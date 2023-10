Ein Blind-Date für das zweite Promi-Paar: Wer wird Gina-Lisas Teampartner:in bei "Forsthaus Rampensau Germany"?

Das Wichtigste in Kürze Gina-Lisa zieht ab Winter 2023 ins Forsthaus. Was sie noch nicht weiß: Ihre Teampartnerin kennt sie noch aus GNTM-Zeiten.

Von den übrigen acht teilnehmenden Promi-Paaren ist bisher nur ein weiteres bekannt: Jasmin Herren und Philipp Bender.

"Forsthaus Rampensau Germany" startet Ende 2023 exklusiv auf Joyn.

Große Überraschung für Gina-Lisa bei "Forsthaus Rampensau Germany": Sie zieht in die Hütte, ohne ihre Teampartnerin vorab zu kennen. Mit wem wird sie das bevorstehende Abenteuer bestreiten?

Bald ist es soweit: Ende 2023 startet "Forsthaus Rampensau Germany" exklusiv auf Joyn. Neun Promi-Paare ziehen gemeinsam auf 1.300 Metern Höhe in ein Selbstversorger-Forsthaus, darunter Jasmin Herren mit ihrem neuen Freund Philipp Bender. Doch nun steht auch ein weiteres Team fest.

Gina-Lisa ist Kandidatin bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Gina-Lisa hat sich auf ein Blind-Date eingelassen und zieht ins Forsthaus, ohne vorab ihren Teampartner oder ihre Teampartnerin zu kennen. Sie vermutet jedoch jemanden aus aktuellen TV-Formaten und TV-Shows, oder "vielleicht sogar jemanden von 'Germany’s Next Topmodel'". Dabei ist sie "offen für alles – egal ob Frau oder Mann, da kann kommen, wer will." Doch sie stellt hohe Erwartungen an ihre:n Partner:in:

Es geht um eins: abliefern. Ich möchte wirklich eine Partnerin oder einen Partner im Spiel haben, der oder die abliefert. Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa gibt immer ihr Bestmögliches und erwartet das auch von ihrem Gegenüber: "Ich gebe auch das Allerbeste, was ich kann, ich überschlage mich im dreifachen Salto, aber dann muss die Person das bitte auch machen – also Vollgas geben und noch mehr."

Bei den bevorstehenden Challenges ist für Gina-Lisa Aufgeben keine Option und auch ihr:e Teampartner:in sollte mit dieser Einstellung ins Spiel gehen: "Der- oder diejenige sollte ein bisschen mitdenken und nicht gleich aufgeben. Ich habe gefühlt auch vor allem Angst, aber mache die Challenges ja trotzdem. Man muss die Dinge erst einmal probieren und nicht gleich sagen: 'Oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht!'. Probieren wir es doch erstmal. Aufgeben geht dann immer noch. Bevor man sich dann so richtig in die Hose macht und Angst hat oder es einfach nicht mehr geht, dann darf man natürlich keinen Menschen zu etwas zwingen. Aber erstmal müssen wir es ja irgendwie probieren. Und klar, kann man sich da auch blamieren. Das ist halt so."

Gina-Lisa verfolgt bei "Forsthaus Rampensau Germany" ein klares Ziel: "Ich habe richtigen Kampfgeist und echt Bock – im Ernst, ich werde 'Forsthaus Rampensau Germany' gewinnen."

Elsa macht das #GNTM-Couple mit Gina-Lisa komplett

Elsa bildet mit Gina-Lisa bei "Forsthaus Rampensau Germany" ein Team. © Joyn/Nadine Rupp

Auch Kandidatin Elsa weiß vor ihrem Einzug ins Forsthaus nichts von Teamkollegin Gina-Lisa, doch zeigt sich optimistisch: "Ich kenne ja meine Teampartnerin oder Teampartner im Vorfeld nicht. Aber vielleicht ist das genau unser Vorteil. Unsere Beziehung muss ja weniger emotional geprägt sein und daher unbelasteter sein. Von daher alles easy!"

Im Hinblick auf ihre #ForsthausRampensau-Mitbewohner:innen sagt Elsa: "Im Vorfeld wusste ich null wer mich da erwartet. Ich mag aber Persönlichkeiten, die zu ihrer Meinung stehen und keine Mitläufer sind. Starke Menschen halt."

Für Elsa gibt es jedenfalls nur ein No-Go für die Zeit im #ForsthausRampensau:

Mein größter Alptraum ist, dass ich irgendwas machen muss, das mit Kuhscheiße zu tun hat. Ihhhhh... Elsa

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany"

Das Erfolgsformat aus Österreich kommt nach Deutschland! Neun Promipaare wohnen unter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe und stellen sich im Lavanttal täglichen Herausforderungen. Natürlich ganz rustikal, ohne Luxus und exklusiv auf Joyn.

Das Gewinnerpaar nimmt 25.000 Euro mit nach Hause. Doch welche Promis können sich der Challenge stellen?

"Forsthaus Rampensau Germany" wird Ende 2023 exklusiv bei Joyn zu sehen sein.