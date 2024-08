Achtung, jetzt wird's intim: Die Beautys plaudern offen über das Thema Sex beim ersten Date - die Meinungen gehen dabei teilweise sehr auseinander.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Sex beim ersten Date? Darüber haben sich die Schönheiten der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" auf Instagram rege geäußert.

Einige sind dafür, andere eher dagegen. Besonders eine Beauty überrascht mit ihrer offenen Einstellung .

Nicht verpassen: Ab 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn. Alle Sendetage und Sendezeiten findest du hier. Zu den Kandidat:innen geht's dort lang.

Anzeige

Anzeige

Sex beim ersten Date: Ein heiß disktutiertes Thema

In der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 geht es heiß her. Grund genug, um den Beautys etwas genauer auf den Zahn zu fühlen: Wie stehen sie zum Thema "Sex beim ersten Date?" Ihre Meinungen dazu haben die Schönheiten auf Instagram kundgetan. Das Reel kannst du dir weiter unten ansehen.

Während die einen finden, dass die Bettdecke ruhig schon beim ersten Date flattern darf, scheinen andere eher auf den langsamen Start zu setzen und möchten die "Schokoladenseite" lieber erst beim zweiten oder dritten Rendezvous zeigen.

Ob die Nerds bei so viel geballter Offenheit jetzt noch nervöser werden oder die Chance wittern, endlich mal den "Joystick" zu benutzen? Wer weiß!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Ohne Sex? Ohne Salvatore!

Bei diesem heiklen Thema gehen die Meinungen nicht nur bei den Beautys auseinander. Eine Schönheit spricht sich klar dafür aus: "Ein Muss! Alles andere macht keinen Spaß! Ich hab erst Sex und dann möchte ich die Frau kennenlernen."

Und aus welchem Mund kommt dieser Spruch? Tatsächlich aus dem von Beauty-Mann Salvatore!

Kim Virginia ist eine harte Nuss

Doch auch die anderen Beautys haben keine Scheu, ihre Meinung kundzutun. Für Kim Virginia sei Sex beim ersten Date "völlig in Ordnung".

Trotzdem ist die selbsternannte Beauty-Queen nicht leicht zu knacken, wie sie offenbart.

So einfach kriegt man(n) mich leider nicht! Kim Virginia

Anzeige

Anzeige

One-Night-Stand? "Kann passieren!"

Beim ersten Treffen mit einem Mann schlafen? Das ist nicht so Christins Ding. Bevor es richtig zur Sache geht, wolle die Beauty "zwei Treffen vorher haben".

One-Night-Stands verurteilt Christin aber keineswegs. "Kann passieren, hab ich auch nichts dagegen", so das Reality-Sternchen.

Direkte Ansagen - oder klare Absagen?

Und wie stehen die "Beauty & The Nerd"-Kandidatinnen Nelly, Shelly und Linda zum Thema Sex beim ersten Treffen? Während es bei Ersteren "auf den Typen" ankommt, schließen die beiden anderen Schönheiten Geschlechtsverkehr beim ersten Date kategorisch aus.

Sex beim ersten Date? Absolut nicht! Linda

Anzeige

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du ab 15. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.