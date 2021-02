Das Küken wird bei "The Masked Singer" zum "Glamourous Chick". Neben zehn Metern Fell und ganz viel Plüsch zieren das Kostüm auch vier Meter Pailettenstoff und 500 Strasssteine - perfekt geeignet für den großen Auftritt auf der Bühne im Kölner Studio. Könnte der Look der Maske bereits der erste Hinweis auf die wahre Identität des Stars darunter sein?

Im Clip: Das Küken ist eine neue Maske

Wer ist das Küken?

Eine deutsche Komikerin ist dafür bekannt, genau wie das Küken gerne auf ganz viel Glitzer zu setzen: Ilka Bessin trug in ihrer Rolle als "Cindy aus Marzahn" sogar ein Bling-Bling-Krönchen. Dass 31,4 Prozent der User der ProSieben-App da auf Ilka als das Küken tippen, ist deshalb wenig verwunderlich. Auch Evelyn Burdecki und Hella von Sinnen kann sich die #MaskedSinger-Community gut hinter der süßen Maske vorstellen.

Ilka Bessin: 31,4% Evelyn Burdecki: 18,8% Hella von Sinnen: 8,7% Angela Merkel: 7,8% Enie van de Meiklokjes

Bei "The Masked Singer" wird es noch verrückter

"The Masked Singer" wird sich auch in Staffel 4 noch einmal selbst übertreffen. Beim besten, verrücktesten TV-Rätsel des Jahres treten Masken wie das Einhorn, der Stier oder die Schildkröte gegeneinander an und wollen die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Aber nicht nur das: Sie versuchen auch, ihre Identität möglichst lange geheim zu halten, sodass das Rätselfieber bis zum Finale nicht sinkt.

Am 16. Februar 2021 geht es um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn los. Moderiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel.

