Shirin David wird Moderatorin auf ProSieben. Als Gewinnerin der vierten Folge von " Wer stiehlt mir die Show?" darf sie die nächste Ausgabe der außergewöhnlichen Quizshow präsentieren.

Am 10. Juli 2021 heißt es also ab 20:15 Uhr "Wer stiehlt Shirin David die Show?"

"Wer stiehlt mir die Show?": Shirin David mit brillanter Finalrunde

Dass Shirin David das Zeug dazu hat, "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen, hatten wohl viele bereits nach den ersten drei Folgen auf dem Zettel. Immer wieder überzeugte die Herausforderin mit klugen Antworten und schlagfertigen Sprüchen.

Aber kaum jemand dürfte erahnt haben, wie stark sie im Finale gegen Bastian Pastewka tatsächlich aufspielen würde. Nur eine einzige Antwort wusste Shirin David nicht, nicht eine Bonusmünze ging verloren. Endstand: 5 zu 3 für Shirin.

Fulminante Folge von Anfang bis zum Ende

So kurz Bastian Pastewkas Gastspiel als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" war, so spektakulär präsentierte der Schauspieler und Comedian seine Folge. Von der großen Eröffnungsnummer bis zum fulminanten Sieg von Shirin David im Finale, "Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?" dürfte einen Platz in der Fernsehgeschichte sicher haben.

Und wie lief es für den Kandidaten Joachim Winterscheidt? Joko ist kurz vor dem Finale von Folge 4 als Zweitplatzierter ausgeschieden.

