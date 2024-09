Es war eine turbulente 1. Folge bei "Beauty & The Nerd" 2021: Ein Paar wurde neu kombiniert und ein Beauty-Nerd-Team hat schon nach wenigen Tagen seine Koffer gepackt.

Das Challenge-Gewinner-Pärchen Markus und Cecilia nominiert zwei weitere "Beauty & The Nerd"-Paare, die sich in einem Exit-Quiz die Stirn bieten. Das Verliererpaar muss sich direkt verabschieden.

Im Clip: Wen wählen Cecilia und Markus ins Exit-Quiz?

Die Beautys und Nerds lassen es knallen

In einer Team-Challenge arbeiten die Paare das erste Mal zusammen. Bei "Lasst es knallen" sollen durch Körperkontakt Luftballons am Körper des Teampartners zum Platzen gebracht werden, um an die versteckten Schlüssel zu kommen. Einer davon öffnet ein Beautycase mit Magnetbuchstaben.

Unter Zeitdruck müssen die Beautys richtige Ortsnamen auf Ortsschilder legen und den entsprechenden Ort mit einem Magnetauto auf der Karte markieren. Diese Aufgabe kann von keinem Pärchen richtig gelöst werden. Cao und Alex werden sogar disqualifiziert – sie haben die Spielreihenfolge nicht beachtet. Damit werden Markus und Cecilia zu den Siegern gekrönt, sie haben als schnellstes Team den Ortsnamen richtig auf das Schild gebracht.

Die Qual der Wahl

Weil Markus und Cecilia das Spiel gewonnen haben, müssen sie nun zwei weitere Paare für das Exit-Quiz bestimmen: "Wir haben ganz lange überlegt. (…) Es war superschwierig. Ich habe mir dann irgendwann gedacht und Markus hat mich darin bestätigt, dass ich (…) Loreen und Leo und Ricarda und Jeremy definitiv nicht wählen kann. Für uns war es wichtig, dass, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dass es Leute sind, die als Team gemeinsam weiterkommen. (…) Deswegen haben wir uns für Helena und Volker und Cao und Alex entschieden", erklärt Cecilia.

Beide Paare müssen zum Exit-Quiz antreten und jeweils drei Fragen aus den Interessensgebieten ihres Partners beantworten.

Bei den Frauen steht es 2:2. Die Entscheidung liegt also bei den Nerds. Nach drei Fragen steht es 1:0 für Cao. Damit schaffen es Cao und seine Beauty Alex eine Runde weiter. Volker und Helena müssen sich verabschieden.

Übrigens: Beauty Cecilia Asoro ist eine Kandidatin im Dschungelcamp 2023.

Paartausch: Wer wählt Meike?

Vorangegangene Differenzen mit seiner Beauty Alex führen dazu, dass Cao Meikes Angebot, seine Beauty einzutauschen, gerne annehmen möchte: "Das Vertrauen ist vorbei, es ist weg, und das wäre ein Neuanfang", sagt der Nerd. Doch auch Chris ist unzufrieden mit der Wahl seiner Partnerin und will tauschen: "Wir hatten gestern gesprochen. Ich habe mir sehr viel durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Beauty mit dir tauschen würde", erklärt Chris Meike.

Schlussendlich entscheidet sich die Beauty für Nerd Chris. Damit fliegt Mounia nach Hause. "Es ist eine ganz große Sche*ße, als Erste rauszufliegen. In dem Moment muss man auf sich selber gucken. Und das war bei Chris nicht die größte Stärke. Deswegen bin ich, was das angeht, schon stolz auf ihn, auch wenn es mich gekostet hat", sagt sie schniefend.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"Beauty & The Nerd" immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

