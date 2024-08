Backofen richtig einstellen: Umluft oder Ober- und Unterhitze?

Kuchen, Pizza, Kekse, Braten: Mit den richtigen Einstellungen am Backofen gelingen Gerichte noch besser. Wann solltest du Umluft oder Ober- und Unterhitze wählen?

Das Wichtigste in Kürze Moderne Backöfen backen mit Umluft sowie Ober- und Unterhitze . Du kannst die passende Einstellung für dein Wunschgericht wählen.

Die unterschiedlichen Betriebsarten eignen sich nicht für alles - es kommt aufs Gericht an.

Das Symbol für Ober- und Unterhitze : ein gerader Strich oben und ein gerader Strich unten.

Das Zeichen für Umluft ist meistens ein Ventilator . Merke: Bei Umluft brauchst du in der Regel 20 Grad weniger Temperatur.

Backen mit Umluft kann Energie sparen. Denn dabei sind niedrigere Temperaturen als bei Ober- und Unterhitze nötig.

Was ist eigentlich Ober- und Unterhitze und welche Vorteile hat es?

Bei Oberhitze und Unterhitze sind Heizspiralen am Boden und an der Decke des Backofens aktiv. Die Betriebsart eignet sich, wenn du Speisen auf der mittleren Schiene backen möchtest - etwa Chocolate Dome Kuchen. Dann backt der Ofen sie schön gleichmäßig durch - denn der Abstand zu Boden und Decke des Backofens ist ungefähr gleich groß. So erhält das Gericht eine gleichmäßige Wärme. Diese Betriebsart ist der Standard bei Backöfen - und eignet sich für die meisten gängigen Gerichte.

Machst du es auch so? Mit Ober- und Unterhitze kannst du nicht viel falsch machen. Aber: Wenn du dich mit den Unterschieden zur Umluft befasst und die Programme gezielt einsetzt, sparst du Energie und erhältst bessere Backergebnisse. Die Speisen werden genauso knackig oder saftig, wie du sie wünscht.

Backofen einstellen: Was sind Umluft und Heißluft?

Das Symbol für Umluft auf dem Backofen ist ein Ventilator. Denn bei dieser Einstellung verteilt ein Ventilator im Backofen die warme Luft. So entsteht eine gleichmäßige Wärme im ganzen Innenraum.

Der Vorteil: Du kannst auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen und mehrere Bleche einschieben. Das spart Backzeit und Energie zugleich!

Zudem benötigen Speisen bei Umluft rund 20 Grad weniger - stelle die Temperatur also niedriger ein. Auch das senkt Energiekosten. Umluft eignet sich etwa für Pizza.

Du kannst auch mit Heißluft backen. Dafür gibt es das Symbol eines Ventilators mit einem Kreis drumherum. Heißluft und Umluft sind nicht identisch. Bei der Heißluft erhitzt ein Ringheizkörper die Luft, der am Ventilator sitzt und direkt die Luft in den Backofen bläst. Heißluft erhitzt die Speisen besonders gleichmäßig. Du kannst damit sehr gute Backergebnisse erzielen und Bleche auf mehreren Ebenen zugleich einschieben. Die Temperatur ist überall gleich.

Welche Backeinstellungen eignen sich für welche Gerichte?

🍕Für krosse Gerichte wie Pizza, Gratin und Pommes eignet sich Umluft.

🍰 Für Torte, Biskuit, Rührkuchen, Hefegebäck und Muffins wähle Ober- und Unterhitze. So erhältst du saftiges und lockeres Gebäck.

🍪 Kekse, Plätzchen, Streuselkuchen und Käsekuchen kannst du mit Umluft backen. Ober- und Unterhitze funktioniert aber auch.

🍞Brot backst du mit Ober- und Unterhitze, dann geht das Brot schön auf. Bei Umluft wird Brot schnell trocken.

🥨 Für Laugengebäck wie Brezel empfiehlt sich Umluft.

🥩 Fleisch garst du mit Ober- und Unterhitze. So bleibt es saftig.

Umluft, Heißluft, Ober- und Unterhitze - was ist energiesparend?

Backen mit Heißluft und Umluft spart rund 20 Prozent Energie im Vergleich zu Ober- und Unterhitze.

Bei Heißluft und Umluft ziehst du rund 20 Grad ab bei der Temperatur. Beispiel: Eine Pizza braucht bei Ober- und Unterhitze 220 Grad . Bei Umluft nur 200 Grad . Die Backzeit bleibt gleich.

Du sparst zudem Energie, wenn du bei Umluft oder Heißluft mehrere Bleche zugleich backst.

Tipp: Bei vielen Gerichten wie Aufläufen und Tierfühlware kannst aufs Vorheizen des Backofens verzichten - das spart Energie.

Nutze zudem die Restwärme. Der Ofen hält nach dem Abschalten noch rund 15 Minuten die Wärme. Dafür muss aber die Ofentür geschlossen bleiben.

Die wichtigsten Fragen zu Backofen-Einstellungen