"Anscheinend ist meine Partnerwahl nicht immer die beste": Jenny will bei "Der Heiratsmarkt" endlich den Travelmate fürs Leben finden

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Jenny ist eine davon. Lies hier das exklusive Vorab-Interview.

Weltenbummlerin Jenny hat schon viel von der Welt gesehen. Nur auf den richtigen Partner ist sie dabei noch nicht gestoßen. Vielleicht kann "Der Heiratsmarkt" dabei helfen, diesen Umstand zu ändern und ihr endlich den Travelmate fürs Leben zu bescheren.

"Der Heiratsmarkt": Interview mit Jenny

Jenny, wie würdest du dich selbst in wenigen Worten beschreiben?

Ich bin bunt, chaotisch und ein sehr positiver Mensch. Ich lache gerne, schätze Gespräche mit inspirierenden Menschen und möchte mein Leben voll und ganz auskosten. Ich schätze mich als wahnsinnig mutig ein, denn ich gehe für meine Träume los – wenn’s sein muss, auch allein.

Wie würdest du dein Verhältnis zu deinen beiden Begleitpersonen beschreiben?

Mama und Oma gehören zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Auch wenn wir unterschiedlicher fast nicht sein könnten, lieben wir uns unglaublich doll.

Warum machst du bei "Der Heiratsmarkt" mit und worauf freust du dich am meisten?

Ich bin schon seit über sechs Jahren Single und hätte von Herzen gern einen festen Partner an meiner Seite - am liebsten einen, der mit mir um die Welt reist. Die schönsten Momente mit einem Mann zu teilen, den ich liebe und der an meiner Seite bleibt, ist mein größter Traum.

Wie würdest du deinen perfekten Partner in wenigen Worten beschreiben?

Mein perfekter Partner ist größer als ich, sportlich und liebt das Leben und unsere Welt. Ich kann mit ihm gemeinsam Abenteuer erleben und fühle mich sicher bei ihm. Ich kann so sein, wie ich bin, und er inspiriert mich auf mehrere Arten und Weisen. Wir führen tolle Gespräche und entwickeln uns beide weiter. Er ist meine starke Schulter, führt ein bewusstes Leben. Und er teilt sein Essen gern mit mir (lacht).

Warum überlässt du deiner Familie die Entscheidung, wer zu dir passt?

Anscheinend ist meine Partnerwahl nicht immer die beste. Jetzt überlasse ich ihnen die Entscheidung

