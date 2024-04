In Woche zehn gibt Kandidat Maximilian eine Kleiderschrank-Tour, zeigt seine Lieblings-Teile und beschreibt seinen Stil. Egal ob schlicht und elegant, verrückt und verspielt oder baggy und lässig: Der Wiener kann einfach alles tragen!

Willkommen in Maximilians Welt

Maximilian beim Entscheidungs-Walk in Woche zehn: Selbstbewusst schreitet er in Haute Couture über den Laufsteg. © ProSieben / Sven Doornkaat

Kandidat Maximilian gibt exklusive Einblicke in seinen Kleiderschrank und erzählt die Geschichten hinter seinen Outfits. Der 21-Jährige trägt am liebsten Lederjacken in Kombination mit Crop-Tops oder Tank-Tops und Basic-Hosen.

Maximilian betont, dass er auch lässigere Outfits trägt und oft in Pullover, Sweatshirt und Jogginghose zu sehen ist. Als Model hat er natürlicher ein paar Casting-Outfits, diese meist aus einem schwarzen Tank-Top und einer schlichten Hose bestehen.

Wenn er "ein bisschen extra" sein will, entscheidet sich der Wiener für ein rückenfreies Oberteil oder Pailletten-Tops. Das Glitzer-Top, das er beim Casting trug, sei zum Beispiel sein Glücksbringer, wie Maximilian verrät.

Schuhe, Schuhe und noch mehr Schuhe

Nicht nur Klamotten begeistern den Kandidaten, sondern auch Schuhe. Am häufigsten trägt der 21-Jährige schwarze, zeitlose, schlichte Schuhe und gern mit ein bisschen Absatz. Maximilians "favorite Schuhe" sind allerdings seine Crocs mit Absatz.

Die sind ein richtiger Hingucker! Maximilian über seine Crocs

Zwei Outfits, zwei Persönlichkeiten

Das Male Model präsentiert seine zwei Lieblings-Outfits: das eine elegant und verspielt, das andere lässig und locker. Das erste Outfit besteht aus einer Faux-Pelz-Jacke, einer schlichten Hose, einem ärmellosen Oberteil und Chelsea-Boots.

Weil die Jacke schon ein bisschen crazy ist, ist der Rest ein bisschen schlichter. Maximilian über sein Lieblings-Outfit

Sein "cozy Outfit", wie Maximilian es beschreibt, besteht aus einem lockeren Vintage-Shirt und einer Baggy-Jeans. Das Besondere daran ist sicherlich das kunterbunte Top mit Katzen, die in der Galaxie schweben.

"Germany's Next Topmodel"siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.