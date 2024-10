Brütende Hitze herrscht in der Sonora-Wüste in Mexiko eigentlich fast immer. Aber selbst hier gibt es Rekorde, denn sie ist offiziell der heißeste Ort der Welt: Am Boden haben NASA-Satelliten eine Temperatur von mehr als 80 Grad Celsius gemessen.

Hitze in der Sonora-Wüste: Das Wichtigste in Kürze Auf der Erde gibt es viele extrem heiße Orte. Das Death Valley in der Mojave-Wüste der USA hält den Rekord für die höchste jemals gemessene Luft-Temperatur mit über 56 Grad Celsius.

Aber am Boden kann es noch viel heißer werden. In einem Teil der mexikanischen Wüste Sonora liegt die Temperatur bei 80,8 Grad Celsius . Das ist rekordverdächtig.

Diese heißeste Stelle liegt in einem Teil der Wüste, der Gran Desierto de Altar heißt. Er ist für seine gewaltigen, aktiven Sanddünen und Vulkan-Kegel bekannt. Die Unesco hat das Gebiet zum Weltnaturerbe erklärt.

Die hohen Temperaturen haben nicht Wetter-Stationen gemessen, sondern Satelliten der NASA im All. Sie erfassen dafür die Intensität der Infrarotstrahlung, die von der Oberfläche abgestrahlt wird.

Der heißeste Ort der Erde: Gran Desierto de Altar

🏜 Ein 5.700 Quadratmeter großes Areal der Sonora-Wüste im Nordosten von Mexiko heißt Gran Desierto de Altar. Das entspricht ungefähr 800 Fußballfeldern. Damit macht es rund 1,8 Prozent der gesamten Wüstenregion aus.

🌋 In dem Gebiet ist vieles anders als im Rest der Wüste: Es gibt riesige aktive Sanddünen, und 400 Vulkan-Kegel erheben sich über dem Untergrund. In dieser Region regnet es kaum. Hier klettern die Lufttemperaturen auf bis zu 56,7 Grad Celsius.

🌡 Der heißeste Ort nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt, liegt in der Nähe des 1,5 Kilometer breiten Vulkankraters El Elegante. Die Temperatur ist laut NASA mit die höchste der Welt. So extrem ist es nur noch an einem anderen Flecken Erde - in der Wüste Dascht e Lut im Iran.

🦶 Besuchen kannst du den Ort ausschließlich zu Fuß - zumindest musst du die letzten paar Kilometer laufen. Der Grund: Es handelt sich um ein Naturschutz-Gebiet. Es gehört zum Biosphären-Reservat El Pinacate y Gran Desierto de Altar der UNESCO, also einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Die nächste größere Stadt Puerto Penasco liegt 80 Kilometer entfernt.

Sonora-Wüste: Die wichtigsten Fakten

🌎 Die Sonora-Wüste befindet sich zwar zum größten Teil in Mexiko, erstreckt sich aber bis in die US-Bundesstaaten Arizona und Kalifornien. Es handelt sich um eine der größten Wüsten-Regionen der Welt.

📏 Sie hat eine Fläche von 320.000 Quadratkilometern - und ist damit fast so groß wie Deutschland. Im Vergleich zur Sahara ist das allerdings klein: Die afrikanische Region misst 9,2 Millionen Quadratkilometer und ist die größte heißeste Wüste der Welt.

🧭 Die Wüste ist nicht überall flach: Sie steigt von der Küste zum Osten hin bis auf eine Höhe von 3.000 Metern an. Dazwischen liegen Täler teilweisee mit Salzwüsten.

💧 Trotz der Lufttemperaturen von meist mehr als 40 Grad Celsius ist Sonora gleichzeitig die feuchteste Wüste der Welt. Das liegt daran, dass sie zwei Regenzeiten hat. Jährlich fallen knapp 80 bis 500 Millimeter Regen. In Deutschland sind es laut Statista im Durchschnitt 770 Millimeter pro Jahr. Das gilt aber nicht für Gran Desierto de Altar.

🌵 In der Sonora-Wüste ist die Artenvielfalt groß. Bekannt ist sie für ihre bis zu zwölf Meter hohen Säulen-Kakteen, Saguaros. Außerdem leben dort viele Arten von Klapperschlangen, Antilopen, Dickhornschafe, Schildkröten und Echsen.

So sieht Gran Desierto de Altar in der Sonora-Wüste aus der Luft aus. Die aktiven Sanddünen sind in Nordamerika eine Seltenheit. © IMAGO/SuperStock

Wetter-Stationen und Satelliten: So messen sie Temperaturen

🌡 Normalerweise messen Wetter-Stationen die Luft-Temperatur in einer Höhe von zwei Metern über dem Boden. Das Thermometer befindet sich dabei im Schatten und nicht in direkter Sonnen-Einstrahlung.

⛅ 17.500 Wetterstationen gibt es im Global Obeserving System, einem Netzwerk der World Meteorological Organization (WMO) koordiniert. Die Behörde gehört zu den Vereinten Nationen. Sie koordiniert die Wetterdienste der Staaten, die wiederum Wetter-Vorhersagen erstellen. Die Stationen messen unter anderem Lufttemperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und -richtung und Luftfeuchtigkeit.

🛰 Die Temperatur kann aber auch auf andere Arten erfasst werden - zum Beispiel aus dem Weltall. MODIS heißt ein satellitenbasiertes, wissenschaftliches Messinstrument an Bord der zwei NASA-Satelliten Terra und Aqua. Die Abkürzung steht für "Moderate Resolution Imaging Specroradiometer", auf Deutsch: "Bildgebungs-Radiospektrometer mittlerer Auflösung".

🖥 MODIS stellt vielfältige Daten fest, zum Beispiel zu Wolken, Aerosolen, Ausdehnung von Eis und Schnee - und zur Oberflächentemperatur. Das Instrument misst dazu die Infrarotstrahlung in verschiedenen Wellenlängen, die die Erdoberfläche oder die Ozeane abstrahlen. Diese Strahlung ist direkt proportional zur Temperatur. Komplexe Algorithmen berechnen die genauen Werte anschließend.

Die Sonora-Wüste ist bekannt für die riesigen Saguaro-Kakteen. © IMAGO/Cavan Images

Heiß und heißer: Noch mehr Hitzerekorde auf der Welt

☀ Im Death Valley (USA) kletterte das Thermometer 1913 auf 57 Grad Celsius. Gemessen wurde der Wert am 10. Juli 1913 im Furnace Creek - in der Luft.

💦 Die zweithöchsten Lufttemperaturen der Welt registrierten die Thermometer am 7. Juli 1931 in Kebili in Tunesien mit 55 Grad Celsius.

🥵 Den Rekord für die höchste je gemessene Lufttemperatur Deutschlands hält Duisburg-Baerl. 41,2 Grad Celsius betrug die Temperatur dort am 25. Juli 2019.

🌡 Die höchste durchschnittliche Jahrestemperatur der Welt erreicht die Stadt Dallol in Äthiopien: Sie liegt bei 34,6 Grad Celsius. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt sie 10,6 Grad Celsius.

🗺 In Zukunft wird es durch den Klimawandel immer wärmer: Die globalen Durchschnitts-Temperaturen sind seit Beginn der Industrialisierung schon um 1,1 Grad Celsius gestiegen. Bis zum Jahr 2100 setzt sich das fort, sie je nach Szenario auf 1,6 bis 4,7 Grad Celsius.

eXtrem Wüste

Die wichtigsten Fragen zur Sonora Wüste