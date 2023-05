Heidi Klum hat ihre Wahl getroffen. Mit im Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel" 2019 ist auch eine ganz besondere junge Frau: Tatjana.

Anzeige

Für die 22-Jährige war es ein langer Weg zu "Germany's next Topmodel" 2019. Tatjana ist Transgender, sie kam als Danny zur Welt. Alleine ist sie damit in der GNTM-Geschichte nicht. Sie tritt in die Fußstapfen von anderen GNTM-Models mit einem Transgender-Hintergrund, wie Melina Budde und Giuliana Farfalla.

Die Verwandlung von GNTM-Kandidatin Tatjana

Früher war Tatjana oft schüchtern, wie sie selbst erzählt. Erst im Februar diesen Jahres hatte das Nachwuchsmodel mit Transgender-Hintergrund ihre letzte Operation. Das habe vieles verändert. Bei "Germany's next Topmodel" 2019 will sie es ganz weit bringen und als Model durchstarten. Das sportliche Nachwuchsmodel träumt davon es einmal auf das Cover ihrer Lieblingszeitschrift "Shape" zu schaffen.

GNTM 2023: Transgender-Model Mirella wurde als Junge geboren: So sah sie früher aus.

+++ Update 23.03.2023 +++ Auch bei GNTM 2023 ist mit Mirella ein Transgender-Model vertreten.

Anzeige

Anzeige

Wie es für Tatjana bei GNTM weitergeht, seht ihr immer donnerstags um 20.15 auf ProSieben bei "Germany's next Topmodel" 2019.

Du hast Donnerstag schon etwas anderes vor, willst aber trotzdem keine spannenden Facts von GNTM verpassen? Mit unserem Liveticker bleibst du garantiert immer auf dem Laufenden.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM 2019: Kandidatin Lena hat Epilepsie

GNTM 2019: Anastasiya hat eine Zwillingsschwester – und so sieht sie aus