In Folge 14 heben die GNTM 2020-Mädchen ganz schön ab. Nicht nur das Shooting, auch das Zusammenleben der Kandidatinnen wird außerirdisch. Die Mädchen kriegen sich immer mehr in die Haare – und müssen am Ende mit Glatze vor Heidi überzeugen. Oder gibt es etwa ein zweites "Germany's next Topmodel"-Umstyling?

Anzeige

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

Wer bekommt bei GNTM 2023 den Job von Mac Cosmetics? Mini-Eklat nach Cocos Entscheidungs-Walk: Models stellen Olivia zur Sprache. Die Finalistinnen der 18. Staffel GNTM im Überblick. Wer ist Favoritin bei GNTM 2023? Das waren die schönsten Momente der 18. Staffel. Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins GNTM-Finale 2023. Der Ticker zum Finale: Alle News rund um das große GNTM-Finale 2023 auf einen Blick. Das waren die schönsten Shootings der 18. Staffel.

Hollywood und L.A. war gestern. In Folge 14 verlassen die GNTM 2020-Mädchen ihre luxuriöse Model-Galaxie und heben ab in neue Dimensionen. Allerdings ohne Haare – und Augenbrauen. Sind da auch alle Mädchen mit an Bord? Larissa ist gleich fasziniert: "Du kommst auf 'nem neuen Planeten an und bist verwundert. Du kennst das ja alles nicht."

Auch Jacky ist voll in ihrem Element: "Ich fühle mich als ob ich von meinem Mutterschiff Kronau auf Planet Erde abgesetzt wurde…" Moment mal – hä? Klingt ja ziemlich abgespaced.

Wir können euch beruhigen: Unsere GNTM 2020-Models verlassen uns natürlich nicht um für Aliens auf einen fernen Planeten zu modeln. Dafür verwandeln sie sich kurzerhand selbst in solche – und shooten mitten im Nirgendwo ziemlich galaktische Weltall-Fotos.

Die Transformation beginnt

Das Motto in Folge 14 lautet: Transformation! Heidi Klums Ansprüche an ein Germany's next Topmodel sind hoch. Kriterium eins: Finde Jobs, denn: "Ein Model ohne Job ist kein Model!"

Nachdem mittlerweile fast jedes GNTM 2020-Nachwuchsmodel einen Job ergattert hat, geht's nun an das Topmodel-Kriterium Nummer zwei: Sei Wandelbar! Denn: "Nur ein wandelbares Model ist ein gutes Model!"

Für das Weltall-Shooting heißt das übersetzt: Ab mit den Haaren und werde zum Alien! Kein Problem für die Topmodels. Oder doch?

Anzeige

Anzeige

Maribel: "Wir bekommen heute Glatzen!"

Geheim-Projekt X: In einem Wohnwagen, mitten im Nirgendwo, findet eine außergewöhnliche Transformation statt. Acht Models werden in Außerirdische verwandelt. Das Equipment: Silberner Metallic-Nagellack, Outfits im Alufolien-Style – und ein Rasierer?

Für den wahrheitsgetreuen Alien-Look darf kein Kopfhaar zu sehen sein. Die GNTM-Mädchen müssen beim Shooting in Folge 14 auf ihre Haarpracht verzichten. Aber: Der Rasierer vom GNTM-Umstyling 2020 ist im Friseursalon in L.A. geblieben. Diese Woche werden die Haare der Mädchen unter Hauben versteckt und abgeschminkt – nochmal Glück gehabt!

Lijana unter Tränen: Was passiert beim Shooting?

Obwohl die Haare dieses Mal auf dem Kopf bleiben, fließen die Tränen. Lijana konnte beim Shooting nicht abliefern. Im silbernen Alien-Kostüm stolpert sie etwas hilflos über das Set aus Flugzeug-Wrack-Teilen. Heidi ist wenig beeindruckt: "Ach du meine Güte!"

Lijana kehrt weinend vom Set zurück: "So seh' ich aus, wenn ich sauer bin auf mich selbst…" Die 23-Jährige hat ihre eigenen Ansprüche nicht erfüllt. Wird Heidi die GNTM-Kandidatin trotzdem mit einem Foto in die nächste Runde beamen?

Anzeige

Tamara: "Ich finde mich mit Glatze echt hübsch!"

Langhaarmädchen Tamara ist begeistert von ihrer neuen Glatze. Denn: auch ohne blonde Wallemähne findet sie ihren haarlosen Alien-Look echt galaktisch: "Ich bin super excited, ich will jetzt einfach nur raus!" Da kann das Shooting ja nur ein voller Erfolg werden. Ob Alien Tamara gleich in ihrem Ufo in die nächst Runde schwebt?

Zurück in L.A .: Ein Zusammenleben ist nicht mehr möglich

Wieder auf dem Heimatplaneten Erde – genauer gesagt in L.A. - gelandet, verwandeln sich die Mädchen zurück in unsere acht Germany's next Topmodels. Da lässt auch der nächste Streit nicht lange auf sich warten. Während der letzten Wochen spitzte sich die Lage in der GNTM 2020-Villa immer weiter zu. Maureen und Tamara sind sich jetzt einig: "Es ist der Punkt gekommen, an dem das normale Miteinanderleben nicht mehr funktioniert."

Kracht es nächste Woche ordentlich in der GNTM-Villa?

Anzeige

Anzeige

Transformation zwei: Werde zum Sugar Skull!

Am Ende von Folge 14 wird es dann todernst für die acht GNTM 2020-Models. Transformationsstufe zwei: Verwandle dich in einen Sugar Skull!

Die mexikanische Totenmaske wird in Mexiko am "Día de Muertos", also dem Tag der Toten getragen. Das Gedenkfest ist dabei im Gegensatz zu anderen Nationen farbenfroh, fröhlich und bunt. Welches Mädchen schafft es, den Sugar Skull würdevoll über den Laufsteg zu bringen?

"Gerade heute hättest du einen guten Walk gebraucht", kommentiert Heidi die Performance einer Kandidatin. Für wen endet die Transformations-Woche mit einem Ticket nachhause?

Das siehst du nächste Woche bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" in Folge 14.