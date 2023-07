"Der Heiratsmarkt" - Kandidatin Ornella im Interview: "Mein perfekter Partner ist eine Mischung aus Good und Bad Boy"

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Ornella ist eine davon. Lies hier das exklusive Vorab-Interview.

Ornella ist single, da sie bisher ihrer Meinung nach immer Männer hatte, die "noch nicht reif genug waren oder einfach eine toxische Art hatten". Nun versucht sie als Kandidatin bei "Der Heiratsmarkt" ihr Glück. Mehr dazu im Interview.

"Der Heiratsmarkt": Interview mit Ornella

Ornella, wie würdest du dein Verhältnis zu deinen Begleitpersonen beschreiben und warum überlässt du ihnen die Partnerwahl?

Ich habe zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Meine Mama ist wie meine beste Freundin und Jessi ist meine beste Freundin. Bei "Der Heiratsmarkt" dürfen sie meine Partnerwahl übernehmen, weil sie da sonst nie mitreden durften, die Entscheidung lag immer bei mir. Bisher hatte ich damit allerdings nur Pech, deshalb möchte ich mich nun einfach mal auf ein neues Experiment einlassen.

Wie gut kennen die beiden deinen Geschmack?

Sie kennen meinen Geschmack schon ganz gut. Allerdings kann man den oftmals schwer einzuschätzen, da ich keinen bestimmten Typ Mann habe. Mein perfekter Partner ist eine Mischung aus Good und Bad Boy. Ich finde Tattoos toll, aber darauf wird meine Mama eher nicht achten.

Was für ein Beziehungstyp bist du?

In einer Beziehung bin ich sehr liebevoll und aufmerksam. Ich bekoche den Mann und erledige den Haushalt. Dennoch möchte ich mit meinem Partner auch viele gemeinsame Unternehmungen machen. In einer Beziehung sind mir, Ehrlichkeit, Treue und Loyalität am wichtigsten.

Woran sind deine bisherigen Beziehungen gescheitert und welchen Fehler hast du immer wieder gemacht?

Meine Fehler waren, dass ich immer zu gutmütig war und dem Mann sofort alles gegeben habe, was nur ging. Ich habe immer für die Männer zahlen müssen und selten jemanden gehabt, der mich auch mal ausführt. Meistens ist es daran gescheitert, dass ich bemerkt habe, dass die Männer noch nicht reif genug waren oder einfach eine toxische Art hatten.

Wie hat die ständige Beobachtung durch deine Angehörigen dein Verhalten beeinflusst?

Natürlich war es ab und zu nervig, ständig unter Beobachtung zu stehen. Meine Mama hat es damit gern mal übertrieben, auch wenn es natürlich ihre Aufgabe war. Dadurch habe ich mich schon ein wenig zurückgehalten. Das hatte aber auch positive Auswirkungen.

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben