Selbstbewusste Schönheiten treffen auf zurückhaltende Einzelgänger: Diese Beautys wagen bei "Beauty & The Nerd" das Abenteuer und tauchen in die Welt ihres Spielpartners ein.

Welche "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin wächst mit ihrem Nerd zu einem Dreamteam zusammen? Diese Beautys stellen sich unter der heißen Sonne Zyperns der Herausforderung.

Meike: "Ich kann meinem Nerd das kölsche Grundgesetz beibringen und wie lange man nach Mallorca oder Dubai fliegt."

Alter: 29

Wohnort: Köln

Beruf: Krankenschwester & Influencerin

Meike reist gerne um die Welt, geht shoppen und feiern. Sie beschreibt sich als extrovertiert, unkompliziert und ist von ihren Überredungskünsten überzeugt. Daneben bezeichnet sie sich selbst als Sprücheklopferin und Stimmungsmacherin. Meike ist gelernte Krankenschwester und geht häufig ins Fitnessstudio oder zum Wellness. Die Highlights ihres Tages hält sie außerdem gerne für ihre Follower:innen auf Instagram fest.

>> Exit nach Folge 2

Mounia: "Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!"

Alter: 25

Wohnort: Darmstadt

Beruf: arbeitet in einer Autovermietung

Beauty mit "Rums": Mounia liebt schnelle Autos. Kein Wunder also, dass sie ihre Liebe auch zum Beruf gemacht hat. Mit ihrem Job in einer Autovermietung kann die 25-Jährige ihre Leidenschaft jeden Tag leben. Außerdem hat die Darmstädterin ein Faible für Video- und Fotoshootings. Diese nutzt sie, um ihre Profile auf Instagram und Co. aktuell zu halten.

>> Exit nach Folge 1

Ricarda: "Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!"

Alter: 28

Wohnort: Solingen

Beruf: Model & Influencerin

Frauen sollten Frauen unterstützen, findet Ricarda. Deswegen ist es ihr auch bei "Beauty and the Nerd" wichtig, Frauen Komplimente zu verteilen, wenn sie einen Look sieht, der ihr gefällt. Hauptberuflich ist Ricarda als Influencerin tätig und versorgt ihre Fans regelmäßig mit frischem Content.

>> Exit nach Folge 5

Alexandra: "Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen."

Alter: 25

Wohnort: München

Beruf: Biologiestudentin aus München

Alex liebt es, wenn sich die Welt um sie dreht. Wenn sich die Münchnerin um die eigene Achse dreht, dann für eines ihrer Hobbys: dem Poledance. Die 25-Jährige beschreibt sich als Einzelkämpferin, die gerne Schwung in die Bude bringt.

>> Freiwilliger Ausstieg nach Folge 2

Helena: "Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen."

Alter: 23

Wohnort: München

Beruf: Studentin

Wenn Helena nicht gerade für ihr Studium büffelt, geht sie in ihrer Freizeit shoppen und tanzt leidenschaftlich gerne. Die 23-Jährige legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Den Nerds würde sie während ihrer Zeit bei "Beauty & The Nerd" vor allem etwas von ihrem Selbstbewusstsein mitgeben wollen.

>> Exit nach Folge 1

Cecilia: "Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer."

Alter: 25

Wohnort: Düsseldorf

Beruf: Model

Joggen, Spaziergänge mit dem Hund oder Tanzen – Cecilia ist in ihrer Freizeit immer in Bewegung. Sich selbst bezeichnet die 25-Jährige als temperamentvoll, diskutierfreudig und als gute Motivatorin.

>> Gewinnerin von "Beauty & The Nerd" 2021

Übrigens: Beauty Cecilia Asoro ist eine Kandidatin im Dschungelcamp 2023.

Loreen: "Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen."

Alter: 21

Wohnort: Ronnenberg

Beruf: Microblading Artist

Das perfekte Styling ist Loreen nicht nur bei ihren Kund:innen, sondern auch bei sich selbst wichtig. Sie feilt immer wieder an ihrem perfekten Look und stellt ihn abends auf der Tanzfläche unter Beweis.

>> Exit nach Folge 3

Wiktoria: "Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!"

Alter: 23

Wohnort: Heinsberg

Beruf: Versicherungskauffrau

Von ihren Freund:innen wird sie liebevoll als Chaos-Queen bezeichnet. Trotz dieses Titels hat Chaos nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun. Denn auf Reinlichkeit legt Wiktoria viel wert. Sich selbst bezeichnet die 23-Jährige als temperamentvoll, tierlieb und herzlich.

>> Exit nach Folge 6. Luca und Wiktoria belegten den 3. Platz

+++ Update 20. August 2021 +++

Wiktoria weiß was sie mit dem Preisgeld machen will

Angeregt unterhalten sich Luca und seine Beauty Wiktoria über die letzte Challenge. Plötzlich fällt Luca auf, dass er seine Partnerin noch nicht gefragt, was sie sich von dem Preisgeld kaufen würde. Wiktoria fackelt nicht lange: "Auf jeden Fall Nase, Brust mal gucken. Aber auf jeden Fall, definitiv Nase." Dann listet sie noch weitere Dinge auf, die sie möglicherweise an ihrem Aussehen ändern möchte.

Julien: "Ich bin immer ehrlich. Überlege dir deshalb gut, was du mich fragst."

Alter: 29

Wohnort: Köln

Beruf: Beziehungscoach

Julien ist Ehrlichkeit außerordentlich wichtig, auch wenn sie manchmal wehtut. In seinem Arbeitsleben lebt er das Mantra einer guten Work-Life-Balance. In seiner Freizeit ist er mit Freund:innen auf Partys und Festivals unterwegs. Außerdem interessiert er sich sehr für Psychologie.

>> Exit nach Folge 4

Luisa: "Die Nerds können sich auf mich freuen. Aber ich bin gespannt, wie es mit den Beautys wird."

Alter: 19

Wohnort: Bamberg

Beruf: Influencerin

Sie steht gerne im Mittelpunkt und freut sich, wenn sie mit Barbie verglichen wird: Luisa ist Influencerin und damit auch immer über die aktuellsten Trends informiert. Ihren Nerd-Partner möchte sie mit niemanden teilen.

>> Exit nach Folge 6. Luisa und Cao belegten den 2. Platz

Die 3. Staffel "Beauty & The Nerd" – ab 5. August 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Cecilia hat "Beauty & The Nerd" 2021 gewonnen - doch das ist nicht das Ende ihrer Reality-Karriere. Denn 2024 zieht Cecilia in den "Promi Big Brother"-Container ein und teilt sich zwei Wochen ihr Zuhause mit weiteren bekannten Bewohnern und Bewohnerinnen.

