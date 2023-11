Heute bei "Das große Promi-Büßen" 2023 - Olivia konfrontiert Mike Cees in der "Runde der Schande": "Das klingt mir sehr nach Kontrollfreak!"

Das Wichtigste in Kürze Mike Cees sorgte im TV mit seinem rücksichtslosen Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle für mächtig Wirbel.

Jetzt will er bei "Das große Promi-Büßen" für seine Fehltritte gerade stehen.

In Folge 3 muss Mike in der "Runde der Schande" vor Olivia Jones treten und sich seinen Fehlern stellen.

Hier findest du alle weiteren Infos zu "Das große Promi-Büßen" sowie die aktuellen Sendezeiten und -termine.

Anzeige

In Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" 2023 wird Mike Cees von Olivia Jones in die "Runde der Schande" zitiert und mit seinem Verhalten gegenüber seiner Frau im "Sommerhaus der Stars" konfrontiert. Mehr dazu liest du hier.

Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Mike ist ein Kandidat, der in TV-Formaten wiederholt für Aufsehen gesorgt hat. Insbesondere im "Sommerhaus der Stars" zeigte er problematisches Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle, wodurch er in der Öffentlichkeit mit Macho- und Sexismus-Vorwürfen konfrontiert wurde. Kann er sich in der "Runde der Schande" auf das Gespräch mit Olivia Jones einlassen und sein Fehlverhalten einsehen?

Anzeige

Anzeige

Mike Cees in der "Runde der Schande"

Mike Cees, bekannt aus dem "Sommerhaus der Stars", betritt in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" die "Runde der Schande" und erklärt mit gemischten Gefühlen seine Dankbarkeit, Buße für sein Verhalten in der Öffentlichkeit zu tun. Die anderen Promis beobachten gespannt das Geschehen. Moderatorin Olivia konfrontiert Mike mit Clips aus dem "Sommerhaus", in denen er seine Frau Michelle anschreit und sie mit seinen Worten vor anderen in Verlegenheit bringt. "Das klingt mir sehr nach Kontrollfreak", meint die Beichtmutter.

Doch Mike reagiert patzig: "Die Worte lass ich mir nicht in den Mund legen." Kann Olivia ihm trotzdem ins Gewissen reden? Wird Mike seine Fehler einsehen können oder bleibt er stur?

Das siehst du heute Abend bei "Das große Promi-Büßen" 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.