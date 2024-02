Kandidatin Jana bei GNTM 2024: "Meine größte Leidenschaft ist das Reisen"

Das Wichtigste in Kürze Die 24-jährige Jana befindet sich derzeit in ihrem Gap-Year. Zeit also, um die Welt zu bereisen und sich in das aufregende Abenteuer "Germany's Next Topmodel" 2024 zu stürzen.

Nach ihrem BWL-Studium hat sich Jana eine kleine Auszeit gegönnt, um die Welt zu erkunden. Ihr nächstes aufregendes Abenteuer führt die reiselustige Pfälzerin zu "Germany's Next Topmodel" 2024.

GNTM-Kandidatin Jana ist "immer on tour"

Jana ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Studienabschluss in der Tasche - und gleich ins Berufsleben starten? Nicht unbedingt! Jana hat sich nach ihrem BWL-Studium bewusst für ein Gap-Year entschieden. "Ich hab die Zeit genutzt, um ein bisschen reisen zu gehen und die Zeit zu genießen", erzählt die 24-Jährige in ihrem Vorstellungsclip.

Momentan in meinem Gap-Year liebe ich es, auf Konzerte zu gehen. Jana

Stillstand kommt für Jana so gar nicht in Frage. Eigentlich sei sie "immer on tour", wie sie offenbart. Die abenteuerlustige Pfälzerin liebt es, ihre Freizeit draußen in der Natur zu verbringen. Im Sommer gehe sie gern Inliner-Fahren oder mit ihren Hunden eine große Runde spazieren.

Die größte Leidenschaft der 24-Jährigen ist allerdings das Reisen. Dabei habe Jana schon "einige Länder" gesehen, wie sie verrät. Die genaue Zahl wisse die Studienabsolventin zwar nicht, aber bestimmt seien es "an die 19, 20 Länder" gewesen.

Jana liebt Herausforderungen

Sich selbst beschreibt Jana als reisebegeistert, ehrgeizig und verrückt. Vor neuen Herausforderungen schreckt sie nicht zurück.

Ich liebe Herausforderungen […], weil man immer neue Facetten von sich entdeckt. Das gefällt mir.

Eine Herausforderung, von der die Pfälzerin noch heute schwärmt, ist ihr Auslandsjahr in den USA mit 16. "Das hat mich so weit nach vorn gebracht", offenbart die heute 24-Jährige stolz. "Das hat auch im Nachhinein viel dazu beigetragen, dass ich so offen und reisebegeistert bin und einfach mehr dazu bereit bin, neue Sachen auszuprobieren."

Ganz nach dem Motto "Yolo" (Abkürzung für "You only live once") versucht Jana, jeden Tag für sich zu nutzen und zu genießen. Denn eines steht für die Bachelorandin fest: "Am Ende weiß man nie, wie lange es geht und da will ich nichts bereuen."

Wie wird sich Jana auf ihrem nächsten Abenteuer bei "Germany's Next Topmodel" 2024 schlagen? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

