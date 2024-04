GNTM 2024: In diesem extravaganten Outfit zieht Heidi Klum alle Blicke auf sich

Ganz in dunkles, samtiges Grün gekleidet, sitzt Heidi Klum neben Supermodel Winnie Harlow am Laufsteg: Während die GNTM-Kandidat:innen und die Gastjurorin ganz in Schwarz gekleidet sind, strahlt Heidi Klum im extravaganten Samtanzug des Modedesigners Rick Owens. Ein echter Hingucker!

Grunge-Glam bei GNTM: Der extravagante Look von Heidi Klum

An der Seite von Supermodel Winnie Harlow begutachtet Heidi Klum den Walk ihrer Topmodel-Anwärter:innen. Dabei präsentiert sich die GNTM-Chefin in einem extravaganten Look des US-amerikanischen Modedesigners Rick Owens. Ein khakifarbener, glänzender Zweiteiler aus Samt, der nicht nur wegen des Materials, sondern auch wegen des ausgefallenen Schnitts ein echter Hingucker ist.

Die eng geschnittene, überlange Hose geht am Knöchel mit einem innenliegenden Schlitz in einen weiten Schlag über. Seitlich am Bein verzieren Abnäher den Stoff, die zum Knie hin zusammenlaufen.

Das voluminöse Oberteil in Wickeloptik wird in der Taille eng mit einem Gürtel zusammengenommen. Auffallend sind die weiten, opulenten Ärmel, die über ein enges, überlanges Bündchen fallen.

Die voluminöse Silhouette und die Verwendung hochwertiger, luxuriöser Stoffe sind typisch für die Entwürfe des Designers Rick Owens.

Passend zum Glam-Look wählt Visagistin Linda Hay das Make-up für ihre Stammkundin Heidi Klum. Dabei legt sie den Focus auf die Augen: Dichte Wimpern, dunkle Mascara und grünes Cat-Eye-Make-up verleihen einen dramatischen Glamour-Look.

Die charakteristische Ästhetik des Modedesigners Rick Owens

Rick Owens ist für seinen avantgardistischen, düsteren und oftmals als "Grunge-Glam" beschriebenen Stil bekannt. Darin vereint er die rebellische Geisteshaltung des Grunge mit der opulenten Verführungskraft des Glamours.

Hochwertige Materialien werden mit der lässigen und rauen Ästhetik des Grunge kombiniert. Owens' Mode ist beliebt bei vielen Prominenten und Künstler:innen, die einen einzigartigen, edgy Look bevorzugen, beispielsweise Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky.

