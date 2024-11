Das war das Finale der 2. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"! Hier erfährst du, wer das Finale gewonnen hat, wer für Shirin David eingesprungen ist und wer es aufs Cover seines eigenen Rätselheftes schaffte. Außerdem findest du alle Infos zum Konzept, den Regeln, sowie Kandidat:innen, Moderator:innen, Gewinner:innen und den Ablauf der Folgen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Staffel 3 kommt!

Die 3. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show? " startet 2022. Hier findest Du weitere Infos:

Das war Staffel 2

"Wer stiehlt mir die Show?" Joko gewinnt das Finale - aber Shirin kommt aufs Cover

Bis ins Finale der letzten Show hatten es Joko Winterscheidt und Palina Rojinski geschafft. Letztere war für die verletzte Shirin David eingesprungen und wollte unbedingt gewinnen. Aber: sie musste sich Joko knapp geschlagen geben. Dem Gewinner winkte diesmal nicht die Moderation der nächsten Folge sondern er durfte aufs Cover seines eigenen Rätselhefts. Joko fand Shirin Davids Einsatz mit gebrochenem Knöchel aber so beeindruckend, dass er Shirin das Cover schenkte. Mehr über Joko als Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show?" und Shirin Davids Cover erfährst du hier.

Im Clip: Shirin kommt aufs Cover

Palina Rojinski ist zurück im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?"

Nachdem Shirin David verletzungsbedingt nicht im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" dabei sein konnte, nahm eine erfahrene Herausforderin ihren Platz ein: Palina Rojinski wollte, neben Teddy Teclebhran, Bastian Pastewka und Wildcard-Kandidatin Steffi, Joko die Show stehlen. Der Preis war diesmal nicht die Moderation der nächsten Folge sondern der Gewinner kam aufs Cover seines eigenen Rätselhefts!

Shirin David moderiert trotz Verletzung

Shirin David war die Moderatorin von Folge 5 - ihre Show konnte sie allerdings nicht verteidigen und verlor im Finale gegen Joko.

Die Show hatte es in sich - und das nicht nur, weil Shirin mit gebrochenem Knöchel moderierte. "Mit einem gebrochenen Fuß eine Show zu moderieren, das muss man erstmal schaffen", zollte ihr Joko Winterscheidt in der Sendung Respekt. Joko selbst war ganz begeistert von Shirin als Moderatorin, denn diese versorgte die Kandidat:innen mit Döner und Donuts.

Joko gewinnt und moderiert das Staffelfinale

Wildcard-Kandidat Nico musste kurz vor dem Finale gehen. Im Finale selbst unterlag Shirin Joko - der hatte bei der entscheidenden Frage allerdings auch einen Vorteil... Hier erfährst du mehr darüber, wie sich Joko "Wer stiehlt mir die Show?" zurückholte und zum Moderator der letzten Folge wurde.

Bastian Pastewka ist Moderator von Folge 4 - und verliert gegen Shirin David

Nicht nur Showmaster Bastian Pastewka legte in Folge 4 einen starken Auftritt hin. Auch Herausforderin Shirin David lieferte eine echte Glanzleistung ab. Scheinbar mühelos schaffte sie es bis ins Finale, wo sie dann dem aktuellen Moderator der Show kaum eine Chance ließ.

Als verdiente Gewinnerin der 4. Folge darf Shirin David die nächste Sendung moderieren.

"Wer stiehlt mir die Show?": Pastewka als großer Entertainer in Folge 4

Nachdem er "Wer stiehlt mir die Show?" gewonnen hatte, bot Bastian Pastewka dem ProSieben-Publikum große Abendunterhaltung. Als Showmaster der alten Schule präsentierte er eine Folge, wie es sie bisher noch nicht gab.

Hier siehst du: Das große Show-Opening von Bastian Pastewka

Als gewöhnlicher Quiz-Teilnehmer versuchte Joko Winterscheidt (auch bekannt als "Joachim"), seine Sendung zurückzugewinnen. Dafür musste der Ex-Moderator allerdings gegen Shirin David, Teddy Teclebrhan und Wildcard-Kandidatin Laura antreten - was ihm letztlich nicht in jedem Fall gelingen sollte.

Die komplette Folge 4 von Old-School-Entertainer Bastian Pastewka kannst du hier ansehen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Bastian Pastewka gewinnt Folge 3

Wie schon in der ersten Staffel musste Joko Winterscheidt seine Show erneut nach der dritten Folge abgeben. Herausforderer Bastian Pastewka zog in Folge 3 zum zweiten Mal ins Finale ein und ließ Joko diesmal kaum eine Chance. Shirin David scheiterte wieder knapp, beeindruckte aber mit ihrem Harry-Potter-Nerd-Wissen.

Bastian Pastewka durfte also die nächste Folge moderieren: Am 3. August 2021 hieß es "Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?"

Jetzt die ganze Folge 3 ansehen!

Folge 2: Joko lässt sich die Show nicht stehlen

In der zweiten Folge der zweiten Staffel lief es für den Quizmaster gleichermaßen gut. Erneut konnte er sich in der finalen Runde behaupten und durfte die Show behalten, die er damit morgen Abend zum dritten Mal moderieren wird.

Eine Besonderheit gab es in Folge 2 aber dennoch: Zum allerersten Mal überhaupt gelang einem Wildcard-Kandidaten der Einzug ins "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale. Simon erspielte die meisten Punkte und durfte direkt gegen Joko antreten.

Hier siehst du: Finale von Folge 2 - Behält Wildcard-Kandidat Simon die Nerven?

"Wer stiehlt mir die Show?": Joko moderiert die Folgen 1, 2 und 3

Vier Herausforder:innen waren in Folge 1 angetreten, um Joko die Moderation seiner Show zu stehlen. Als erstes gehen musste Wildcard-Kandidatin Antonia. Eine Runde weiter schaffte es Teddy Teclebrhan, der schwer enttäuscht die Bühne verließ. Shirin David musste dann kurz vor dem Finale die Segel streichen - bekam aber großzügigen Applaus von Joko Winterscheidt. Bastian Pastewka schließlich musste sich im Finale geschlagen geben.

Für Diskussionen sorgte, dass Bastian Pastewka ein Punkt zugesprochen wurde, den er eigentlich nicht mehr bekommen hätte dürfen. Hat er sich regelwidrig einen Vorteil verschafft?

Zum Schluss von Folge 1 schaffte es Joko knapp, sich im Finale durchzusetzen - er bliebt also Moderator und präsentierte Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show?"

"Wer stiehlt mir die Show?": Start von Staffel 2

Die 2. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft seit 13. Juli 2021. Immer dienstags ab 20:15 Uhr sind insgesamt 6 neue Folgen auf ProSieben zu sehen. Als prominente Kandidaten treten Shirin David, Bastian Pastewka und Teddy Teclebhran an um Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Die Moderation im Final-Spiel übernimmt erneut Katrin Bauerfeind.

WSMDS: So funktioniert die Quiz-Show mit dem außergewöhnlichsten Preis

"Wer stiehlt mir die Show?" (kurz: WSMDS) ist eine Quizshow, in der die Kandidat:innen die Moderation der darauffolgenden Ausgabe gewinnen können. Damit stehlen sie Joko Winterscheidt wortwörtlich seine Show und er muss als Kandidat versuchen, seine eigene Show zurück zu erobern.

In jeder Folge treten vier Kandidat:innen in insgesamt 9 Quiz-Runden gegeneinander an. Die Gewinnerin oder der Gewinner dieser Runden spielt in einem Finalspiel gegen den Moderator oder die Moderatorin der jeweiligen Folge. Dieses Finale moderiert dann Katrin Bauerfeind.

Wer das Finale gewinnt, darf eine Woche später die nächste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren.

Die erste Folge der zweiten Staffel von WSMDS wird von Joko Winterscheidt moderiert.

"Wer stiehlt mir die Show?": Fakten zur Produktion

Moderator:innen und Show-Master:innen von "Wer stiehlt mir die Show?"

Auch zu Beginn der 2. Staffel wird "Wer stiehlt mir die Show?" zunächst wieder von Joko Winterscheidt moderiert. Dies kann sich allerdings – je nach Ausgang des Spiels – für jede weitere Folge ändern.

Die Entscheidung darüber, wer die folgende Sendung moderieren wird, fällt im Finalspiel, das von Katrin Bauerfeind moderiert wird.

Die Kandidat:innen in Staffel 2: Wer kann Joko die Show stehlen?

Die Gäst:innen und Mitspieler:innen von WSMDS sind ein:e Wildcard-Gewinner:in und drei prominente Kandidat:innen.

In Staffel 2 können diese Promi-Kandidat:innen Joko die Show stehlen:

Zusätzlich versucht pro Folge ein:e Wildcard-Teilnehmer:in Joko die Show zu stehlen. Die Wildcard-Teilnehmer:innen von Staffel 2 wurden im Vorfeld der Produktion ermittelt. Zuschauer:innen konnten sich hierfür bewerben und wurden von der Redaktion ausgewählt.

Das sind die Wildcard-Gewinner:innen der 2. Staffel

Das war Staffel 1 von "Wer stiehlt mir die Show?"

In der ersten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" waren diese Promi-Kandidat:innen dabei:

Also Wildcard-Teilnehmer:innen traten in Staffel 1 diese Kandidat:innen auf:

Zum Start von Staffel 2: Als Wildcard-Kandidat:in bewerben!

Die Bewerbungsphase für die Wildcards der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist abgeschlossen.

Auf dieser Seite erfährst du zeitnah, wenn du dich wieder für die Teilnahme bei WSMDS bewerben kannst.

"Wer stiehlt mir die Show?": Das ist die Studio-Band

Sämtliche Musik bei "Wer stiehlt mir die Show?" wird von einer Studio-Band live eingespielt.

Dem Moderator oder der Moderatorin einer Folge steht es frei, die Show-Band in der Anmoderation mit einem Namen zu versehen. In Staffel 1 traten die Musiker u.a. als "The Mighty Winterscheidts", "The Heisenbergs" und "The Beautiful" auf.

Die Spiele im Überblick

Wird es ein Wiedersehen mit den "leichten Fünf" geben? Stellt Joko wieder musikalische Fragen? Was erwartet die Kandidat:innen und Zuschauer:innen?

Hier kannst du die verschiedenen Spiele von "Wer stiehlt mir die Show?" ansehen!

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Gewinner:innen der 2. Staffel

Auch zu Beginn der zweiten Staffel heißt der Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" zunächst Joko Winterscheidt. Danach kommt es auf den Ausgang der Finalrunde an.

Gewinner von Folge 1: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 2: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 3: Bastian Pastewka

Gewinner von Folge 4: Shirin David

Gewinner von Folge 5: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 6: Joko Winterscheidt

Die finale Folge wird von Joko moderiert (alle Infos zu seinem Gewinn von Folge 5).

Einen Überblick über alle Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es hier.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Gewinner:innen aus Staffel 1 im Überblick

In der ersten Staffel musste Joko seinen Moderationsposten nach zwei Folgen abtreten und konnte ihn fortan nicht zurückgewinnen. So endeten die Sendungen:

Gewinner von Folge 1: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 2: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 3: Thomas Gottschalk

Gewinner von Folge 4: Elyas M'Barek

Gewinner von Folge 5: Elyas M'Barek

Das Finale der fünften Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 1 hatte Elyas M'Barek gewonnen. Sein Preis: Er war auf dem Cover eines Rätselheftes zu sehen.

