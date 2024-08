"Beauty & The Nerd" geht diesen Sommer in die nächste Runde. Du wolltest schon immer mal herausfinden, ob du ein:e Nerd:in bist? Diese fünf Anzeichen sprechen dafür.

Diese 5 Punkte machen dich nerdy

Auch in der diesjährigen Staffel von "Beauty & The Nerd" begeistern acht mutige Einzelgänger:innen mit ihrer Individualität und liebevollen Nerd-Art. Doch wie viel Nerd:in steckt in dir? Hier sind fünf Anzeichen, die dich so richtig nerdy machen.

1. Bei Cosplays, Animes und Comics schlägt dein Herz schneller

Mikes liebster Anime-Charakter ist Zorro aus "One Piece". Von diesem besitzt der Cosplay-Fan ein Kostüm mit drei Schwertern. © Seven.One/Benjamin Kis

Du verkleidest dich gern, entwirfst deine eigenen Kostüme und liebst es, diese auf großen Events und im Alltag mit der Welt zu teilen. Bei deiner Kreativität gibt es keine Grenzen. Du upcycelst Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden - beispielsweise alte Metall-Teile? Umso besser! Außerdem sammelst du leidenschaftlich die Helden aus deinen Comics oder Mangas.

2. Gaming und IT sind nicht nur Fremdwörter für dich

"Beauty & The Nerd"-Kandidat Collin kennt sich in der Welt der IT und Computer bestens aus. © Seven.One/Benjamin Kis

Nerdiger geht's kaum! Als Gamer:in verfügst du über großes Computer-Wissen und liebst es, in deiner Freizeit stundenlang Orgs zu bekämpfen und Welten zu retten oder zu vernichten. Außerdem bist du Teil des Sci-Fi-Universums und kennst dich bestens mit IT-Abläufen und deren Problemen aus.

3. Du bist ein wandelndes Film- und Serien-Lexikon

Film-Nerd Kilian schlüpft auch gern mal in seinen Lieblings-Superhelden "Deadpool". © Seven.One/Benjamin Kis

In Sachen Filmen und Serien macht dir so schnell niemand etwas vor! Fragt dich jemand zu deinen Lieblings-Charaktere, bist du bereit. Du weißt, dass Ravenclaw keine neue Eis-Sorte, sondern eines der vier Häuser von Hogwarts ist. Wenn du in deiner Freizeit nicht gerade an Quidditch-Turnieren teilnimmst, begleitest du deinen persönlichen Helden auf einem neuen Abenteuer im Kino oder auf großer Leinwand zu Hause.

4. Action? Aber hallo!

"Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Kris ist ein wahrer "Coasterholic": Er hat schon über 100 Achterbahnen persönlich getestet! © Seven.One / Benjamin Kis

Du sprühst vor Adrenalin und gehst über deine Grenzen hinaus? Dann liebst du Achterbahnen und hast sie schon alle ausprobiert. Du kennst auch alle ihre technischen Fakten und weißt, wie ihre Zentrifugalkräfte in Verbindung mit Beschleunigung und dem Einfluss der Trägheit des menschlichen Körpers wirken. Eben ein:e wahre:r "Coasterholic"!

5. Dich fasziniert alles an Wissenschaft

Forschen, forschen, forschen: Biologie-Student Daniel brennt für die Wissenschaft. © Seven.One/Benjamin Kis

Kaum etwas wird stärker assoziiert mit Nerdsein wie der oder die Wissenschaftler:in. Deine Welt sind Fakten, du besitzt komplexe Gedankengänge und ein breites Wissen. Die Welt der IT mit seinen technischen Abläufen und Problemen ist dein Zuhause. Du spezialisiert dich auf ein Fachgebiet und erforscht sein Mysterium.

Fasziniert dich vielleicht das menschliche Gehirn oder bist du eher Physiker:in? Oder begeistern dich schwarze Löcher und du versuchst, den Konflikt der schwarzen Materie zu lösen? Oder aber deine Welt ist die Unberechenbarkeit des Meeres samt Schiffen und ihren Spezifikationen?

Tauch ein in die Welt der Nerds!

Du hast dich in einigen Punkten wiedererkannt? Gut möglich, dass du ein:e wahre:r Nerd:in bist!

Noch mehr über Nerds und insbesondere die Leidenschaften der Nerds bei "Beauty & The Nerd" 2024 erfährst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Alle Nerds von "Beauty & The Nerd" 2024 auf einen Blick Mike Kris Collin Daniel raus Kilian Pierre Sam Joelle

