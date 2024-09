Die einsamste Insel der Welt: Wer hier hinzieht, bekommt sogar Land geschenkt

Seien wir ehrlich: Jede:r wollte schon mal vor dem Alltag fliehen und auf eine einsame Insel auswandern. Auf Pitcairn im Südpazifik ist es nicht nur möglich, sondern auch noch kostenlos. Was dahinter steckt und wie man sich dafür bewerben kann.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Pitcairn nennt sich die einzig bewohnte Insel der Pitcairn-Inselgruppe im Südpazifik. Sie ist auch die abgelegenste Insel der Welt: Der nächste Flughafen befindet sich 539,81 Kilometer entfernt auf der Insel Mangareva.

Pitcairn selbst ist nicht besonders groß: Die Insel ist nur 1,6 Kilometer breit und 3,2 Kilometer lang.

Auf Pitcairn leben nur etwa 35 Menschen. Deshalb versucht die Regierung mit tollen Angeboten neue Bewohner:innen anzulocken.

So lebt es sich auf der einsamsten Insel der Welt: Jetzt streamen "Galileo X-Plorer: Pitcairn" jetzt auf Joyn schauen

Anzeige

Anzeige

Nach Pitcairn auswandern: Das kriegst du geschenkt

Der Einwanderungs-Prozess für Pitcairn ist denkbar simpel. Den "Antrag auf Niederlassung" kann man sich online herunterladen und muss ihn dann nur noch ausfüllen und abschicken. Nach Erhalt einer Zusage hat man dann zwölf Monate Zeit, um auf die Insel zu ziehen. Auch für den Transport des Hausrates kriegt man Geld. So gibt es 190 Euro Frachtkosten-Erstattung pro Kubikmeter.

Innerhalb von sechs Monaten nach der Ankunft kann man dann einen Antrag für Grundstück stellen - auch das kostet nichts. Das Grundstück ist zirka 1.500 Quadratmeter groß - "groß genug, um ein komfortables Haus mit einem Hausgarten und einem Obstgarten zu bauen", wie es auf der offiziellen Website Pitcairns heißt.

Wer ein Grundstück hat, darf auch ein Haus bauen. Hierfür kann man einen Kredit von bis zu 32.600 Euro beantragen. Natürlich bedarf der Hausbau auf einer einsamen Insel mitten im Südpazifik eine gut durchdachte Planung - unmöglich ist es aber nicht. Auf der Website der Insel bieten sich die Einheimischen schon als Handwerksleute an. Für den Transport von Baumaterialien erhält man auch hier wieder subventionierte Frachtkosten.

Wenn man zwei (nicht aufeinanderfolgende) Jahre auf Pitcairn verbracht hat, erhält man dann die Daueraufenthalts-Genehmigung sowie den offiziellen Landtitel.

Die Hauptstadt – und einzige Stadt – Pitcairns nennt sich Adamstown. Hier leben nur etwa 35 Menschen. © picture alliance / robertharding | Michael Runkel

Das macht die Insel so besonders:

😌 Ruhiges Leben: Aufgrund der schwierigen Anreise werden die Einheimischen jährlich nur von etwa 25 Yachten besucht. Dadurch ist das Leben auf Pitcairn zwar abgeschieden aber auch sehr entspannt. Es gibt keinen Lärm, keine Staus und keinen Alltagsstress.

👩🏽‍🤝‍🧑🏽 Gastfreundliche Bevölkerung: Da sie nur selten Fremde sehen, freuen sich die Inselbewohner:innen über jeden Besuch. Dieser wird herzlichst empfangen, herumgeführt und auch mal nach Hause eingeladen.

📻 Abgelegen aber nicht isoliert: Kaum vorstellbar, doch selbst hier gibt es Internetzugang und moderne Geräte. Ein Frachtschiff liefert der Insel regelmäßig wichtige Produkte aus aller Welt.

🌱 Nachhaltiges Leben: Aufgrund der mangelnden Infrastruktur mussten die Einwohner:innen kreativ werden und nutzen, was sie haben. Deshalb gibt es selbst hier schon Solarenergie, Regenwasser wird in Wasserreserven gespeichert und den größten Teil der Nahrungsmittel bauen die Insulaner:innen selbst an.

🌸 Inselparadies: Das wirklich besondere der Insel ist wohl ihre einzigartige und unberührte Flora und Fauna. Hier gibt es Spezies, die man sonst auf der Welt nirgendwo findet. Auch Naturphänomene wie das St. Paul’s Pool - ein Vulkanbecken im Meer, das gleichzeitig als Schwimmbad der Insel fungiert - sind hier einmalig.

🐳 Meeresschutz: Rund um die Pitcairn-Inseln befindet sich das weltweit größte Meeresschutzgebiet mit 840.000 Quadratkilometer. Hier ist der Fischfang nur den Einheimischen zum Eigenbedarf erlaubt. 400 seltenen Fischarten tummeln sich vor der Insel sowie eine unglaublich schöne Korallenlandschaft.

✨ Atemberaubender Sternenhimmel: Aufgrund der wenigen Lichtverschmutzung kann man beim Nachthimmel Pitcairns in die Tiefen des Weltalls blicken. Millionen von glänzenden Sternen erscheinen nachts über der Insel. Aus diesem Grund wurde Pitcairn 2019 auch als "International Dark Sky Sanctuary" anerkannt.

🍯 Kostbarer Honig: Durch die geringe Umweltverschmutzung leben auf Pitcairn die gesündesten Bienen der Welt. Die endemische Pflanzenvielfalt trägt zum einzigartigen Geschmack des Pitcairn-Honigs bei. Ein Glas kostet deshalb auch etwa 33 Euro. Verkauft wird er vor allem an Spitzen-Restaurants und Königshäuser weltweit. Sogar die Queen soll ihn gekostet haben!

Anzeige

Anzeige

Im Video: So überlebst du auf einer einsamen Insel

Die Anreise: So kommst du nach Pitcairn

🛫 Ausgangspunkt der Reise ist die Insel Tahiti, die noch mit Linienflügen zu erreichen ist.

🛬 Von dort aus geht es mit einem Propellerflugzeug nach Gambier, einem Atoll im Pazifik, weiter. Diese Flugzeuge transportieren normalerweise nur Tiefseeperlen. Hier befindet sich einer der entlegensten Flughäfen der Welt, weshalb Gambier auch als "Ende der zivilisierten Welt" gilt.

🚢 Ein Passagier-Schiff nach Pitcairn gibt es nicht. Stattdessen muss man vorher einen Platz auf dem Containerschiff "Silver Supporter" beantragen, das wichtige Lieferungen zur Insel bringt. Pack am besten Tabletten gegen Seekrankheiten ein, denn es wird eine turbulente 32 Stunden-lange Fahrt!

⛵ Für die letzte Strecke wird man dann noch mit einem selbst gebauten Boot der Einheimischen vom Schiff zum Ufer gebracht. Pitcairn besitzt nämlich keinen Hafen und die Insel mit einem großen Schiff anzufahren währe zu gefährlich.

Anzeige

Anzeige

Die wichtigsten Fragen zu Pitcairn