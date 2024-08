Symbole auf der Spülmaschine: Das bedeuten die einzelnen Zeichen wirklich

Spülmaschine einräumen: Was darf rein und vor allem wo?

Alles in die Spülmaschine stellen, Knopf drücken, fertig. Was einfach klingt, ist in Wirklichkeit leider etwas kompliziert. Denn: Nicht alles darf in den Geschirrspüler. Wir erklären dir, worauf du achten musst. Im Clip: So vermeidest du Flugrost in der Spülmaschine.