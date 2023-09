Das Wichtigste in Kürze Jasmin Herren hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Gemeinsam nehmen sie an dem Joyn-Format "Forsthaus Rampensau Germany" teil!

Die übrigen acht teilnehmenden Promi-Paare sind bisher noch nicht bekannt.

"Forsthaus Rampensau Germany" startet Ende 2023 exklusiv auf Joyn.

Anzeige

Das erste Promi-Paar bei "Forsthaus Rampensau Germany" ist bekannt! Jasmin Herren bringt ihren neuen Freund mit in das Reality-Format. Gegenüber BILD sprach das Paar über ihren heftigen Altersunterschied und ihre bevorstehende Teilnahme.

"Wir möchten unser Verliebtsein ganz offen genießen, ohne Versteckspiel"

Sie konnten es nicht mehr abwarten. In der neuen Joyn-Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" tritt Jasmin Herren erstmals wieder mit einem festen Partner an ihrer Seite auf. Nach dem tragischen Verlust ihres Ehemannes Willi Herren vor zwei Jahren ist sie nun wieder in festen Händen.

Philipp Bender heißt ihr 21 Jahre jüngerer Freund. Der große Altersunterschied tut ihrer frischen Liebe keinen Abbruch. Jasmin Herren verrät:

Wir finden aber, dass [der Altersunterschied] überhaupt kein Thema sein sollte. Unsere Familien haben unsere Liebe sehr begrüßt, weil sie wissen, wie gut wir einander tun. Jasmin Herren

Anzeige

Anzeige

Sie nehmen gemeinsam bei "Forsthaus Rampensau Germany" teil!

Jasmin Herren führt ihren Philipp direkt in die Welt des Reality-TV ein. Bereits Ende des Jahres wird auf Joyn die erste Folge "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen sein. Doch so lange wollte das frisch verliebte Paar ihre Beziehung nicht geheim halten.

"Wir sind seit Ende April offiziell ein Paar. Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende", erzählt Jasmin Herren freudestrahlend.

Die Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau Germany" stellt die erste größere Belastungsprobe für die Beziehung dar, verrät Jasmin. "Mal schauen, wie er auf die Öffentlichkeit, die anderen Promis und diese Extremsituation reagiert. Ich wollte wissen, wie viel wir gemeinsam aushalten. Für uns ist die Show eine erste große Belastungsprobe. Danach wissen wir, wie der andere wirklich tickt."

Sie sind die ersten Kandidat:innen bei "Forsthaus Rampensau Germany": Jamsin Herren und Philipp Bender. © Joyn / Nadine Rupp

Während die 44-Jährige bereits Reality-TV-erprobt ist, feiert ihr Freund mit seiner Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau Germany" sein TV-Debüt.

Die Dreharbeiten für das brandneue Joyn-Format sind bereits abgeschlossen und Jasmin Herren sagt rückblickend:

Trotz "Sommerhaus" und "Temptation Island": Das war für mich das krasseste Format, an dem ich je teilgenommen habe. Jasmin Herren

Anzeige

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany"

Das Erfolgsformat aus Österreich kommt nach Deutschland! Neun Promipaare sollen noch 2023 die Idylle in Kärnten ordentlich ins Wanken bringen. Unter Kamerabeobachtung leben die Kandidat:innen in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe. Natürlich ganz rustikal, ohne Luxus und exklusiv auf Joyn.

Das Gewinnerpaar nimmt 25.000 Euro mit nach Hause. Doch welche Promis könnten sich der Challenge stellen?

"Forsthaus Rampensau Germany" wird Ende 2023 exklusiv bei Joyn zu sehen sein.