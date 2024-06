Lea hat gute Chancen, es bis ins große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 zu schaffen. Doch in Folge 17 stiehlt ihr ausgerechnet ihr Vater Marcel die Show. Ist er ein Kandidat für die Jubiläums-Staffel 2025?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

Wie die Tochter, so der Vater?

Bei Leas Vater (l.) muss Heidi Klum kurz vor dem Fecht-Shooting in Woche 17 etwas genauer hinsehen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Woche für Woche konnte Topmodel-Anwärterin Lea überzeugen. Sie liefert tolle Performances bei Shootings, sahnt einen Job nach dem anderen ab und scheint unaufhaltsam in Richtung Finale zu schreiten.

In Folge 17 dürfen sich die Models über Unterstützung von ihren Liebsten aus der Heimat freuen. Freund:innen und Familie der Kandidat:innen sind extra nach Los Angeles gereist, um sie kurz vor dem Ziel noch mal zu pushen.

Lea kann ihr Glück kaum fassen, als sie im Model-Penthouse unverhofft auf ihren Vater Marcel trifft. Dieser hat seiner vermeintlichen Flugangst getrotzt, um seiner strahlend schönen Tochter beizustehen.

Ich war schon immer ein Papa-Kind! Lea

Noch in derselben Woche darf Marcel Lea sogar zum spektakulären Fecht-Shooting begleiten. Er platzt fast vor Stolz, als er seine Tochter in der extravaganten Robe im Fitting sieht.

Sie ist eine super hübsche junge Frau geworden! Das macht mich mächtig stolz! Marcel, Vater von Lea

Wie ein Vater, der seine Tochter zum Altar führt, begleitet Marcel Lea ansSet. Dort warten bereits Heidi Klum und die Gastjuroren Thomas Hayo und Kristian Schuller gespannt darauf, Leas Papa kennenzulernen.

"Warum haben Sie sich nicht beworben?"

Das weiche Licht der untergehenden Sonne am Traumstrand schmeichelt den markanten Gesichtszügen von Marcel so sehr, dass Heidi Klum mal etwas genauer hinsehen muss.

Wow! Da hast du aber einen sehr gut aussehenden Papa mitgebracht! Heidi Klum zu Lea

Lea strahlt über beide Ohren und ihr Vater ist sichtlich geschmeichelt vom Kompliment des Supermodels. Auf die Frage hin, warum er sich nicht selbst als Kandidat beworben habe, gibt sich Marcel verlegen.

Hätte ich gewusst, dass ich eine Chance gehabt hätte, dann hätte ich das getan. Marcel, Vater von Lea

Vielleicht also ein Kandidat für die Jubiläums-Staffel 2025? Marcel wäre der perfekte Kandidat als erster männlicher Best Ager bei "Germany's Next Topmodel".

Also dann vielleicht im nächsten Jahr! Thomas Hayo

Ob sich Leas Vater diesen Vorschlag wirklich durch den Kopf gehen lässt? Vielleicht gibt es ja bald schon ein Wiedersehen bei GNTM.

Jetzt ist Marcel aber erst mal ganz für seine Tochter da. Er beobachtet stolz, wie Lea beim Shooting alles gibt und die Jury ein weiteres Mal von sich begeistert. Später darf er sie dann in die Arme schließen, als klar ist: Lea ist im Halbfinale der 19. Staffel!

Ob Marcel seine Tochter beim großen Live-Finale anfeuern darf? Das erfährst du im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2024, diesmal schon am Dienstag, 11. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Nur zwei Tage später steigt das große Finale: Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.