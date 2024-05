In diesem Londoner Wahrzeichen sind Fotos nur eingeschränkt möglich: Selfie-Sticks und Blitzlicht sind im Inneren der Westminster Abbey alles andere als gern gesehen. Während Gottesdiensten ist das Fotografieren verboten und die St. Faith's Chapel, die Queen's Diamond Jubilee Galleries und der Shrine of St. Edward the Confessor dürfen nicht abgelichtet werden. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Dan Kitwood