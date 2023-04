GNTM 2023 - Und schon wieder ein Job: Ist dieses Model heimliche Favoritin?

Das Wichtigste in Kürze In Folge 11 werden gleich mehrere Jobs vergeben. Eine Kandidatin wird zur Wiederholungstäterin und zieht im Job-Ranking an den anderen Models vorbei.

Kann sie mit ihrem zweiten Job bei Heidi Klum punkten oder gar zur heimlichen Favoritin der Staffel werden?

Wer hat bisher einen Modeljob ergattern können? Eine Übersicht aller Jobs findest du hier.

In Folge 11 haben die Models die erneut die Chance, einen Modeljob zu ergattern. Eine der Kandidatinnen sichert sich ihren zweiten Job und führt damit das Ranking an. Ist sie die heimliche Favoritin der Staffel?

Wird Ida zur heimlichen Favoritin der Staffel?

In der Casting-Woche bei GNTM ergreift Ida die letzte Chance: Sie überzeugt die Gründerinnen des Handtaschen-Labels "Zoé Lu" und ergattert nicht nur den letzten Job der Woche, sondern sogar ihren zweiten Job. Damit ist sie die GNTM-Anwärterin mit den meisten Jobs.

Kundinnen begeistert von Ida: "Klassische Schönheit"

Die beiden Ulrike Heintz und Larissa Walter, die beiden Gründerinnen von "Zoé Lu", suchen ein Model, "das eine sehr positive Ausstrahlung hat, dass sehr selbstbewusst ist, aber trotzdem echt und genauso wandelbar ist wie unsere Tasche". Dieses Model haben sie in Ida gefunden. Auch wenn ihnen die Entscheidung so gar nicht leicht gefallen ist – aber am Ende fiel sie eindeutig auf Ida, "weil sie für uns ein sehr kommerzielles Model ist. Sie ist eine klassische Schönheit, mit der sich wahrscheinlich die meisten unserer Kunden identifizieren können", erklärt Gründerin Ulrike.

Ida: "Ich hab meinen zweiten Job!"

Die Models hatten die Aufgabe sich in Zweier- bzw. Dreierteams eine kleine Choreografie zu einem selbstgewählten Hashtag überlegen und diese zu präsentieren. Zusammen mit Vivien und XY trat Ida unter dem Motto #GlamorousMe auf und überzeugte mit ihrem Outfit, das sie auch farblich perfekt zur selbstgewählten "Zoé Lu"-Tasche kombiniert hat. Ida ist überglücklich: "Ich hab meinen zweiten Job, das freut mich immer wieder aufs Neue."

Selma sieht Ida an der Spitze

Auch beim Shooting der Social Media-Kampagne für die neue Tasche kann Ida überzeugen. "Ida hat unsere Erwartungen übertroffen. Sie hat sich so toll in diese Szenen hineingedacht und hat die Emotionen transportiert, so wie wir uns das erhofft hatten", sagt Ulrike.

Mit zwei Jobs könnte Ida gegenüber ihren Konkurrentinnen schon einen deutlichen Vorteil haben. "Ich würde sagen, dass Ida gerade an der Spitze ist", findet Selma.

Wie es für Ida weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.