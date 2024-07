Anders als in Deutschland müssen Autofahrer:innen im europäischen Ausland häufig Maut bezahlen, um Autobahnen nutzen zu können. Wie deine Urlaubsfahrt in Europa mit dem Auto entspannt klappt, worauf du achten solltest und welche Kosten auf dich zukommen können.

Das Wichtigste zum Thema PKW-Maut Eine Maut ist eine Nutzungsgebühr , um auf Straßen , über Brücken oder in Tunneln fahren zu dürfen. Das eingenommene Geld dient der Erhaltung und dem Ausbau der Infrastruktur.

Übergeordnet gibt es zwei Arten der Maut-Erhebung: Entweder musst du je nach gefahrener Strecke bezahlen - oder du brauchst eine zeitlich begrenzt gültige Vignette .

In Deutschland gibt es für PKW bislang keine Maut . Fahrer:innen von Lastkraftwagen (LKW) müssen hingegen eine LKW-Maut entrichten.

In vielen Ländern Europas müssen auch Auto-Fahrer:innen Maut-Gebühren zahlen.

Wo du in Europa wie Maut bezahlen musst

Willst du mit dem Auto ins europäische Ausland - inner- oder außerhalb der Europäischen Union (EU) - fahren, musst du in der Regel auch Maut-Gebühren einplanen: entweder als streckenbezogene Maut oder für eine Vignette.

Maut in Europa - Wo Strecken-Maut und Vignetten fällig werden © Galileo

Streckenbezogene Maut

Eine streckenbezogene Maut, deren Höhe sich nach der zurückgelegten Entfernung richtet, wird laut ADAC in folgenden Ländern fällig:

In der EU: Frankreich Griechenland , Irland, Italien, Kroatien , Polen, Portugal und Spanien

Außerhalb der EU: Bosnien-Herzegowina, Großbritannien, Nordmazedonien, Norwegen , Serbien, Türkei und Belarus

Die Gebühr für die streckenbezogene Maut bezahlst du je nach Land beim Ein- oder Ausfahren an einer Mautstation. Hier siehst du eine Maut-Kontrolle der griechischen Polizei. © picture alliance / ANE / Eurokinissi | Michalis Karagiannis

Zeitabhängige Vignette

Eine Vignette zur Nutzung meist von Autobahnen und Schnellstraßen, teils aber auch von Brücken oder Tunneln, benötigst du in folgenden Ländern:

In der EU: Bulgarien, Österreich , Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Dänemark und Schweden

Außerhalb der EU: Schweiz

Vignetten haben unterschiedliche Gültigkeitsdauern. Auf dem Foto sieht du die Autobahn-Vignette Österreichs aus dem Jahr 2022. Teilweise sind Vignetten inzwischen auch als digitale Nachweise erhältlich. © picture alliance / CHROMORANGE | Weingartner-Foto

Tipps für die Maut-Planung

📅 Informiere dich frühzeitig vor Reisebeginn über die genauen Maut-Bestimmungen deines Ziellandes und der Länder, die du während deiner Autofahrt durchquerst.

📊 Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) bietet online einen Routen- und Maut-Planer an. Der berechnet dir auf deiner ausgewählten Strecke sowohl die Maut-Kosten als auch zugleich die ungefähr zu erwartenden Sprit-Kosten.

🌍 Der Auto Club Europa (ACE) führt auf seiner Webseite eine interaktive Karte von Europa. Mit einem Klick auf das jeweilige Land erhältst du eine Übersicht über die dortigen Maut-Strecken, Höhen der Gebühren und Zahlungsmöglichkeiten.

💰 Nicht in jedem Land herrscht auf allen Routen Maut-Pflicht. Abseits von Autobahnen und Schnellstraßen findest du womöglich eine Ausweich-Strecke, auf der du dir die Maut-Gebühren sparst.

💸 Fährst du ohne Nachweis auf Maut-Strecken, drohen dir Bußgelder, die mehrere Hundert Euro teuer sein können.

Beispiele für Maut-Gebühren in Europa

🇮🇹 Italien: Beim Einfahren auf eine mautpflichtige Straße ziehst du ein Ticket, die Maut-Gebühr zahlst du beim Verlassen. Die Strecke Brenner-Rom (rund 720 Kilometer) zum Beispiel kostet für einen PKW derzeit 58,40 Euro. Für die Strecke Brenner-Bari (rund 1.030 Kilometer) musst du aktuell 79,40 Euro bezahlen.

🇫🇷 Frankreich: Auch hier gilt auf den meisten Autobahnen eine Maut-Pflicht, die du über ein Ticket beim Befahren und Verlassen bezahlst. Mit einem PKW kostet die Strecke Mulhouse-Paris (rund 540 Kilometer) etwa 44,80 Euro und die Strecke Metz-Lyon (rund 460 Kilometer) 35,20 Euro.

🇪🇸 Spanien: Auf Autobahnen musst du grundsätzlich auch Maut zahlen, insgesamt sind es jedoch weniger kostenpflichtige Strecken. Von Bilbao nach Zaragoza (rund 300 Kilometer) fallen Kosten in Höhe von 31,75 Euro an, von Barcelona nach Manresa (rund 60 Kilometer) sind es 4,68 Euro.

🇬🇷 Griechenland: Auf Autobahnen gibt's alle knapp 100 Kilometer Mautstationen zur Kontrolle. Auf der Strecke Lamia-Athen (rund 220 Kilometer) zum Beispiel kommen mit einem PKW 13,70 Euro Maut-Gebühren auf dich zu, auf der Strecke Igoumenitsa-Alexandroupoli (rund 620 Kilometer) 22,85 Euro.

🇦🇹 Österreich: Die Jahres-Vignette für 2024 kostet PKW-Fahrer:innen 96,40 Euro. Für kurze Zeitspannen gibt es eine 10-Tages-Vignette für 11,50 Euro.

Im Video: Deutschland streitet - PKW-Maut

Klimafreundliche Alternative zur Urlaubsfahrt mit dem Auto

🤓 Eine umweltbewusste Art, in den Urlaub in Europa zu fahren, sind Nachtzüge. Der Vorteil: Während der Fahrt kannst du schlafen, sodass du erholt am Reiseziel ankommst.

Häufig gestellte Fragen zum Thema "Maut in Europa"