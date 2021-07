Entgegen Jokos Tipp hat Laura sich auf "Wer stiehlt mir die Show?" gut vorbereitet und sogar gelernt, wie sie beim Kennenlernen mit dem Moderator zugibt. Und dieser Aufwand ist mehr als nachvollziehbar, schließlich bietet die Teilnahme an der Quizshow der Wildcard-Kandidatin aus Folge 3 eine riesige Chance.

"Wer stiehlt mir die Show?": Laura will gewinnen

Sollte es Laura gelingen, in den Raterunden mehr Punkte als die prominenten Herausforder:innen und der zum Kandidaten degradierte Joko Winterscheidt zu erspielen und sich dann im Finale gegen Neu-Moderator Bastian Pastewka durchzusetzen, darf sie die nächste Folge der Show moderieren und nach ihren Vorstellungen anpassen.

Bisher ist das noch keiner Wildcard-Kandidatin und keinem Wildcard-Gewinner gelungen, obwohl Simon in Folge 2 schon sehr nah dran war. Efta in Folge 3 und Antonia in Folge 1 hatten deutlich weniger Glück. Wie wird das Spiel für Laura ausgehen?

Steckbrief: Wildcard-Kandidatin Laura

Name: Laura

Alter: 30

Wohnort: Hamburg

Besondere Fähigkeiten: kennt sich gut mit Japan aus

Fashion-Motto: "sexy, translucent, dangerous"

Bei ihrem Vorstellungsgespräch für die Show verriet Laura, dass sie sich "ganz viel Liebe" wünsche. Doch ob sie allein mit Liebe im Kampf um den Job als Moderatorin weiterkommen wird?

Die Antwort gibt es in Folge 4 von " Wer stiehlt mir die Show?" am 3. August 2021, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream.