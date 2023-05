Nur noch wenige Tage bis zum großen "Germany's next Topmodel 2016" Finale und ihr könnt eure Favoritinnen bereits jetzt unterstützen. Hier gibt's alle spannenden Aktionen in der Finalwoche auf einen Blick!

Die Finalistinnen von Germany's next Topmodel 2016 stehen fest und alle fiebern dem großen Finale entgegen. Um euren Favoritinnen euren vollsten Support zu zeigen, könnt ihr bereits jetzt für sie da sein!

Ab jetzt: Unterstütze #DeineFavoritin

Rührt für eure Favoritin die Werbetrommel und sagt uns und der Jury eure Meinung! Zeigt uns auf Facebook, Instagram und Twitter wer eure Lieblingskandidatin ist oder zeigt selbst Gesicht! Das ist eure Chance, eurer Favoritin zu zeigen, dass ihr an sie glaubt!



Ab jetzt: Voting Top 21 Walk

Ein Highlight in jedem Finale: der Livewalk der Top 21. Eure Stimme entscheidet, welches Model den Walk beim Finale eröffnen wird!



Ab Montag: Tagesaktuelle Backstage-Berichterstattung

Täglich gibt es von uns die neuesten Backstageinfos. Egal ob Bilder oder Videos - wir versorgen euch mit allen brandneuen Updates und News und das sogar während des großen Finales! Auch die Models zeigen euch täglich auf Instagram und Facebook, was sie backstage erleben mit #gntmfinale. So seid ihr bei den Vorbereitungen und Proben für das große Livefinale auf Mallora stets mit dabei und immer auf dem neuesten Stand.



Am Dienstag: Facebook Livestream

Es gibt etwas, dass ihr schon lange von euren Lieblingsmodels und ihren Mentoren wissen wolltet und habt Fragen, die bislang noch keiner gestellt hat? Dann habt ihr am Dienstag die Gelegenheit dazu. Ab 11:00 Uhr startet der Facebook Livestream mit Thomas Hayo und Michael Michalsky, ab 14:00 Uhr könnt ihr euch mit den Finalistinnen unterhalten.



Ab Mittwoch: 24 Stunden Snapchat mit "pro7official"

Von morgens bis abends sind wir für euch backstage unterwegs - also snapt euch rein, seid dabei noch näher am Geschehen und nutzt die Chance eure Lieblingskadidatinnen besser kennenzulernen. Wie ihr euch anmelden könnt und was Snapchat überhaupt ist, erfahrt ihr hier.



Dieses Live-Finale aus Mallorca dürft ihr nicht verpassen! Unbedingt dabei sein! Nächsten Donnerstag, den 12. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben.

