung ein.

Während und zwischen den Folgen kannst du außerdem deinen Tipp abgeben, welcher Star sich unter welcher Maske versteckt.

Für das Mysterium gibt es diesmal ein gesondertes Tippspiel: In jeder Folge werden 1.000 Euro verlost. Im Lostopf für den jeweiligen Abend landest du, wenn du den richtigen Star unter der Maske getippt hast.

Die "ProSieben Aftershow"

Sobald die jeweilige Maske gefallen ist, geht das "The Masked Singer"-Rätsel in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske und entschlüsselt versteckte Hinweise. Moderiert werden die Shows im Wechsel von Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert.

Sei dabei, wenn wieder gerätselt wird. Ab 6. April immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.