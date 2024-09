"Beauty & The Nerd" 2024 - Eskalation beim Dinner! Kim schießt gegen Salvatore: "Du bist skrupellos"

Im Halbfinale von "Beauty & The Nerd" 2024 entbrennt ein scharfer Konflikt zwischen Kim und Salvatore. Während eines stilvollen Dinners sorgt eine pikante Fragerunde für Zündstoff - und Kim hält mit ihrer Meinung nicht zurück.

+++ Update, 12. September 2024 +++

Festliches Dinner mit Etikette-Nachhilfe

In Folge 5 von "Beauty & The Nerd" erwartet die Teilnehmer:innen eine besondere Herausforderung: Die Beautys und ihre frisch umgestylten Nerds sind zu einem eleganten Dinner eingeladen, inklusive Umgangsformen-Nachhilfe-Unterricht und Tisch-Etiketten-Feinschliff.

Unter der strengen Aufsicht eines Oberkellners geht es unter anderem darum, Krabben möglichst manierlich zu zerlegen und sich angemessen zu verhalten.

Während des Dinners kommentiert Kim amüsiert: "Das war richtig lustig. Man hat gesehen, wer es kann, wer es schon mal gesehen hat, und bei manchen hat man gesehen: Das wird wohl nie was." Auf wen spielt sie da wohl an?

Salvatores Verhalten sorgt für Aufruhr am Tisch

Salvatore sorgt während des Abendessens schnell für Unruhe, als er aufsteht und mit seiner Mitstreiterin Babu herumalbert. Der Oberkellner greift ein: "Leute, während eines Abendessens sitzt man und platziert die Serviette ordnungsgemäß. Außerdem sollte die Unterhaltung nicht die Anderen stören." Salvatore nimmt es mit Humor und fragt belustigt: "Hä? Wie soll ich denn mein Lachen kontrollieren?"

Kim kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Man merkt, er war noch nie in einem feinen Restaurant. Salvos und Kilians Tisch ist so ein bisschen der Assi-Tisch."

Im Clip: Kilian spuckt beim "Beauty & The Nerd"-Dinner

Dessert mit bitterem Nachgeschmack

Als Dessert gibt es allerdings nicht nur Süßes für den Magen, sondern auch Saures für die Stimmung. Jeder erhält eine persönliche Frage, die es ehrlich zu beantworten gilt. Kim trifft es besonders hart: Sie soll beantworten, wer im Haus der "Skrupelloseste" sei. Ihre Antwort kommt prompt: "Ich würde sagen: Salvatore."

Diese Aussage trifft einen empfindlichen Nerv. Salvatore fordert eine Begründung, die Kim ohne Zögern liefert: "Heute bei der Challenge hast du Shelly so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gemacht, als du meintest, sie hätte dich extra gewählt. Das war schlechte Psychologie. Deswegen bekommst du diese Karte. Die hast du dir verdient." Sie wirft ihm die Karte vor die Füße.

Hintergrund dieser scharfen Kritik liegt im vorherigen Pool-Spiel, bei dem Salvatore es nicht witzig fand, dass Kim und Shelly sich gegenseitig geholfen und ihm anscheinend gezielt Steine in den Weg gelegt hatten. Während die Situation für Salvatore harmlos erschien, sieht Kim darin ein skrupelloses Verhalten.

Kims Fazit: "Skrupellos, aber im Rahmen"

Im anschließenden Interview erklärt Kim: "Dass Salvatore nicht direkt Einsicht zeigen kann, war mir bewusst. Aber er hat für seinen Rahmen okay reagiert." Eins ist sicher: Der Schlagabtausch zwischen Kim und Salvatore ist noch nicht beendet.

Werden sich die beiden im großen Finale von "Beauty & The Nerd" erneut eine hitzige Debatte liefern? Das siehst du am Donnerstag, 19. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Gerade erst in die Villa eingezogen und schon gibt es Streit! Bereits in Folge 2 sind sich Kim Virginia und Beauty-Kollege Salvatore heftig in die Haare geraten. Weder Kim noch Salvatore wollen das auf sich sitzen lassen und gehen in der aktuellen Folge gleich in die nächste Zoff-Runde.

Frauen wie Milch? Kim Virginia schockiert von Salvatores Frauenbild

Was Kim sauer aufstößt, ist Salvatores Frauenbild. Nachdem sich die beiden Nerds Kilian und Joelle an zarten Flirtversuchen probieren, kommt das Thema Frauenbilder bei Männern auf.

Salvatore hat dazu eine ziemlich klare Vorstellung. "Ich erwarte nicht viel im Leben", holt der Beauty-Mann aus und ergänzt: "Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe, die einfach so attraktiv ist, dass ich auch weiß: Ich mach keinen Scheiß!"

Frauen sind wie Milch, Männer wie Wein. Ist doch so, oder nicht? Salvatore

Das ist Kim zu viel! Der Reality-Star ist schockiert von Salvatores Aussagen.

Im Clip: "Revier markieren" mit Salvatore

Kim: "Du bist voll der Macho-Chauvi"

Babu wirft noch ein, dass das eine Beleidigung für Frauen wäre. "Das wird einen Shitstorm geben", ist sich die Beauty sicher. Und sie soll Recht behalten, denn Kim stempelt den 30-Jährigen sofort ab: "Du bist eh voll der Macho-Chauvi, ich schwöre!"

Doch Salvatore hört nicht auf und liefert gar noch eine fragwürdige Begründung: Die "wertvollste Zeit" einer Frau sei zwischen 21 und 27, erklärt der 30-Jährige und berichtigt: "26 würd ich sogar fast sagen!" In dieser Zeitspanne würde sie "alles" kriegen und "auf dieser Welt" erreichen, fügt Salvatore machohaft hinzu.

Salvatore Vasallo legt noch nach: "Deine Zeit tickt nach hinten los!"

Für Kim ist das ein klares No-Go: "Wer den als Beziehung nimmt - oder als Mann, den man an seiner Seite hat: Gute Nacht!" Selten habe sie einen Mann gesehen, der "so paschamäßig unterwegs" sei. An Kim gewandt sagt Macho-Salvo dann nur noch: "Deine Zeit tickt nach hinten los!"

"Ein Mann wie ich - oder allgemein Männer, die 30 Jahre alt sind - die wollen keine 35-jährige Frau daten", erklärt Salvatore. Das interessiere ihn gar nicht mehr. "Was soll ich mit einer 35-jährigen Frau anfangen, wenn sie mir nicht mal mehr Kinder schenken kann?"

Das Frauenbild, was du hast, gefällt mir nicht! Kim zu Salvatore

Salvatores Macho-Getue dürfte wohl nicht zum letzten Mal für Stress in der Villa sorgen!

